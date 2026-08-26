Последствия этой имперской инженерии определяют судьбу Африки и сегодня, оставаясь первопричиной территориальных конфликтов и экономической эксплуатации. 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

Анатомия глобального преступления: почему Европа по своему усмотрению раскроила Африку?

Берлин, а именно резиденция канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка на Вильгельмштрассе, в ноябре 1884 года стал эпицентром страшного и циничного события, хотя атмосфера об этом совершенно не свидетельствовала. В роскошном зале, затянутом сигарным дымом, собрались представители 14 самых могущественных государств мира – одетые в безупречные фраки, с изысканными манерами и с изобилующей дипломатическими реверансами речью. А перед ними была гигантская карта Африки – континента площадью 30 миллионов квадратных километров.

Примечательно, что почти никто из присутствующих в том зале никогда не бывал во внутренних районах Африки. И, конечно, среди них не было ни одного африканца, ни одного представителя тысяч народов, чьи судьбы именно в этот момент решались росчерком пера. Впоследствии то, что произошло на Берлинской конференции 1884 – 1885 годов и после нее, вошло в историю под красноречивым названием "Борьба за Африку" (The Scramble for Africa). Это был беспрецедентный акт геополитической хирургии, когда европейские империи разделили целый континент, словно праздничный пирог, руководствуясь лишь жадностью, имперскими амбициями и абсолютным презрением к коренному населению.

В конце XIX века Европа как раз переживала пик промышленной революции. Заводы Манчестера, Лиона и Рурской долины работали круглосуточно, и этот промышленный левиафан обладал ненасытным аппетитом. Ему требовалось сырье, которого в Европе уже не хватало. В то же время Африка, которая до сих пор интересовала европейцев преимущественно как источник рабов для плантаций Нового Света (к счастью, торговля людьми к тому времени уже была запрещена), вдруг превратилась в гигантский склад ресурсов, причем бесплатных.

Европейским машинам требовалось пальмовое масло для смазки деталей. Электропромышленность молила о меди для проводов. А чуть позже возник безумный спрос на каучук. Африка обладала всем этим в избытке, а еще же там были золото, алмазы, слоновая кость, хлопок и так далее – континент выглядел настоящей сокровищницей, только вот дверь в нее европейцы решили выломать силой.

Что происходило на Берлинской конференции 1884 – 1885 годов: смотрите видео HistoryVille

Обратите внимание: самым циничным примером стало "Свободное государство Конго" – территория размером в Западную Европу, которая стала частной собственностью одного человека, бельгийского короля Леопольда II. Под прикрытием филантропии и борьбы с арабскими работорговцами тот превратил Конго в гигантский трудовой лагерь. За отказ собирать каучук людям отрубали руки. Миллионы конголезцев погибли от истощения, болезней и карательных экспедиций.

Однако экономика была лишь одной стороной медали – другой была геополитика. После франко-прусской войны 1870 – 1871 годов баланс сил в Европе изменился. Германия объединилась и стала мощным игроком, требовавшим своего места под солнцем. Франция, униженная поражением, искала компенсацию в виде новых заморских территорий. Великобритания, владычица морей, в панике боялась потерять контроль над Суэцким каналом – главной артерией, ведущей к ее самой ценной жемчужине, Индии. И вот именно в этой точке Африка стала идеальным полигоном для снятия европейского напряжения.

Британцы мечтали о непрерывной полосе владений от Каира до Кейптауна, французы хотели соединить Дакар на западе с Джибути на востоке, и столкновение этих амбиций было неизбежным. Поэтому Берлинская конференция была созвана именно для того, чтобы установить "правила игры" – как грабить континент, не убивая при этом друг друга.

Раздел Африки линейкой и его кровавое геополитическое эхо

Конечно, ни одна империя не заявляла открыто: "Мы идем туда, чтобы воровать и убивать". Им нужно было моральное оправдание – и они нашли его в извращенной интерпретации социального дарвинизма и концепции "Бремени белого человека" (The White Man's Burden), как это позже назовет Редьярд Киплинг. Европейцы убедили себя, что они несут "свет цивилизации", христианство и свободную торговлю "диким племенам". На самом же деле главными инструментами этой "цивилизации" стали пулеметы, которые косили африканских воинов тысячами, и, возможно, еще хинин, что позволял европейцам выживать в малярийных регионах.

Еще одним ужасным преступлением Берлинской конференции стал сам метод раздела. Европейские дипломаты склонялись над картами, которые зачастую были неточными или содержали огромные белые пятна, и проводили границы с помощью линейки и карандаша. Именно поэтому почти 44 % современных границ Африки – это прямые линии. "Фраки" использовали параллели и меридианы, игнорируя реальную топографию, речные бассейны, горы, а главное – этнические, языковые и культурные границы.

Как европейцы разделили Африку в конце XIX века и к чему это привело: смотрите видео american_europ_eastern_studies

Например, народ сомали был разделен между Британским Сомалилендом, Французским Сомали, Итальянским Сомали, Эфиопией и Кенией. Народность йоруба оказалась по разные стороны границы между британской Нигерией и французской Дагомеей (современный Бенин). Кочевые племена масаев лишились доступа к своим традиционным пастбищам, потому что кто-то в Берлине решил, что граница между Британской Восточной Африкой и Немецкой Восточной Африкой должна проходить именно вот "как-нибудь так".

С другой стороны, искусственные границы заставили жить в пределах одного государства народы, которые исторически враждовали или не имели ничего общего. В Нигерии британцы объединили мусульманский север (хауса и фулани) с христианским и анимистическим югом (игбо и йоруба), заложив бомбу замедленного действия, которая взорвалась кровавой войной в Биафре в 1960-х годах и продолжает тлеть сегодня.

Сейчас, когда мы смотрим на новости с африканского континента, мы видим прямые последствия той циничной встречи в Берлине. Когда в 1960-х годах африканские страны обретали независимость, Организация Африканского Единства приняла болезненное, но прагматичное решение – сохранить колониальные границы. Ведь просто любая попытка их перекроить привела бы к континентальной войне всех против всех.

Но и такая "стабильность" оказалась иллюзорной. Современные конфликты в регионе Сахеля, где границы существуют лишь на бумаге, а реальную власть удерживают вооруженные группировки – это наследие искусственного разделения. Бесконечная трагедия Демократической Республики Конго, которая сегодня является эпицентром глобальной борьбы за кобальт, литий и колтан (имеющие критическое значение для мирового перехода на электромобили и зеленую энергетику) – тоже прямое продолжение хищнической модели экономики, заложенной еще королем Леопольдом.

Европейские государства делили Африку, не спрашивая мнения ее народов, потому что в их мировоззрении африканцы не были субъектами истории. Они были частью флоры и фауны, приложением к ресурсам. Эта фундаментальная ошибка, эта имперская надменность создала геополитический разлом, который кровоточит до сих пор. И пока мир потребляет богатства Африки, закрывая глаза на ее раны, призраки тех мужчин во фраках из Берлина 1884 года продолжают незаметно управлять судьбами миллиардного континента.