За межами мрії: що настільки люто критикував Мартін Лютер Кінг, стаючи головним ворогом для ФБР

Сучасна масова культура та шкільні підручники мають небезпечну здатність перетворювати складних та живих історичних постатей на зручні відшліфовані мармурові статуї. Для більшості людей у світі доктор Мартін Лютер Кінг-молодший так назавжди й застиг на сходах Меморіалу Лінкольна у серпні 1963 року, виголошуючи свою легендарну промову "У мене є мрія".

Цей образ ідеально підходить для національних свят – він надихає, примирює і, що найголовніше, не спричиняє дискомфорту. Проте справжній Мартін Лютер Кінг був набагато складнішим, радикальнішим і незручнішим для американського істеблішменту мислителем. Його спадщина виходить далеко за межі боротьби проти сегрегації в автобусах чи біля виборчих урн, і 24 Канал розповість про неї трохи докладніше.

Чому боротьба за громадянські права для Мартіна Лютера Кінга була лише початком?

Після ухвалення Закону про громадянські права 1964 року та Закону про виборчі права 1965 року багато політиків вважали, що місію Кінга завершено – проте для самого доктора теології це був лише перший етап. Він усвідомлював, що право сидіти за одним столом у ресторані не має жодного сенсу, якщо людина не має грошей, щоб купити собі гамбургер. Кінг почав відкрито атакувати фундаментальні економічні проблеми США, переходячи від питань расової справедливості до жорсткої критики капіталізму та мілітаризму.

Переломним моментом стала його промова "За межами В'єтнаму: час розірвати мовчання", виголошена 4 квітня 1967 року у нью-йоркській церкві Ріверсайд – рівно за рік до його вбивства. У цій промові Кінг назвав уряд Сполучених Штатів "найбільшим постачальником насильства у сучасному світі". Він публічно засудив війну у В'єтнамі, вказуючи, що та висмоктує ресурси з соціальних програм для бідних американців, відправляючи чорношкірих та білих юнаків з найнижчих соціальних верств вбивати та вмирати за тисячі кілометрів від дому.

Цей виступ викликав шквал критики – провідні видання, такі як The New York Times та The Washington Post, опублікували розгромні редакційні статті, звинувачуючи Кінга у некомпетентності, а президент Ліндон Джонсон розірвав із ним будь-які стосунки. Але Кінг не зупинився – у 1968 році він ініціював "Кампанію бідних людей" (Poor People's Campaign). Його метою було зібрати багатотисячну армію знедолених – чорношкірих, білих з Аппалачів, латиноамериканців та корінних американців – і розбити наметове містечко у Вашингтоні.

Там учасники вимагали від Конгресу радикального перерозподілу економічної влади, гарантованого базового доходу та забезпечення житлом. Кінг діагностував у суспільстві "потрійне зло" – расизм, крайній матеріалізм та мілітаризм. Саме ця безкомпромісна позиція перетворила його з неприємного для влади борця за громадянські права на відчутну загрозу для самої системи.

Як Мартін Лютер Кінг став ворогом ФБР та до чого це призвело: дивіться відео TrueStoryDocumentaryChannel

Як найвідоміший миротворець Америки став головною мішенню для ФБР?

Для Федерального бюро розслідувань (ФБР) та його беззмінного директора Джона Едгара Гувера Мартін Лютер Кінг ніколи не був просто мрійником. Гувер відчував до Кінга глибоку, майже параноїдальну особисту неприязнь, вважаючи його інструментом комуністичного впливу. Але справжня паніка у коридорах Бюро почалася саме після тріумфального Маршу на Вашингтон у 1963 році.

Наступного дня після промови "У мене є мрія" керівник відділу внутрішньої розвідки ФБР Вільям Салліван написав про Кінга у своєму меморандумі так: "Ми повинні визнати його найнебезпечнішим негром майбутнього у цій нації з погляду комунізму, негрів та національної безпеки". Відтоді Бюро розгорнуло проти Кінга одну з наймасштабніших кампаній стеження та дискредитації в історії США, яка згодом переросла у цілу секретну програму COINTELPRO.

Зі згодою генерального прокурора Роберта Кеннеді ФБР встановило прослуховування у будинку Кінга, його офісах та готельних номерах по всій країні. Агенти збирали будь-яку інформацію про його особисте життя, намагаючись знайти компромат, який міг би знищити його репутацію як морального лідера.

Кульмінацією цього психологічного терору став кінець 1964 року, коли ФБР надіслало Кінгу анонімний лист (відомий історикам як "лист самогубця"), до якого додали аудіоплівку з записами його приватних розмов. Лист містив пряму погрозу оприлюднити ці записи перед врученням йому Нобелівської премії миру і недвозначно натякав, що єдиний вихід для Кінга – накласти на себе руки.

ФБР боялося не інтеграції шкіл чи автобусів. Спецслужби жахала перспектива появи "чорного месії", здатного об'єднати розрізнені рухи за громадянські права, антивоєнних активістів та робітничий клас у єдину політичну силу. Коли навесні 1968 року Кінг приїхав до Мемфіса, щоб підтримати страйк сміттярів – найнижче оплачуваних робітників міста, – він діяв саме як такий лідер.

Загадкове вбивство Мартіна Лютера Кінга 4 квітня 1968 року обірвало життя людини, яка перебувала на піку своєї інтелектуальної та політичної еволюції. Він не був просто лагідним мрійником – а був блискучим стратегом, безстрашним критиком імперіалізму та людиною, яка мала мужність кинути виклик наймогутнішій державній машині свого часу, чудово розуміючи, якою буде ціна.