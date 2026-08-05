Найгірший рік людства: як вулканічна зима занурила світ у темряву і змінила історію

536 рік увійшов в історію як один із найпохмуріших моментів у літописі людства. Сучасні дослідження називають його не просто "дивним" – а радше роком початку тривалого кліматичного шоку.

Шоку, який змінив перебіг подій на цілих континентах. 24 Канал розповість про все це трохи докладніше.

Який рік називають найгіршим в історії людства і чому?

Хроніки VI століття описують небо, затягнуте серпанком або пилом, слабке сонячне світло, неврожаї, холод і страх. Для людей того часу це було схоже на порушення самого порядку світу. А зараз ми вивчаємо ті події як рідкісний історичний приклад удару природної катастрофи по цивілізації, сильнішого за будь-який можливий від армій чи імперій.

Уперше на цей феномен сучасна наука звернула особливу увагу після робіт істориків і палеокліматологів, які зіставили письмові джерела з даними про річні кільця дерев, крижані керни та вулканічні відкладення. І от з'ясувалося, що саме 536 рік збігся з різким падінням температури у Північній півкулі. А причиною цього були одне або кілька великих вулканічних вивержень.

Вони викинули у стратосферу величезні маси сульфатних аерозолів, які розсіяли сонячне світло (створили "тьмяне сонце") і на тривалий час охолодили клімат. Найчастіше дослідники вбачають перший потужний вулканічний епізод у 536 році, а потім ймовірні повторні виверження близько 540 року та 547.

Цікавий факт: що саме стало джерелом першого виверження – остаточно не встановлено. Дослідники висували різні гіпотези – від ісландського вулкана до інших північних або тропічних центрів виверження.

Який період життя людей на Землі був найгіршим: дивіться відео Ridddle

У крижаних кернах із Гренландії та Антарктиди зафіксовано сульфатні сигнали, які відповідають масштабному внесенню вулканічного аерозолю в атмосферу. Дендрохронологічні дані з Європи, Азії та Північної Америки підтверджують, що ріст дерев у ті роки сповільнився, а отже вегетаційний сезон став коротшим і холоднішим.

Письмові свідчення вражають не менше за лабораторні дані. Візантійський історик Прокопій Кесарійський писав, що впродовж року сонце світило без блиску, немов місяць, наче під час затемнення. Римлянин Кассіодор описував бліде світло, дивні відтінки неба та страх, який охопив людей. У китайських джерелах фіксуються сніг улітку, неврожаї та голод. В ірландських анналах згадуються "невдачі хліба" й незвичні погодні умови.

Тобто у різних регіонах людство спостерігало не просто атмосферну аномалію, а злам звичного ритму природи. І наслідки цього були тяжкими й багатошаровими. Для сучасної людини, яка звикла до прогнозів, супутників і логістики, все це звучить доволі абстрактно. Та для середньовічної громади це означало просту річ – боротьба за виживання стане значно складнішою.

Якими були наслідки кліматичної катастрофи 536 року?

Першим ударом стали неврожаї. Коли температура падає, а сонячного світла стає менше, рослини ростуть гірше, зерно не достигає, зривається цикл сільського господарства. Для світу VI століття, де значна частина населення жила у межах аграрної економіки, це означало ризик голоду, зростання цін і міграційний тиск. Джерела з різних куточків світу говорять про нестачу харчів і загальне погіршення життя.

Кліматична аномалія не знищила цивілізацію, але створила багаторічну хвилю вразливості. Особливо відчутним виявився вплив на Середземноморський світ. У середині VI століття Східна Римська імперія, тобто Візантія, вже несла на собі тягар воєн, збільшення податків і адміністративного навантаження. Зменшення врожаїв погіршило економічну ситуацію, а за кілька років по тому імперію накрила Юстиніанова чума – одна з найсильніших пандемій давнини.

Що сталося у 536 році та чому його називають найгіршим в історії: дивіться відео InHistoria

Сучасні історики обережно говорять про взаємодію цих факторів – кліматичний стрес не був єдиною причиною криз, але він зробив суспільства менш стійкими до хвороб, голоду й політичних потрясінь. Тобто наукові дані не дозволяють зводити складну історію до одного каталізатора, і не можна чесно сказати, що саме 536 рік зруйнував Римську імперію чи зупинив історію. Але можна впевнено стверджувати, що кліматичний шок став потужним додатковим тиском на вже напружені системи.

Хай там як, середина VI століття була періодом виняткового кліматичного стресу. Це не легенда і не перебільшення стародавніх авторів, а добре підтверджена міждисциплінарна реконструкція: катастрофа 536 року посилила нестачу ресурсів, вдарила по торгівлі, ускладнила пересування, підірвала продовольчу безпеку й, найімовірніше, загострила демографічні втрати. Історія часто змінюється не лише мечем, і 536 рік є чудовим цьому прикладом.

Також саме 536 рік і досі називають одним із найгірших в історії людства. Не тому, що він був єдиним катастрофічним роком, а тому, що став рідкісним прикладом великого природного удару, який видно одночасно у письмових джерелах, у дендрохронології, у льодових кернах і у подальших історичних наслідках. Це не "кінець світу", але реальний епізод, коли світ став темнішим, холоднішим і небезпечнішим.