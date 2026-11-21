Щороку 21 листопада Україна завмирає, згадуючи два чи не найважливіші дні у своїй новітній історії, які назавжди розірвали ланцюги імперського минулого. Це не просто офіційна дата у державному календарі, а жива болюча пам'ять про мільйони людей, які двічі виходили на холодні площі Києва, щоб відстояти своє право на вільне майбутнє.

Помаранчева революція 2004 року та Євромайдан у 2013 стали тими переломними моментами, коли звичайні громадяни голіруч зупинили сповзання країни у прірву тоталітаризму. Розуміння справжніх причин та кривавих наслідків цих подій дає чітку відповідь на те, чому українська нація виявилася настільки незламною і перед найстрашнішим випробуванням сучасності. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Чому сфальсифіковані вибори 2004 року вперше вивели мільйони українців на засніжені вулиці?

Восени 2004 року владна верхівка вирішила, що може безкарно вкрасти голоси мільйонів виборців, призначивши свого наступника – Віктора Януковича. 21 листопада відбувся другий тур президентських виборів, який перетворився на масштабну, цинічну спецоперацію з тотальної фальсифікації результатів. Тож по всій країні безперебійно закурсували так звані "каруселі" з підставними виборцями, на дільницях масово вкидали пачки бюлетенів, а підсумкові протоколи нахабно переписували під прямим тиском криміналітету та місцевих чиновників.

Коли офіційні результати Центральної виборчої комісії кардинально розійшлися з даними незалежних екзитполів, суспільство відчуло пекучу, нестерпну образу. Це була вже не просто політична боротьба двох кандидатів чи партій – це був відвертий плювок в обличчя цілій нації, зухвала спроба перетворити вільних громадян на мовчазну, покірну біомасу. Ясна річ, реакція суспільства була миттєвою і феноменальною за своїми масштабами, що здивувала навіть найоптимістичніших соціологів.

Вже наступного ранку Київ забарвився у яскраві помаранчеві кольори, які стали символом мирного спротиву. Люди з усіх куточків країни, попри лютий мороз, снігопади та постійні залякування силовиків, масово їхали на Майдан Незалежності. Вони розбивали наметові містечка просто на крижаному асфальті Хрещатика, ділилися гарячим чаєм, теплим одягом і безпрецедентною вірою у власні сили.

Помаранчева революція 2004 року – як це було: дивіться відео Znaem24

Це був перший в історії сучасної України момент абсолютної громадянської єдності, коли незнайомці ставали братами та сестрами. Сотні тисяч людей стояли плече до плеча тижнями, співали пісні та вимагали лише одного – чесності та справедливості. І от їхня мирна, але непохитна впертість таки повністю паралізувала державний апарат, а колосальний та безперервний тиск змусив корумповану систему зламатися зсередини.

3 грудня 2004 року Верховний Суд ухвалив безпрецедентне історичне рішення – визнав результати другого туру недійсними через неможливість встановити реальне волевиявлення громадян і призначив переголосування на 26 грудня. Помаранчева революція завершилася тріумфально – і, що вкрай важливо, без жодної краплі пролитої крові. Вона подарувала суспільству п'янке відчуття перемоги та чітке усвідомлення, що єдиним джерелом влади справді є народ. Проте, як покаже невблаганний час, це була лише перша, світла репетиція перед значно страшнішими випробуваннями.

Як зірвана угода у 2013 році перетворила мирний протест на криваву боротьбу за свободу?

Рівно через 9 років, 21 листопада 2013, історія зробила новий, значно драматичніший виток. Того дня уряд раптово, всього за кілька днів до вирішального саміту у Вільнюсі, зупинив підготовку до підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Це означало різкий, безальтернативний розворот від європейського майбутнього назад, у задушливі та холодні обійми Москви. Того ж вечора під монументом Незалежності зібралися перші небайдужі протестувальники – переважно студенти, молодь, громадські активісти та журналісти, які швидко скоординувалися через соціальні мережі.

Вони вийшли з парасольками під холодний осінній дощ, грілися біля бочок, співали пісні та щиро вірили, що влада почує їхній голос. Це знову був світлий, романтичний Майдан – Євромайдан, який вимагав суто цивілізаційного вибору. Але у глуху ніч на 30 листопада всі мирні ілюзії жорстоко розбилися об міліцейські кийки та пластикові щити. Спецпідрозділ "Беркут" влаштував показову звірячу розправу над кількома сотнями беззбройних студентів, які мирно ночували на площі. Людей нещадно били по головах, переслідували у темних провулках та цинічно добивали ногами на землі.

Закривавлені юнаки та дівчата змогли знайти прихисток лише за товстими мурами Михайлівського Золотоверхого монастиря. Ця безглузда немотивована жорстокість стала фатальною, самовбивчою помилкою режиму. Вранці 1 грудня на вулиці Києва вийшло вже близько мільйона обурених людей. Євромайдан закінчився – почалася справжня революція, Революція Гідності. А трохи згодом, у ніч на 11 грудня, під час масштабної спроби силовиків зачистити Майдан, вперше з часів татаро-монгольської навали дзвони стародавнього монастиря вдарили на сполох, скликаючи киян на захист протестувальників.

Євромайдан 2013 – історія, яка змінила Україну: дивіться відео 24Канал

Центр столиці швидко перетворився на справжню неприступну фортецю з високими барикадами зі снігу, мішків з льодом, автомобільних шин та будівельного сміття. А коли Верховна Рада ухвалила так звані "диктаторські закони 16 січня", які фактично криміналізували будь-який протест і перекреслили базові права громадян, мирний спротив перейшов у жорстку силову фазу.

Зима 2013 – 2014 років стала для нації часом найвищої мужності та найглибшого, невимовного болю. У січні на затягнутій чорним димом вулиці Грушевського з'явилися перші загиблі від вогнепальних поранень. А у лютому, коли силовики почали масовий холоднокровний розстріл протестувальників на вулиці Інститутській, весь світ здригнувся від моторошних кадрів.

Люди з саморобними фанерними щитами та у тонких пластикових касках безстрашно йшли просто під снайперські кулі, щоб витягнути поранених побратимів з калюж крові. Небесна Сотня заплатила найвищу, найстрашнішу ціну за те, щоб країна остаточно відірвалася від імперії. Одразу після перемоги Революції Гідності ослаблена, але нескорена Україна зіткнулася з новим ударом – російською окупацією Криму та вторгненням на Донбас. Ось так боротьба за свободу, розпочата на Майдані, перемістилася на фронт – і триває досі.

Офіційний статус День Гідності та Свободи має вже з 2014 року. Він став символічним наступником Дня Свободи, який раніше відзначали на честь Помаранчевої революції, поки його не скасував режим Януковича. Саме тому сьогодні це не свято з кульками чи парадами, а день пам'яті про те, що свобода ніколи не дається задарма, а гідність – це те єдине, що відрізняє вільну людину від раба.