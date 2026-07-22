22 липня 1209 – Різанина у Безьє: чому хрестоносці вбили всіх містян, навіть католиків

Трагедія Безьє 1209 року стала одним із наймоторошніших символів середньовічного насильства. Це місто опинилося в епіцентрі конфлікту, в якому гинули всі без розбору.

Історія цієї події й досі змушує по-новому дивитися на те, як страх і віра перетворювалися на зброю. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Що сталося в Безьє у 1209 році?

У 1209 році місто Безьє на півдні Франції опинилося у центрі подій, які середньовічна Європа запам'ятала як приклад безжального насильства. Те, що починалося як релігійний конфлікт, швидко перетворилося на велику трагедію, коли межа між винними й невинними, нехай умовна, фактично зникла.

Тодішня облога Безьє стала частиною Альбігойського хрестового походу, спрямованого проти катарів, яких католицька церква вважала єретиками. Але під удар сподвижників папи Інокентія III потрапили не лише вони – разом із захисниками міста постраждали й багато звичайних мешканців у масовій різанині. Тоді загинули, за різними підрахунками, від 7 до 20 тисяч людей.

Фанатизм, страх, покарання без розбору і повна втрата співчуття – ось перші асоціація для людини, яка навіть випадково прочитає про Безьє. Для істориків же це місто стало одним із найяскравіших прикладів, як легко війна під релігійними гаслами стирає межу між "своїми" та "чужими", а ідеологічний конфлікт перетворюється на масове насильство.

Альбігойський хрестовий похід та різанина у Безьє: дивіться відео istoriyanakarti

Як відбувалася різанина у Безьє та до чого призвела?

Щоб зрозуміти, чому ця історія так сильно вкарбувалася у пам’ять, потрібно повернутися до контексту початку XIII століття. Південь Франції був особливим регіоном – тут були сильні місцеві традиції, розвинені міста, торгівля та відносна культурна самостійність. Саме тут і поширювалося вчення катарів, яких називали також альбігойцями. Проти них як небезпечної єресі папська влада розпочала хрестовий похід, але за цим ховалася й ширша мета – підкорення цієї землі.

Безьє було багатим і важливим містом, мало укріплення, а мешканці звикли до самоврядування. Коли до міста наблизилася армія хрестоносців, перед захисниками постало непросте рішення – здатися, спробувати домовитися або чинити опір. Однак ситуація надто швидко вийшла з-під контролю – після штурму 22 липня місто зазнало нищівного спустошення, а його назву назавжди пов’язали з однією з найтемніших сторінок середньовічної історії.

За свідченнями хроністів, після нападу почалася різанина, у якій загинули не лише ті, кого вважали єретиками, а й величезна кількість звичайних містян, зокрема й тих самих католиків. Механізм насильства запрацював майже миттєво – не було тривалого розбору, не було спроби відділити одних від інших, не було жодного реального захисту для тих, хто не мав стосунку до конфлікту. Місто стало заручником логіки колективного покарання.

Із сучасної перспективи – це була жахлива форма дегуманізації, коли людей перестають сприймати як окремі особистості, а лише як частину ворожої маси. Чого варта тільки фраза, яка стала відтоді крилатою, і яку приписують папському легату Арно Аморі: "Вбивайте всіх, Господь розпізнає своїх". Хрестоносці спалили у Безьє навіть церкви – разом із людьми всередині, які шукали прихистку.

Падіння Безьє означало не лише миттєву катастрофу, а й довготривалі наслідки – економічний занепад, втрату безпеки, руйнування соціальних зв’язків і багатолітній страх. Подія стала й попередженням для інших міст Лангедоку – що опір може обернутися повним знищенням. Але опір не зник – у підсумку війна тривала до 1229 року і призвела до спустошення всього регіону.