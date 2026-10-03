Озброєні до зубів пацифісти: як Швейцарія стала найвідомішою нейтральною державою світу

Сьогодні Швейцарія асоціюється у світі з ідилічними альпійськими луками, бездоганними хронометрами, непробивними банківськими сховищами та штаб-квартирами міжнародних миротворчих організацій. Здається, ніби ця країна завжди була оазою спокою, відгородженою від світових катаклізмів величними гірськими хребтами.

Проте за глянцевим фасадом ховається доволі неординарна історія. Якщо ми відмотаємо час на пів тисячоліття назад, то побачимо не дипломатів у дорогих костюмах, а суворих, загартованих у боях горян, чий білий хрест на червоному тлі наводив жах на монархів усієї Європи. Тобто Швейцарія не завжди була країною миру – колись її головним і найприбутковішим експортом була кров, а як це змінилося – 24 Канал розповість трохи докладніше.

Як найжорстокіші воїни Європи обрали шлях миру?

Перетворення найбіднішого гірського регіону, що постачав елітних найманців для чужих воєн, на найвідомішу нейтральну державу планети – це не казка про раптове моральне прозріння. Це історія жорсткого прагматизму, болючих уроків та геніальної стратегії виживання, яка довела свою ефективність навіть у турбулентні 2020-ті роки.

У XV та на початку XVI століття швейцарську піхоту (Reisläufer) вважали непереможною машиною смерті. Озброєні довгими піками та важкими алебардами, згуртовані залізною дисципліною, швейцарці лавиною змітали лицарську кінноту. Французькі королі, італійські герцоги та римські папи платили астрономічні суми, аби найняти цих воїнів. До речі, знаменита Швейцарська гвардія Ватикану – якраз єдиний живий релікт тієї епохи.

Переломний момент настав у вересні 1515 року під час битви при Маріньяно, яку сучасники охрестили Битвою гігантів. Тоді Швейцарська конфедерація, сп'яніла від попередніх перемог, зіткнулася з модернізованою французькою армією та її нищівною артилерією. Протягом двох днів кривавої м'ясорубки швейцарці втратили близько 10 тисяч людей – катастрофічна цифра для невеликих кантонів.

Ця поразка стала холодним душем. Еліта Конфедерації усвідомила, що епоха домінування піхоти закінчується, а спроби грати у геополітичні ігри та розширювати власні території призведуть буквально до знищення нації. Крім того, Європу невдовзі розірвала Реформація, і швейцарські кантони розділилися на католицькі та протестантські.

Якби швейцарці продовжили втручатися ще й у зовнішні релігійні війни, Конфедерація неминуче розпалася б через внутрішню різанину. Відтак відмова від зовнішньої експансії стала не просто логічним рішенням, а єдиним клеєм, що втримав цю крихку державу разом. Хоча офіційно найманство остаточно заборонили законом лише у 1859 році, саме після Маріньяно Швейцарія як держава назавжди відмовилася від агресивних воєн.

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Чи справді нейтралітет Швейцарії означає беззахисність?

Міжнародне визнання швейцарського нейтралітету відбулося на Віденському конгресі 1815 року. Великі європейські держави зрозуміли, що незалежна буферна зона у центрі Альп, яка контролює ключові гірські перевали, вигідна всім. Проте самі швейцарці ніколи не страждали на наївність – вони чудово знали, що папір, на якому пишуть мирні договори, не зупинить ворожі танки.

Так народилася концепція озброєного нейтралітету. Передовсім Швейцарія перетворила свою географію на неприступну фортецю. Стратегія "Національного редуту" (Schweizer Alpenfestung), особливо вдосконалена генералом Анрі Гізаном під час Другої світової війни, передбачала, що у разі вторгнення армія залишає рівнини й відступає у глибоко ешелоновану систему альпійських бункерів.

Також усі ключові мости, тунелі та дороги були заміновані. Ворогу давали чіткий сигнал – ви можете спробувати захопити нашу країну, але отримаєте лише випалену землю і заплатите за це неприйнятну ціну у людських життях. Власне, цей підхід залишається актуальним і сьогодні. Станом на 2026 рік Швейцарія зберігає призовну армію, а у бункерах під Альпами досі можуть сховатися 100% населення країни, ще й гостей запросити.

Сучасний світ, утім, кидає нові виклики швейцарському нейтралітету, особливо після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Берн приєднався до економічних санкцій ЄС проти агресора, але чутно голоси, які називають це порушенням традицій. З військового ж погляду Швейцарія залишилася непохитною – уряд жорстко блокував будь-який реекспорт своєї зброї та боєприпасів у зони активних бойових дій.

Загалом, швейцарський нейтралітет – це не боягузтво і не спроба сховатися від реальності, а філігранно вивірена й озброєна до зубів дипломатія. Країна, яка колись постачала Європі найкращих убивць, зрозуміла найважливішу істину – справжня сила не у здатності розпочати війну, а в умінні зробити так, щоб війна ніколи не перетнула твоїх кордонів.