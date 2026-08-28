Вир геополітики XVII століття: як хитрі козацькі дипломати маневрували між королями й султанами

Європа після середини XVII століття була континентом, щойно випаленим полум’ям Тридцятилітньої війни. Кожна імперія, кожне королівство жадібно зализували рани – і вже шукали нових союзників для майбутніх переділів світу.

У кабінетах Версаля, у залах палацу Тре-Крунур та павільйонах Топкапи плели інтриги, що визначатимуть долі мільйонів. І саме у цей час з'являється новий та абсолютно непередбачуваний гравець – Гетьманщина. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Французький вектор: від дифірамбів преси до таємних звітів Балюза

Західна історіографія тривалий час грішила стереотипом про козаків як просто лютих воїнів, "степових піратів". Проте документи невблаганні щодо істини та малюють кардинально іншу картину. У них постають блискучі гетьманські дипломати, які вільно спілкувалися латиною, розумілися на тонкощах європейського макіавеллізму та вели філігранну гру на суперечностях наймогутніших монархів свого часу.

Дипломатичні контакти між Парижем та Чигирином (а згодом Батурином) ніколи не були продиктовані сентиментами. Для Франції, яка прагнула послабити вплив австрійських Габсбургів на сході, козацька держава була ідеальним інструментом геополітичного балансування. Французька дипломатія розглядала Східну Європу як "східний бар'єр" (Barrière de l'Est), і Гетьманщина мала стати його ключовою ланкою.

Джерела фіксують глибокий інтерес французького двору до козацького питання за часів Богдана Хмельницького. Офіційна газета французького королівства Gazette de France регулярно публікувала реляції про військові та дипломатичні успіхи козаків, формуючи у європейського істеблішменту образ потужної військово-політичної машини. Цікавим епізодом французько-українських контактів була історія про місію дипломата Жана де Балюза до двору Івана Мазепи у 1704 році.

Навколо "звіту Балюза" до уряду короля Людовіка XIV сьогодні точаться справжні наукові баталії. Частина істориків вважає цей документ геніальною містифікацією, адже оригіналу листа так і не знайшли. Проте інші дослідники наголошують, що навіть якщо сам документ є пізнішою компіляцією, усі наведені в ньому факти – абсолютна історична правда. Образ Мазепи, описаний у тексті, повністю підтверджений звітами шведських та австрійських послів. Гетьман дійсно був високоосвіченим ренесансним володарем, який вражав іноземців бездоганною латиною, читав європейські газети та мав власне бачення архітектури безпеки в регіоні.

Безвідносно до того, чи стояв сам Балюз у кабінеті в Батурині, у Парижі чудово розуміли, що союз із Гетьманщиною міг би кардинально змінити баланс сил, створивши потужну противагу висхідним амбіціям Московського царства. Власне, пізніше саме Франція стане одним із прихистків для гетьмана в екзилі Пилипа Орлика, чиє листування з тамтешнім першим міністром кардиналом де Флері є класичним зразком європейської дипломатії XVIII століття – Орлик аргументовано доводив необхідність незалежної козацької держави для безпеки всієї Європи.

Якою була козацька дипломатія доби Богдана Хмельницького і не тільки: дивіться відео НезламнаІсторія

Шведський альянс: прагматизм балтійської імперії

Якщо відносини з Францією часто мали характер дипломатичного зондування, то контакти зі Швецією вилилися у цілком конкретні, хоч і драматичні, військово-політичні союзи. Шведська імперія (Stormaktstiden), яка прагнула перетворити Балтійське море на своє внутрішнє озеро, потребувала сильного союзника на півдні для стримування Речі Посполитої, а згодом – Росії.

Шведські архіви зберігають листування між Карлом X Густавом та Богданом Хмельницьким. У 1656 році ці переговори серед іншого ледь не призвели до повного переформатування Східної Європи в рамках Раднотського договору.

Шведські дипломатичні інструкції того часу чітко вказують на те, що Стокгольм визнавав суб'єктність Гетьманщини й був готовий гарантувати створення незалежного Руського князівства. Це була чиста реальна політика (Realpolitik) – протестантська Швеція без жодних вагань йшла на союз із православною козацькою державою, керуючись виключно стратегічними інтересами.

Кульмінацією цієї дипломатичної лінії став таємний договір 1708 року між Карлом XII та Іваном Мазепою. Історики, аналізуючи цей пакт, наголошують на його рівноправному характері. Карл XII зобов'язувався не укладати миру з царем Петром I, доки Гетьманщина не буде повністю звільнена від московського панування, а всі її давні права не будуть відновлені.

Для шведської корони козаки були не просто допоміжним військом, а повноцінним політичним партнером, здатним забезпечити логістику, розвідку та контроль над величезними територіями. І хоча Полтавська битва 1709 року зруйнувала ці плани, сам факт укладення такого договору свідчить про найвищий рівень козацької дипломатії, здатної інтегрувати свої національні інтереси у глобальну стратегію найсильнішої армії тогочасної Європи.

Іван Мазепа та дипломатичні маневри Гетьманщини: дивіться відео baturin-capital.gov.ua

Османська імперія: гра на вістрі ятагана

Особливо складним, багатогранним і, мабуть, найменш зрозумілим для сучасної людини був дипломатичний танець Гетьманщини з Портою. Для Османської імперії Північне Причорномор'я було зоною життєво важливих інтересів. Стамбул розглядав козаків одночасно як небезпечну загрозу (через їхні морські походи на османські міста) і як ідеальний буфер проти експансії Речі Посполитої та Московії.

Османські дефтери (реєстрові книги) та хроніки XVII століття демонструють разючу еволюцію ставлення султанського двору до козаків. Від статусу "невірних розбійників" (eşkiya) Гетьманщина швидко перейшла до статусу бажаного васала і стратегічного партнера. Найяскравішим прикладом цієї дипломатії є політика гетьмана Петра Дорошенка, який у 1669 році уклав Корсунську угоду з султаном Мехмедом IV.

Дорошенко домігся від Стамбула умов, які були значно вигіднішими, ніж ті, що мали інші васали Порти, як-от Волощина чи Трансільванія. При тому Гетьманщина звільнялася від сплати хараджу (податку для немусульман), зберігала повну автономію у внутрішніх справах, вільні вибори гетьмана та недоторканність православної віри. Ще й султан гарантував військовий захист.

Дипломатичний протокол у Стамбулі був надзвичайно суворим, але козацькі посли вміли грати за цими правилами. Вони використовували послуги досвідчених драгоманів (перекладачів), чудово розуміли ієрархію османських візирів і вміло використовували корупцію та фракційну боротьбу всередині султанського гарему та дивану для просування своїх інтересів. Листування між султанами та гетьманами свідчить про глибоку взаємоповагу та визнання політичної ваги одне одного.

Тож козацька дипломатія XVII – XVIII століть не була хаотичним метанням між сильними сусідами. Це була продумана, глибоко інтелектуальна і надзвичайно прагматична зовнішня політика. Гетьмани та їхні генеральні писарі мислили категоріями європейського балансу сил. Вони хитро грали на страхах Франції перед Габсбургами, на амбіціях Швеції щодо домінування на Балтиці та на прагненні Османської імперії убезпечити свої північні кордони.

Гетьманщина довела, що навіть без глибоких історичних традицій державності, визнаних тогочасними монархіями, можна змусити королів і султанів сідати за стіл переговорів. Її дипломатичне маневрування на межі можливого назавжди вписало українську козацьку державу в історію великої європейської політики.