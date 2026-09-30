Перо московских дьяков оказалось острее казацких сабель, и беспрецедентная фальсификация Москвы создала историю о "братстве", хотя реальность свидетельствовала лишь о хладнокровном поглощении. 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

Почему два разных политических мира оказались обречены на роковое недоразумение?

Когда Богдан Хмельницкий искал союзника в изнурительной войне против Речи Посполитой, он мыслил категориями европейского вассалитета. Гетман стремился к протекторату, подобному тому, который Османская империя предоставляла Трансильвании или Валахии – а это означало сохранение полной внутренней автономии, собственной армии, финансов и права на международные отношения в обмен на военную помощь и формальную дань. Но в Москве все это читали совершенно иначе – из-за фундаментальной пропасти между нашей и тамошней политическими культурами.

Казацкая элита формировалась в лоне Речи Посполитой – государства, где царила культура контракта. Короля избирали, а его власть ограничивали посредством Pacta conventa – жестких юридических обязательств перед подданными. Поэтому для Хмельницкого и его старшины любое соглашение было двусторонним актом, скрепляемым взаимной присягой. Московское же царство опиралось на ордынскую модель (вотчинную самодержавную) абсолютной, сакрализованной власти. Царь не мог заключать равноправных договоров со своими подданными, он мог лишь "жаловать" им милость.

Этот тектонический разлом проявился уже во время Переяславской рады, когда московский посол Василий Бутурлин категорически отказался присягать от имени царя Алексея Михайловича. Шок казацкой старшины был вполне понятен – соглашение без взаимной клятвы в европейской правовой традиции считалось недействительным. Однако Хмельницкий, зажатый в тиски геополитического тупика, пошел на компромисс – который в конечном итоге оказался роковым.

Настоящая дипломатическая катастрофа развернулась через два месяца, в марте 1654 года, когда казацкое посольство во главе с Самойлом Богдановичем-Зарудным и Павлом Тетерей прибыло в Москву. Они привезли проект договора из 23 пунктов, который должен был юридически закрепить права Войска Запорожского – и именно здесь начался процесс масштабной фальсификации.

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Куда исчезли оригиналы Мартовских статей и как именно переписывали историю в Москве?

Прежде всего, следует понимать, что оригиналов Мартовских статей 1654 года не существует в природе, они бесследно исчезли. Современная история опирается лишь на московские черновики, переводы и более поздние копии – и эта ситуация сложилась не сама по себе. Имела место масштабная фальсификация, причем в несколько этапов, которую Москва использовала в качестве политического оружия.

Казацкий проект был написан на тогдашнем руськом (староукраинском) языке, изобиловавшим латинизмами и полонизмами, присущими европейскому делопроизводству. В Посольском приказе в Москве этот текст не просто перевели, а сознательно изменили его юридический статус – подмена была не лингвистической, а концептуальной. Проект двустороннего межгосударственного договора, каким его видели казаки, московские дьяки оформили в формат "челобитной" – покорной просьбы подданных о царской милости.

Далее – вместо подписания двустороннего международного трактата царское правительство издало "Жалованную грамоту". Московская канцелярия сгруппировала и переписала казацкий проект в новый документ из 11 пунктов, существенно урезав права гетманства, в частности запретив самостоятельные дипломатические отношения с Речью Посполитой и Османской империей. Но самый циничный акт фальсификации произошел уже после смерти Богдана Хмельницкого.

В 1659 году во время заключения новых соглашений с его сыном Юрием московские воеводы вытащили на свет так называемые "новые" Мартовские статьи. Этот текст содержал целый ряд дополнительных ограничений, на которые Хмельницкий-старший никогда не давал согласия – например, речь шла о размещении московских гарнизонов, да не только в Киеве, но и в других городах, а также о подчинении Киевской митрополии Московскому патриархату.

Что же заявили казацкой старшине? Что это и есть настоящий договор 1654 года – а поскольку оригиналы, чудеса да и только, "потерялись", доказать обратное было невозможно. В итоге эта поэтапная подмена понятий и документов превратила временный военный альянс в инструмент колониального поглощения. Уничтожив оригиналы и навязав собственную искаженную версию реальности, Москва заложила фундамент для веком ассимиляции.