История гильотины – это не сухая хроника казней, а жуткое и безупречно точное зеркало эпохи, в которой искреннее стремление к абсолютной справедливости утонуло в реках человеческой крови. 24 Канал расскажет немного подробнее, как и почему это произошло.

Почему вообще возникла идея создания гильотины?

Европейское правосудие по состоянию на 1789 год было мрачным и пропитанным болью. Во Франции при Старом режиме (Ancien Régime) смерть была не только юридическим наказанием, но и жестоким инсценированным действом. Социальный статус осужденного напрямую определял степень его предсмертных мучений – смерть в те времена была вопиюще неравной, грязной и садистски долгой.

Аристократы обладали наследственной привилегией на относительно быструю смерть от меча или топора. Однако даже эта "милость" часто оборачивалась ужасом – нетрезвая или уставшая рука палача нередко превращала казнь в кровавую мясорубку, требуя трех, пяти, а иногда и более ударов по шее жертвы. Судьба простолюдинов была несравненно страшнее – их ждала позорная виселица, сожжение заживо на костре или ужасное колесование. Во время последнего палачи методично ломали кости осужденного тяжелым железным ломом, после чего изуродованное тело вплетали в колесо, оставляя человека умирать в невыносимых мучениях часами, а иногда и днями.

Именно против этого варварского неравенства решительно выступил доктор Жозеф-Иньяс Гильотен – уважаемый профессор анатомии, филантроп и депутат Национальной ассамблеи. 10 октября 1789 года он взошел на трибуну и выдвинул революционную для своего времени идею – закон должен быть абсолютно равным для всех граждан, как в защите их прав, так и в наказании за преступления.

При этом Гильотен вовсе не был кровожадным фанатиком. Напротив, он был убежденным противником смертной казни как таковой, но понимал, что полностью отменить ее взбудораженное общество еще не готово – именно поэтому и предложил временный компромисс в виде механизма, который будет отрезать голову мгновенно, безболезненно и независимо от титула или его отсутствия у жертвы.

Мой механизм падает, как молния, голова отлетает, кровь брызгает, человека больше нет! С помощью моей машины я отрежу вам голову в мгновение ока... И вы ничего не почувствуете, кроме легкого ветерка на шее,

– так эмоционально убеждал Гильотен своих коллег-депутатов.

Тогда зал взорвался смехом. Но не прошло и нескольких лет, как состоялась первая официальная казнь с помощью нового устройства – 25 апреля 1792 года на Гревской площади в Париже. Жертвой стал обычный уличный разбойник Николя Жак Пеллетье. Интересно, что толпа, веками привыкавшая к длинному и жуткому спектаклю казней, была разочарована – зрители недовольно свистели, потому что машина сработала слишком быстро, клинически чисто, как-то буднично. Они еще не осознавали, что очень скоро этот бездушный механизм будет работать без остановки, с лихвой удовлетворяя самые мрачные запросы кровожадной толпы.

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Как гильотина прошла путь от чертежа до орудия массового террора?

Стоит отметить, что сам доктор Гильотен не конструировал машину, которая впоследствии получила его имя. Подробные чертежи разработал Антуан Луи, выдающийся хирург и секретарь Хирургической академии, а воплотил их в дерево и металл немецкий мастер по изготовлению клавесинов Тобиас Шмидт. Именно доктор Луи, опираясь на законы физики и анатомии, предложил заменить прямое лезвие на тяжелое и скошенное под углом 45 градусов. Это как раз и гарантировало чистый разрез тканей и позвонков и практически исключало возможность ошибки. Замысел сработал, но разросся до совершенно непредсказуемых масштабов.

Ужасная слава пришла к гильотине в эпоху якобинского террора в 1793 – 1794 годах. Когда Максимилиан Робеспьер и его радикальные соратники решили "очистить" молодую Республику от внутренних врагов, гильотина стала главным, безальтернативным инструментом государственной политики. Ее ласково и в то же время жутко называли "Национальной бритвой", "Вдовой" и "Святой Гильотиной". На площади Революции (ныне это роскошная площадь Согласия) земля пропиталась человеческой кровью настолько глубоко, что лошади отказывались туда идти из-за невыносимого тошнотворного зловония.

Машина действительно уравняла всех. Под ее тяжелое холодное лезвие попали шеи короля Людовика XVI и королевы Марии-Антуанетты, блестящего ученого-химика Антуана Лавуазье, лидера жирондистов Жака Пьера Бриссо и пионерки феминизма Олимпии де Гуж. Она не щадила ни беременных, ни немощных. Механизация смерти позволила поставить казни на бесперебойный конвейер. В разгар Большого террора в Париже главный палач Шарль-Анри Сансон и его помощники казнили по несколько десятков человек ежедневно. Судебные процессы превратились в кровавый фарс, где приговор выносился за считанные минуты без права на адвоката.

Вот так гильотина стала абсолютным символом того, как абстрактная философская идея общего блага может превратиться в слепую безжалостную мясорубку. Самая же большая ирония истории заключается в том, что создатели Террора в конечном итоге сами стали его закономерными жертвами. Под то самое скошенное лезвие лег и сам архитектор террора Робеспьер, чей подбородок был раздроблен пистолетным выстрелом накануне.

С падением диктатуры якобинцев реки крови обсохли, но гильотина никуда не исчезла. Она оставалась единственным законным методом гражданской казни во Франции на протяжении почти двух веков. Последним человеком, встретившимся со "Вдовой", стал осужденный за убийство Хамид Джандюби, и это произошло не в темные века, а 10 сентября 1977 года – в эпоху, когда мир уже активно пользовался персональными компьютерами, смотрел "Звездные войны" и отправлял зонды в глубокий космос. Лишь в 1981 году, при президентстве Франсуа Миттерана, Франция окончательно отменила смертную казнь.

Сегодня гильотина – это музейный экспонат, безмолвный свидетель того, как самые светлые намерения прокладывают прямой путь в ад. Она навсегда останется в исторической памяти не как инструмент гуманизма, которым ее наивно задумывал доктор Гильотен, а как жуткое свидетельство того, что происходит, когда государство превращает лишение жизни в холодный и бюрократический процесс.