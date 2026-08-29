Таємниця "Синів свободи": як фальшиві індіанці влаштували найгучніший бунт в історії США

Людство у своїй історії знаходило безліч причин для початку воєн – боротьба за території чи ресурси, релігійні розбіжності, династичні суперечки тощо. Проте є один безпрецедентний випадок, коли каталізатором війни, результатом якої стало народження нової держави, став напій.

Звичайний, здавалося б, чай, "заварений" у холодних солоних водах Атлантичного океану, став іскрою, з якої розгорілося полум'я Американської революції. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Пастка Закону про чай 1773 року: чому той мав такі страшні наслідки?

З Семирічної війни 1756 – 1763 років (яку у Північній Америці називають Франко-індіанською) Британська імперія вийшла переможницею, але з катастрофічним державним боргом. Лондонський парламент, шукаючи способи наповнення скарбниці, вирішив, що американські колонії повинні розділити цей фінансовий тягар. Почалася епоха податкових експериментів – спочатку запровадили Закон про гербовий збір (1765), потім сумнозвісні Закони Тауншенда (1767), які обкладали митом скло, свинець, фарбу, папір та чай.

Колоністи, виховані на ідеалах британського конституціоналізму та ліберальної філософії Джона Локка, відповіли жорстко: "Жодних податків без представництва" (No taxation without representation). Тобто вони не відмовлялися платити податки у принципі, а відмовлялися платити їх парламенту, в якому не мали жодного обраного депутата.

Під тиском масових бойкотів Лондон відступив, скасувавши більшість мит, але принципово залишив один податок — на чай. Це був наче символ імперської влади, маркер того, що метрополія зберігає за собою право диктувати умови. А проте саме це й призвело до справжньої кризи, що вибухнуло навесні 1773 року.

Британська Ост-Індська компанія – перша у світі транснаціональна мегакорпорація – опинилася на межі банкрутства. У її лондонських складах гнило понад 17 мільйонів фунтів (близько 7,7 тисячі тонн) нерозпроданого чаю. Щоб врятувати цього економічного гіганта, британський уряд на чолі з лордом Нортом ухвалив Закон про чай (Tea Act) від 10 травня 1773 року – і він був хитромудрою економічною пасткою.

Він дозволяв Ост-Індській компанії продавати чай у колоніях безпосередньо, оминаючи гуртовиків, що робило легальний чай дешевшим за контрабандний голландський, який масово пили американці. Але при цьому зберігалося ненависне трипенсове мито Тауншенда. Лорд Норт вважав, що колоністи проковтнуть політичний принцип заради дешевого товару, та фатально помилився.

Для лідерів американських патріотів, таких як Семюел Адамс та Джон Генкок, купувати той дешевий чай означало визнати право Лондона на оподаткування. По всіх колоніях – у Нью-Йорку, Філадельфії, Чарльстоні – силами таємної організації "Сини свободи" (Sons of Liberty) чинився колосальний тиск на агентів компанії, щоб ті відмовлялися від вантажів. Кораблі розвертали назад до Англії або залишали чай гнити на митницях. Але в Бостоні ситуація зайшла в глухий кут.

Найцікавіше про передумови Бостонського чаювання та його наслідки: дивіться відео historiia928

Бостонське чаювання: як організували протистояння і до чого тут індіанці?

Наприкінці листопада 1773 року у Бостонську гавань увійшов корабель Dartmouth під командуванням капітана Джеймса Голла, завантажений 114 скринями чаю. Згодом до нього приєдналися ще два судна – Eleanor та Beaver. Був ще четвертий корабель, але він розбився під час шторму біля півострова Кейп-Код. За британським морським правом, корабель, що увійшов у порт, мав 20 днів на сплату мита та розвантаження. Якщо цього не відбувалося, митниця мала право конфіскувати вантаж.

Губернатор Массачусетсу Томас Гатчінсон, лояліст і прихильник жорсткої руки, наказав військовим кораблям заблокувати вихід з гавані. Він твердо вирішив, що чай буде розвантажено, а мито – сплачено. З іншого боку, тисячі бостонців цілодобово патрулювали пристань Гріффіна, щоб не допустити вивантаження жодної унції чаю на американську землю. Тим часом годинник невблаганно відраховував час до дедлайну – півночі 16 грудня.

Це була класична патова ситуація – жодна зі сторін не могла відступити без втрати обличчя. Того дня понад 5000 людей (майже третина населення тогочасного Бостона) зібралися в будівлі Old South Meeting House. Атмосфера була наелектризована до межі. Семюел Адамс підвівся і, за свідченнями сучасників, вимовив історичну фразу: "Ці збори більше нічого не можуть зробити для порятунку країни!"

Це був сигнал. У той самий час десь 150 чоловіків, ретельно замаскованих під індіанців племені могавків, рушили до пристані Гріффіна. Вибір маскування був не практичним, а глибоко символічним – ці люди не намагалися переконати когось, що є справжніми корінними американцями, а проголошували візуальний маніфест: "Ми більше не британські піддані, а американці – ми належимо цьому континенту".

Це не був п'яний бунт чи хаотичний погром. "Могавки" розділилися на три загони, піднялися на борти загаданих вище кораблів та забрали у капітанів ключі від трюмів, обіцяючи не завдавати шкоди ні суднам, ні екіпажам – і дотримали слова. Протягом трьох годин у моторошній тиші, що переривалася лише глухими ударами сокир, патріоти розбили 342 скрині з чаєм. Важливо розуміти масштаб – це було понад 92 000 фунтів (близько 42 тонн) добірного чаю. Загальна вартість знищеного майна становила 9659 фунтів стерлінгів – астрономічна сума на той час.

Був час відпливу, тож води у гавані було мало. Чай накопичувався навколо кораблів величезними купами, схожими на копиці сіна. Бунтівникам довелося спускатися у крижану воду і розгрібати ці купи веслами, щоб кожна чаїнка гарантовано намокла і стала непридатною. Жоден інший вантаж не постраждав, був зламаний лише один навісний замок, і наступного ранку "Сини свободи" анонімно надіслали капітану новий.

Як відбувалося Бостонське чаювання та чи причетні індіанці: дивіться відео PragerU

Які наслідки були у Бостонського чаювання?

Коли новини про Бостонське чаювання досягли Лондона, британський уряд вибухнув люттю. Навіть ті парламентарі, які раніше симпатизували американцям, були шоковані таким зухвалим знищенням приватної власності. Відповідь імперії була нищівною – навесні 1774 року парламент ухвалив серію каральних законів, які в Америці назвали "Нестерпними актами" (Intolerable Acts).

Бостонський порт був повністю заблокований військовим флотом доти, доки місто не відшкодує вартість чаю. Самоврядування у Массачусетсі скасували, а владу передали військовому губернатору генералу Томасу Гейджу. Британським військам дозволили розквартировуватися у приватних будинках колоністів.

Лондон сподівався, що ці драконівські заходи ізолюють радикальний Массачусетс і залякають інші колонії, та сталося все навпаки. Географічна та політична ізоляція Бостона спричинила безпрецедентну хвилю солідарності від Нью-Гемпшира до Джорджії.

Колонії почали надсилати до заблокованого міста продовольство та гроші. А головне – у вересні 1774 року у Філадельфії зібрався Перший Континентальний конгрес. Тринадцять розрізнених колоній, які раніше мали між собою більше суперечок, ніж спільних інтересів, вперше об'єдналися проти спільного ворога. Саме на цьому полі й проросла майбутня нова держава – Сполучені Штати Америки.