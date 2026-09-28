Загадка, якій 5000 років: чому вогняний терор власних міст став стратегією виживання трипільців

Безкрайній лісостеп 6 тисячоліття до нашої ери на території України не був порожнім. Задовго до того, як у долині Тигру та Євфрату піднялися перші зикурати шумерів, а в Єгипті заклали фундаменти пірамід, на наших землях вирувало життя колосальних масштабів – адже це була епоха розквіту культури Кукутень-Трипілля.

Мегапоселення трипільців, що містили тисячі глинобитних будинків, розташованих ідеальними концентричними колами, вражають сучасну уяву. Проте найвизначнішою і найзагадковішою рисою цієї культури стало не будівництво, а грандіозне, навіть апокаліптичне руйнування. Річ у тім, що кожні 60 – 80 років велетенські протоміста трипільців спалахували, перетворюючись на море вогню, щоб згодом відродитися на новому місці. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Навіщо трипільці перетворювали власні домівки на попіл?

Десятиліттями феномен добровільного й самостійного спалення мегаміст Трипілля залишався однією з найбільших таємниць європейської праісторії. Чому цивілізація, яка досягла такого безпрецедентного рівня урбанізації, регулярно влаштовувала архітектурне самогубство? Сучасна наука, справедливо відкинувши міркування про випадкові пожежі чи набіги ворогів, пропонує кілька глибоко обґрунтованих версій, які змушують нас переосмислити саму природу людського суспільства.

Передовсім – чому ми такі певні, що мегапоселення не могли згоріти випадково? Експериментальна археологія давно довела – випадково спалити трипільський будинок дощенту практично неможливо. Його стіни були з масивного дерев'яного каркаса, густо обмазаного товстим шаром глини з половою. Щоб глина перетворилася на ту тверду оранжево-червону кераміку, яку сьогодні знаходять під шаром чорнозему, температура горіння мала сягати неймовірних 1000 градусів. Щоб аж так горіло, у кожен будинок потрібно було цілеспрямовано занести десятки кубометрів сухої деревини та хмизу – отже, це точно був не хаос раптової пожежі, а ретельно спланований та колосальний за трудовитратами процес.

Друге питання – чи могли до такого вдатися якісь вороги трипільців? І тут наука має відповідь – ні. Під час розкопок спалених поселень археологи не знаходять жодних слідів військових конфліктів – ані непохованих тіл загиблих, ані залишків зброї чи слідів облоги. Ба більше, перед спаленням з будинків ретельно виносили цінні речі та запаси їжі, залишаючи лише важкі керамічні вироби чи зламані інструменти – а жодна ворожа армія не стала б витрачати тижні на заготівлю дров, щоб методично спалити порожнє місто. Та й, зрештою, у ті часи на цих територіях просто не існувало іншої сили, здатної знищити мегаполіси з населенням у 10 чи 15 тисяч людей.

З урахуванням цього всього й народилася перша і найдавніша версія, яка пояснює феномен спалювання мегапоселень трипільців через призму ритуалу та аграрної економіки. Для жителів Трипілля будинок не був просто мертвою оболонкою – його вважали живим організмом, який мав свій життєвий цикл, тобто народження (будівництво), життя (експлуатація) та смерть. Спалення було своєрідною "кремацією" житла – коли будинок "помирав", його тіло повертали землі через очищувальну силу вогню. Цей символічний акт дозволяв звільнити місце для нового циклу, зберігаючи космічний баланс між природою та людським втручанням. З практичного ж боку – попіл від тисяч спалених споруд ставав потужним добривом, і повертав виснаженим за десятиліття ґрунтам життєздатність, що було критично важливим для виживання аграрного суспільства.

Чому трипільці спалювали свої поселення та інші цікавинки про цю культуру: дивіться відео Litopys22

Друга версія стосується радикальної санітарії та екології. За 60 – 80 років безперервного проживання 10 – 15 тисяч людей і величезної кількості свійських тварин на обмеженій території екосистема просто не витримувала. У ті часи не існувало систем каналізації чи вивезення сміття, а ґрунт і джерела води критично забруднювалися відходами, паразитами та патогенними бактеріями. Також навколишні ліси вирубували, а пасовища витоптували до стану пустелі. Отже, гігантська пожежа діяла як абсолютний дезінфектор – вогонь випалював заразу, зупиняючи епідемії ще до їхнього початку, і дозволяв природі очиститися, поки люди будували нове життя, умовно, на сусідньому пагорбі.

Чи міг вогонь бути інструментом соціальної рівності?

Є ще третя – найбільш революційна версія, що розкриває соціальний вимір цієї загадки віком у 5000 років. Трипільські мегапоселення мідного віку були справжніми мегаполісами, але мали одну разючу аномалію – повна відсутність палаців, центральних храмів чи адміністративних будівель, які б вказували на наявність владної еліти. Тобто всі будинки були приблизно однакового розміру та мали схоже наповнення. Так от, ця третя версія каже, що регулярне спалення поселень було механізмом запобігання соціальній нерівності.

Коли тисячі людей живуть разом упродовж кількох поколінь, неминуче починається накопичення багатств в окремих родинах. Хтось збирає більше зерна, хтось виготовляє кращі знаряддя праці – так виникає ієрархія, розшарування суспільства та загроза тиранії. Знищення всього матеріального світу – самих будинків, важких кам'яних жорен, запасів, які неможливо було забрати з собою – діяло як соціальна "кнопка скидання". І, відповідно, примусове переселення на нове місце змушувало всіх членів громади знову опинятися в абсолютно рівних умовах. Вогонь буквально спалював зародки класової нерівності, не даючи жодній родині піднятися над іншими та узурпувати владу, і всі ці родини після ритуалу мусили спільно, пліч-о-пліч, будувати нове місто з нуля.

Станом на 2026 рік, завдяки численним експериментам, розкопкам, використанню штучного інтелекту, геомагнітним скануванням і так далі, ми вже остаточно розуміємо, що спалення у трипільських поселеннях відбувалися секторально і планомірно. Простіше кажучи – поки одна частина міста палала, жителі вже зводили нові будинки неподалік. Це вкотре викидає з рівняння фактор паніки чи раптового ворожого вторгнення. Вогняні шторми Кукутень-Трипілля не були актами божевілля чи наслідком війни – це була геніальна, хоч і безжальна стратегія виживання, і правдивими можуть бути навіть усі три версії одночасно – тобто через полум'я трипільці керували своєю екологією, підтримували соціальну рівновагу і здійснювали глибокий духовний зв'язок із простором.