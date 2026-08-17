А її ударні хвилі заклали жорсткий фундамент усієї сучасної європейської демократії. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Ранок, що розсік історію навпіл: чому французи стратили свого монарха?

21 січня 1793 року над Парижем висів густий туман і повітря було крижаним, але площа Революції (нині площа Згоди) кипіла від натовпу. У центрі височіла гільйотина – машина смерті, винахід епохи Просвітництва, який мав зробити страту "гуманною". На ешафот піднявся чоловік у білій сорочці з розстебнутим коміром – Луї Капет, якого ще недавно вся Європа називала Людовіком XVI, королем Франції та Наварри. Коли він спробував звернутися до народу, хтось із офіцерів віддав наказ бити у барабани. Важке косе лезо зі свистом опустилося, і кат підняв відтяту голову страченого монарха за волосся та показав її натовпу.

Пролунав крик: "Хай живе Нація! Хай живе Республіка!" Але сам по собі він не пояснює, чому нація, яка століттями обожнювала своїх королів, вважаючи їхні персони священними та недоторканними, наважилася на таке безпрецедентне вбивство. Щоб зрозуміти причини страти, слід відкинути спрощені міфи про "злих революціонерів" і поглянути на сухі факти – французька монархія кінця XVIII століття була колосом на глиняних ногах, з'їденим фінансовою гангреною. Тобто головним тригером революції стало катастрофічне банкрутство держави.

Людовік XVI успадкував країну, виснажену Семирічною війною, але саме його власна геополітична амбіція стала фатальною. Бажаючи помститися Британії, Франція профінансувала Американську війну за незалежність, і це коштувало шалені гроші, яких фактично не було. До 1788 року понад 50% державного бюджету йшло тільки на обслуговування боргу – країна стояла на порозі дефолту. При цьому податковий тягар лежав на третьому стані – селянах, ремісниках, буржуазії, тоді як духовенство та дворянство насолоджувалися імунітетом.

При цьому Людовік XVI не був кривавим тираном. Навпаки, історики описують його як людину добромисну, але катастрофічно нерішучу, позбавлену політичного інстинкту виживання. Він намагався проводити реформи, призначав талановитих міністрів, але щоразу відступав під тиском консервативного дворянства та власної дружини Марії-Антуанетти. Ця хронічна нездатність до модернізації системи призвела до скликання Генеральних штатів у 1789 році, що стало точкою неповернення з революційного шторму.

Як французи дійшли до страти свого короля: дивіться відео ficuzart

Фатальна помилка і секретний сейф: як спрацювала страшна логіка гільйотини?

Навіть після взяття Бастилії у липні 1789 року ніхто у Франції не думав про страту короля. Більшість революціонерів були переконаними монархістами, які мріяли про конституційну монархію за британським зразком. Людовіку дали титул "Короля французів", що символізувало його підзвітність нації, а не Богу. Та стався злам у масовій свідомості, який проклав шлях до ешафота – у ніч із 20 на 21 червня 1791 року. Це була сумнозвісна Втеча до Варенна – королівська родина, переодягнувшись, таємно покинула палац Тюїльрі, щоб дістатися східного кордону, де стояли лояльні війська та австрійські союзники.

Їх упізнали й повернули до Парижа. Спроба втечі зруйнувала містичний зв'язок між королем і народом, адже Людовік залишив маніфест, у якому зрікався всіх своїх присяг Революції. Для французів це означало, що батько нації виявився зрадником, який готовий був привести іноземні армії на рідну землю, щоб потопити революцію у крові. Остаточний же вирок монархії підписала війна з Австрією – перші поразки спричинили паніку у Парижі та з'явилися обґрунтовані підозри, що королівський двір таємно передає ворогам військові плани.

10 серпня 1792 року озброєний натовп штурмував палац Тюїльрі. Монархію було повалено, а Людовіка ув'язнено у похмурому замку Тампль. Кілька місяців не було зрозуміло, що з ним робити далі – конституція 1791 року гарантувала монарху недоторканність. Та доля Людовіка вирішилася у листопаді 1792 року, коли у стінах Тюїльрі знайшли "залізну шафу" (armoire de fer) – прихований сейф, де тримали секретне листування короля. Документи беззаперечно доводили, що Людовік підкуповував політиків і вів таємні переговори з ворожими державами про вторгнення до Франції. За стандартами будь-якої держави – це зрада.

Суд над королем у Національному Конвенті став тріумфом безжальної логіки радикалів. Максиміліан Робесп'єр, один із найвпливовіших лідерів революції, сформулював страшний парадокс: "Людовік повинен померти, щоб жила батьківщина". А якщо король не винен, то винна революція, а хіба може таке бути правдою? Конвент визнав Людовіка винним у змові проти суспільної свободи. За негайну смертну кару проголосував 361 депутат – рівно на один голос більше, ніж було потрібно для абсолютної більшості.

Як сталася страта Людовіка XVI та як змінила Європу: дивіться відео american_europ_eastern_studies

Геополітичний шторм: як страта Людовіка XVI змінила Європу?

Відтята голова Людовіка XVI стала викликом, кинутим в обличчя всім монархам Європи. До 21 січня 1793 року європейські двори сприймали події у Франції як внутрішню смуту, яка навіть була вигідна конкурентам, оскільки послаблювала могутню державу. Але страта помазаника Божого перетворила політичний конфлікт на екзистенційну війну ідеологій.

Реакція Європи була миттєвою. Британія, яка досі зберігала нейтралітет, вислала французького посла. У відповідь Франція оголосила їй війну, а потім ще й Нідерландам та Іспанії. Сформувалася Перша антифранцузька коаліція. Щоб протистояти об'єднаній Європі, Республіка запровадила масову мобілізацію. Настав кінець епохи невеликих професійних армій, народилася концепція тотальної війни, де вся нація, її економіка та населення працюють на перемогу. Цей принцип визначив характер усіх наступних глобальних конфліктів аж до Другої світової війни.

Страта Людовіка також довела, що монарх – це лише людина з плоті й крові, яку можна судити та стратити за волею народу. Божественне право королів було знищено гільйотиною. Відтепер легітимність влади базувалася не на спадковості чи релігійному містицизмі, а лише на суверенітеті нації. Навіть після Реставрації Бурбонів у 1814 році повернути абсолютизм було неможливо – європейські монархи зрозуміли, що вони правлять лише доти, доки суспільство це дозволяє.

А ще смерть французького короля провела криваву лінію розлому в європейській політичній думці. Вона породила сучасний консерватизм та радикальний республіканізм. Європа розділилася на тих, хто вважав традиції та стабільність вищими цінностями, і тих, хто вірив, що свобода і рівність варті будь-якої ціни, навіть терору. Тим часом французькі революціонери почали агресивний експорт своїх ідей, що заклало підґрунтя для війн Наполеона, які перекроїли кордони Європи, знищили Священну Римську імперію та поклали у землю насіння національного пробудження в Італії, Німеччині й Польщі.

Страта Людовіка XVI не залишилася в історії просто як акт помсти – вона стала жорстоким і неминучим ритуалом переходу між епохами у житті Європи. Континент прощався з феодалізмом та закладав фундамент сучасної демократії – системи, де закон стоїть вище за будь-якого правителя, а зраду національних інтересів не прощають нікому, навіть королям і президентам.