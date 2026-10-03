Однако за глянцевым фасадом скрывается довольно неординарная история. Если мы отмотаем время на полтысячелетия назад, то увидим не дипломатов в дорогих костюмах, а суровых, закаленных в боях горцев, чей белый крест на красном фоне наводил ужас на монархов всей Европы. То есть Швейцария не всегда была страной мира – когда-то ее главным и самым прибыльным экспортным товаром была кровь, а как это изменилось – 24 Канал расскажет чуть подробнее.

Как самые жестокие воины Европы выбрали путь мира?

Превращение беднейшего горного региона, что поставлял элитных наемников для чужих войн, в самое известное нейтральное государство планеты – это не сказка о внезапном моральном прозрении. Это история жесткого прагматизма, болезненных уроков и гениальной стратегии выживания, которая доказала свою эффективность даже в неспокойные 2020-е годы.

В XV и в начале XVI века швейцарскую пехоту (Reisläufer) считали непобедимой машиной смерти. Вооруженные длинными пиками и тяжелыми алебардами, сплоченные железной дисциплиной, швейцарцы лавиной сметали рыцарскую конницу. Французские короли, итальянские герцоги и римские папы платили астрономические суммы, чтобы нанять этих воинов. Кстати, знаменитая Швейцарская гвардия Ватикана – как раз единственный живой реликт той эпохи.

Переломный момент наступил в сентябре 1515 года во время битвы при Мариньяно, которую современники окрестили Битвой гигантов. Тогда Швейцарская конфедерация, опьяненная предыдущими победами, столкнулась с модернизированной французской армией и ее сокрушительной артиллерией. За два дня кровавой мясорубки швейцарцы потеряли около 10 тысяч человек – катастрофическая цифра для небольших кантонов.

Это поражение стало холодным душем. Элита Конфедерации осознала, что эпоха господства пехоты заканчивается, а попытки играть в геополитические игры и расширять собственные территории приведут буквально к уничтожению нации. Кроме того, Европу вскоре разорвала Реформация, и швейцарские кантоны разделились на католические и протестантские.

Если бы швейцарцы продолжили вмешиваться еще и во внешние религиозные войны, Конфедерация неизбежно распалась бы из-за внутренней резни. Поэтому отказ от внешней экспансии стал не просто логичным решением, а единственным клеем, что удержал это хрупкое государство в целости. Хотя официально наемничество окончательно запретили законом лишь в 1859 году, именно после Мариньяно Швейцария как государство навсегда отказалась от агрессивных войн.

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Действительно ли нейтралитет Швейцарии означает беззащитность?

Международное признание швейцарского нейтралитета произошло на Венском конгрессе 1815 года. Большие европейские державы поняли, что независимая буферная зона в центре Альп, контролирующая ключевые горные перевалы, выгодна всем. Однако сами швейцарцы никогда не страдали наивностью – они прекрасно знали, что бумага, на которой пишутся мирные договоры, не остановит вражеские танки.

Так родилась концепция вооруженного нейтралитета. Прежде всего Швейцария превратила свою географию в неприступную крепость. Стратегия "Национального редута" (Schweizer Alpenfestung), особенно усовершенствованная генералом Анри Гизаном во время Второй мировой войны, предусматривала, что в случае вторжения армия покидает равнины и отступает в глубоко эшелонированную систему альпийских бункеров.

Кроме того, все ключевые мосты, туннели и дороги были заминированы. Врагу давали четкий сигнал – вы можете попытаться захватить нашу страну, но получите лишь выжженную землю и заплатите за это непомерную цену человеческими жизнями. Собственно, этот подход остается актуальным и сегодня. По состоянию на 2026 год Швейцария сохраняет призывную армию, а в бункерах под Альпами до сих пор могут укрыться 100% населения страны, причем еще и гостей пригласить.

Современный мир, впрочем, бросает новые вызовы швейцарскому нейтралитету, особенно после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Берн присоединился к экономическим санкциям ЕС против агрессора, но слышны голоса, называющие это нарушением традиций. С военной же точки зрения Швейцария осталась непоколебимой – правительство жестко блокировало любой реэкспорт своего оружия и боеприпасов в зоны активных боевых действий.

В целом, швейцарский нейтралитет – это не трусость и не попытка скрыться от реальности, а филигранно выверенная и вооруженная до зубов дипломатия. Страна, которая когда-то поставляла Европе лучших убийц, поняла важнейшую истину – настоящая сила не в способности начать войну, а в умении сделать так, чтобы война никогда не пересекла твои границы.