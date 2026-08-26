Континент без голосу: чому долі мільйонів африканців вирішувала купка дипломатів у фраках

Берлінська конференція 1884 – 1885 років стала безпрецедентним актом геополітичного свавілля, під час якого європейські імперії розділили Африку, повністю проігнорувавши етнічні та історичні межі континенту. Керовані жадобою до ресурсів, колонізатори позбавили мільйони африканців права голосу та перетворили їхні землі на сировинний придаток.

Наслідки цієї імперської інженерії визначають долю Африки й сьогодні, залишаючись першопричиною територіальних конфліктів та економічної експлуатації. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Анатомія глобального злочину: чому Європа на свій розсуд розкроїла Африку?

Берлін, а саме резиденція канцлера Німецької імперії Отто фон Бісмарка на Вільгельмштрасе, у листопаді 1884 року став епіцентром страшної та цинічної події, хоча атмосфера про це геть не свідчила. У розкішній залі, затягнутій сигарним димом, зібралися представники 14 наймогутніших держав світу – вбрані у бездоганні фраки, з вишуканими манерами та переповненою дипломатичними реверансами мовою. А перед ними була гігантська карта Африки – континенту у 30 мільйонів квадратних кілометрів.

Примітно, що майже жоден із присутніх у тій кімнаті ніколи не був у внутрішніх районах Африки. І, звісно, серед них не було жодного африканця, жодного представника тисяч народів, чиї долі саме у цю хвилину вирішували розчерком пера. Згодом те, що відбулося на Берлінській конференції 1884 – 1885 років і після неї, увійшло в історію під красномовною назвою "Бійка за Африку" (The Scramble for Africa). Це був безпрецедентний акт геополітичної хірургії, коли європейські імперії розділили цілий континент, немов святковий пиріг, керуючись тільки жадібністю, імперськими амбіціями та абсолютним презирством до корінного населення.

Наприкінці XIX століття Європа якраз переживала пік Індустріальної революції. Заводи Манчестера, Ліона та Рурської долини працювали цілодобово, і цей промисловий левіафан мав ненаситний апетит. Йому потрібна була сировина, якої в Європі вже не вистачало. Водночас Африка, яка досі цікавила європейців переважно як джерело рабів для плантацій Нового Світу (на щастя, торгівля людьми на той час вже була заборонена), раптом перетворилася на гігантський склад ресурсів, причім безплатних.

Європейським машинам потрібна була пальмова олія для змащування деталей. Електрична промисловість благала про мідь для дротів. А трохи згодом виник божевільний попит на каучук. Африка мала все це у надлишку, а ще ж там були золото, алмази, слонова кістка, бавовна тощо – континент скидався на справжню скарбницю, тільки-от двері до неї європейці вирішили виламати силою.

Що відбувалося на Берлінській конференції 1884 – 1885 років: дивіться відео HistoryVille

Зверніть увагу: найбільш цинічним прикладом стала "Вільна держава Конго" – територія розміром із Західну Європу, яка стала приватною власністю одного чоловіка, бельгійського короля Леопольда II. Під прикриттям філантропії та боротьби з арабськими работорговцями, той перетворив Конго на гігантський трудовий табір. За відмову збирати каучук людям відрубували руки. Мільйони конголезців загинули від виснаження, хвороб та каральних експедицій.

Проте економіка була лише однією стороною медалі – іншою була геополітика. Після франко-прусської війни 1870 – 1871 років баланс сил у Європі змінився. Німеччина об'єдналася і стала потужним гравцем, який вимагав свого місця під сонцем. Франція, принижена поразкою, шукала компенсації у вигляді нових заморських територій. Велика Британія, володарка морів, панічно боялася втратити контроль над Суецьким каналом – головною артерією, що вела до її найціннішої перлини, Індії. І от саме у цій точці Африка стала ідеальним полігоном для зняття європейської напруги.

