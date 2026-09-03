Від гуманізму то терору: чому гільйотина стала найкривавішим символом Французької революції

Гільйотину задумали у тихих кабінетах європейських просвітників та на тлі високих ідеалів гуманізму та соціальної рівності – як засіб для здійснення страти у вигляді акту найвищого милосердя. Натомість вона стрімко перетворилася на безжальну машину смерті, кривавого ідола Французької революції.

Історія гільйотини – це не суха хроніка страт, а моторошне та бездоганно точне дзеркало епохи, де щире прагнення до абсолютної справедливості потонуло у ріках людської крові. 24 Канал розповість трохи докладніше, як та чому так сталося.

Чому взагалі виникла ідея створення гільйотини?

Європейське правосуддя станом на 1789 рік було похмурим та просякнутим болем. У Франції за Старого порядку (Ancien Régime) смерть була не лише юридичним покаранням, але й жорстоким зрежисованим дійством. Соціальний статус засудженого безпосередньо визначав рівень його передсмертних мук – смерть у ті часи була кричущо нерівною, брудною і садистськи довгою.

Аристократи мали спадковий привілей на відносно швидку смерть від меча чи сокири. Проте навіть ця "милість" часто оберталася жахом – нетвереза або втомлена рука ката нерідко перетворювала страту на криваву м'ясорубку, вимагаючи трьох, п'яти, а іноді й більше ударів по шиї жертви. Доля простолюдинів була незрівнянно страшнішою – їх чекала ганебна шибениця, спалення живцем на вогнищі або жахливе колесування. Під час останнього кати методично ламали кістки засудженого важким залізним ломом, після чого понівечене тіло вплітали у колесо, залишаючи людину помирати у нестерпних агоніях годинами, а іноді й днями.

От якраз проти цієї варварської нерівності рішуче виступив доктор Жозеф-Іньяс Гільйотен – шанований професор анатомії, філантроп та депутат Національної асамблеї. 10 жовтня 1789 року він піднявся на трибуну і запропонував революційну для свого часу ідею – закон має бути абсолютно рівним для всіх громадян, як у захисті їхніх прав, так і в покаранні за злочини.

При тім Гільйотен зовсім не був кровожерливим фанатиком. Навпаки, він був переконаним противником смертної кари як такої, але розумів, що скасувати її повністю збурене суспільство ще не готове – от саме тому й запропонував тимчасовий компроміс у формі механізму, який відтинатиме голову миттєво, без болю і безвідносно до титулу чи його відсутності у жертви.

Мій механізм падає як блискавка, голова відлітає, кров бризкає, людина більше не існує! З моєю машиною я відітну вам голову вмить... І ви нічого не відчуєте, окрім легкого вітерця на шиї,

– так емоційно переконував Гільйотен колег-депутатів.

Тоді зала вибухнула сміхом. Але не минуло й кількох років, як відбулася перша офіційна страта за допомогою нового пристрою – 25 квітня 1792 року на Гревській площі у Парижі. Жертвою став звичайний вуличний розбійник Ніколя Жак Пеллетьє. Цікаво, що натовп, який століттями звикав до довгого і моторошного спектаклю страт, був розчарований – глядачі невдоволено свистіли, бо машина спрацювала надто швидко, клінічно чисто, навіть буденно. Вони ще не усвідомлювали, що дуже скоро цей бездушний механізм працюватиме без упину, з лишком задовольняючи найпохмуріші запити кровожерливого натовпу.

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Як гільйотина пройшла шлях від креслення до знаряддя масового терору?

Варто зазначити, що сам доктор Гільйотен не конструював машину, яка згодом дістала його ім'я. Детальні креслення розробив Антуан Луї, видатний хірург і секретар Хірургічної академії, а втілив їх у дерево та метал німецький майстер з виготовлення клавесинів Тобіас Шмідт. Саме доктор Луї, спираючись на закони фізики та анатомії, запропонував замінити пряме лезо на важке й скошене під кутом 45 градусів. Це якраз і гарантувало чистий розріз тканин і хребців та майже унеможливлювало помилку. Задум спрацював, але розрісся геть до непередбачуваних масштабів.

Жахлива слава прийшла до гільйотини в епоху якобінського терору у 1793 – 1794 роках. Коли Максиміліан Робесп'єр та його радикальні соратники вирішили "очистити" молоду Республіку від внутрішніх ворогів, гільйотина стала головним, безальтернативним інструментом державної політики. Її ласкаво і водночас моторошно називали "Національною бритвою", "Вдовою" та "Святою Гільйотиною". На площі Революції (нині це розкішна площа Згоди) земля просякла людською кров'ю настільки глибоко, що туди відмовлялися йти коні через нестерпний нудотний сморід.

Машина дійсно зрівняла всіх. Під її важке холодне лезо лягли шиї короля Людовіка XVI та королеви Марії-Антуанетти, блискучого вченого-хіміка Антуана Лавуазьє, лідера жирондистів Жака П'єра Бріссо та піонерки фемінізму Олімпії де Гуж. Вона не жаліла ні вагітних, ні немічних. Механізація смерті дозволила поставити страти на безперебійний конвеєр. У розпал Великого терору у Парижі головний кат Шарль-Анрі Сансон та його помічники страчували по кілька десятків людей щодня. Судові процеси перетворилися на кривавий фарс, де вирок виносили за лічені хвилини без права на адвоката.

Ось так гільйотина стала абсолютним символом того, як абстрактна філософська ідея загального блага може мутувати у сліпу безжальну м'ясорубку. Найбільша ж іронія історії в тому, що творці Терору зрештою самі стали його закономірними жертвами. Під те саме скошене лезо ліг і сам архітектор терору Робесп'єр, чия щелепа була роздроблена пістолетним пострілом напередодні.

З падінням диктатури якобінців ріки крові обміліли, але гільйотина нікуди не зникла. Вона залишалася єдиним законним методом цивільної страти у Франції протягом майже двох століть. Останньою людиною, яка зустрілася з "Вдовою", став засуджений за вбивство Гамід Джандубі, і це сталося не у темні віки, а 10 вересня 1977 року – в епоху, коли світ вже активно користувався персональними комп'ютерами, дивився "Зоряні війни" та відправляв зонди у глибокий космос. Лише у 1981 році, за президентства Франсуа Міттерана, Франція остаточно скасувала смертну кару.

Сьогодні гільйотина – це музейний експонат, мовчазний свідок того, як найсвітліші наміри торують прямий шлях до пекла. Вона назавжди залишиться в історичній пам'яті не як інструмент гуманізму, яким її наївно задумував доктор Гільйотен, а як моторошне свідчення того, що відбувається, коли держава перетворює позбавлення життя на холодний і бюрократичний процес.