Британці мріяли про безперервну смугу володінь від Каїра до Кейптауна, французи хотіли з'єднати Дакар на заході з Джибуті на сході, і зіткнення цих амбіцій було неминучим. Відтак Берлінська конференція була скликана саме для того, щоб встановити "правила гри" – як грабувати континент, не вбиваючи при цьому один одного.

Розподіл Африки лінійкою та його криваве геополітичне ехо

Звісно, жодна імперія не заявляла відкрито: "Ми йдемо туди, щоб красти й вбивати". Їм потрібне було моральне виправдання – і його знайшли у збоченій інтерпретації соціального дарвінізму та концепції "Тягаря білої людини" (The White Man's Burden), як це пізніше назве Редьярд Кіплінг. Європейці переконали себе, що вони несуть "світло цивілізації", християнство та вільну торгівлю "диким племенам". Насправді ж, головними інструментами цієї "цивілізації" стали кулемети, які викошували африканських воїнів тисячами, і, можливо, ще хінін, що дозволяв європейцям виживати у малярійних регіонах.

Іншим страшним злочином Берлінської конференції став сам метод поділу. Європейські дипломати схилялися над картами, які часто були неточними або містили величезні білі плями, і проводили кордони за допомогою лінійки та олівця. Саме тому майже 44% сучасних кордонів Африки – це прямі лінії. "Фраки" використовували паралелі та меридіани, ігноруючи реальну топографію, річкові басейни, гори, а головне – етнічні, мовні та культурні межі.

Як європейські поділили Африку наприкінці ХІХ століття й до чого це призвело: дивіться відео american_europ_eastern_studies

Наприклад, народ сомалі був розділений між Британським Сомалілендом, Французьким Сомалі, Італійським Сомалі, Ефіопією та Кенією. Народність йоруба опинилася по різні боки кордону між британською Нігерією та французькою Дагомеєю (сучасний Бенін). Кочові племена масаїв втратили доступ до своїх традиційних пасовищ, бо хтось у Берліні вирішив, що кордон між Британською Східною Африкою та Німецькою Східною Африкою має проходити саме ось "якось нехай так".

З іншого боку, штучні кордони змусили жити у межах однієї держави народи, які історично ворогували або не мали нічого спільного. У Нігерії британці об'єднали мусульманську північ (хауса і фулані) з християнським та анімістичним півднем (ігбо та йоруба), заклавши бомбу уповільненої дії, яка вибухнула кривавою війною в Біафрі у 1960-х роках і продовжує тліти сьогодні.

Зараз, коли ми дивимося на новини з Африканського континенту, то бачимо прямі наслідки тієї цинічної зустрічі у Берліні. Коли у 1960-х роках африканські країни здобували незалежність, Організація Африканської Єдності ухвалила болюче, але прагматичне рішення – зберегти колоніальні кордони. Бо просто будь-яка спроба їх перемалювати призвела б до континентальної війни всіх проти всіх.

Але й така "стабільність" виявилася ілюзорною. Сучасні конфлікти у регіоні Сахелю, де кордони існують лише на папері, а реальну владу тримають збройні угруповання – це спадщина штучного поділу. Нескінченна трагедія Демократичної Республіки Конго, яка сьогодні є епіцентром глобальної боротьби за кобальт, літій та колтан (критично важливі для світового переходу на електромобілі та зелену енергетику) – теж пряме продовження хижацької моделі економіки, закладеної ще королем Леопольдом.

Європейські держави ділили Африку, не питаючи думки її народів, бо в їхній парадигмі світу африканці не були суб'єктами історії. Вони були частиною флори й фауни, додатком до ресурсів. Ця фундаментальна помилка, ця імперська пихатість створила геополітичний розлом, який кровоточить і досі. І поки світ споживає багатства Африки, заплющуючи очі на її рани, привиди тих чоловіків у фраках з Берліна 1884 року продовжують незримо керувати долями мільярдного континенту.