В кабинетах Версаля, в залах дворца Тре-Крунур и павильонах Топкапы плелись интриги, что определяли судьбы миллионов. И именно в это время появляется новый и совершенно непредсказуемый игрок – Гетманщина. 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

Французский вектор: от дифирамбов прессы до секретных отчетов Балюза

Западная историография долгое время грешила стереотипом о казаках как о просто свирепых воинах, "степных пиратах". Однако документы неумолимы в отношении истины и рисуют кардинально иную картину. В них предстают блестящие гетманские дипломаты, свободно владевшие латынью, разбиравшиеся в тонкостях европейского макиавеллизма и ведавшие филигранную игру на противоречиях самых могущественных монархов своего времени.

Дипломатические контакты между Парижем и Чигирином (а впоследствии Батурином) никогда не были продиктованы сантиментами. Для Франции, стремившейся ослабить влияние австрийских Габсбургов на востоке, казацкое государство было идеальным инструментом геополитического балансирования. Французская дипломатия рассматривала Восточную Европу как "восточный барьер" (Barrière de l'Est), и Гетманщина должна была стать его ключевым звеном.

Источники фиксируют глубокий интерес французского двора к казацкому вопросу во времена Богдана Хмельницкого. Официальная газета Французского королевства Gazette de France регулярно публиковала реляции о военных и дипломатических успехах казаков, формируя у европейского истеблишмента образ мощной военно-политической машины. Интересным эпизодом франко-украинских контактов стала история о миссии дипломата Жана де Балюза ко двору Ивана Мазепы в 1704 году.

Вокруг "отчета Балюза" правительству короля Людовика XIV сегодня ведутся настоящие научные баталии. Часть историков считает этот документ гениальной мистификацией, ведь оригинал письма так и не был найден. Однако другие исследователи подчеркивают, что даже если сам документ является более поздней компиляцией, все приведенные в нем факты – абсолютная историческая правда. Образ Мазепы, описанный в тексте, полностью подтвержден отчетами шведских и австрийских послов. Гетман действительно был высокообразованным правителем эпохи Возрождения, который поражал иностранцев безупречным знанием латыни, читал европейские газеты и имел собственное видение архитектуры безопасности в регионе.

Независимо от того, стоял ли сам Бальюз в кабинете в Батурине, в Париже прекрасно понимали, что союз с Гетманщиной мог бы кардинально изменить баланс сил, создав мощный противовес растущим амбициям Московского царства. Собственно, позже именно Франция станет одним из убежищ для гетмана в изгнании Филиппа Орлика, чья переписка с местным первым министром кардиналом де Флери является классическим образцом европейской дипломатии XVIII века – Орлик аргументированно доказывал необходимость независимого казацкого государства для безопасности всей Европы.

Какой была казацкая дипломатия эпохи Богдана Хмельницкого и не только: смотрите видео НезламнаІсторія

Шведский альянс: прагматизм балтийской империи

Если отношения с Францией часто носили характер дипломатического зондирования, то контакты со Швецией вылились во вполне конкретные, хотя и драматические, военно-политические союзы. Шведская империя (Stormaktstiden), стремившаяся превратить Балтийское море в свое внутреннее озеро, нуждалась в сильном союзнике на юге для сдерживания Речи Посполитой, а впоследствии – России.

В шведских архивах хранится переписка между Карлом X Густавом и Богданом Хмельницким. В 1656 году эти переговоры среди прочего едва не привели к полной перестройке Восточной Европы в рамках Раднотского договора.

Шведские дипломатические инструкции того времени четко указывают на то, что Стокгольм признавал субъектность Гетманщины и был готов гарантировать создание независимого Русского княжества. Это была чистая реальная политика (Realpolitik) – протестантская Швеция без каких-либо колебаний шла на союз с православным казацким государством, руководствуясь исключительно стратегическими интересами.

Кульминацией этой дипломатической линии стал тайный договор 1708 года между Карлом XII и Иваном Мазепой. Историки, анализируя этот пакт, подчеркивают его равноправный характер. Карл XII обязывался не заключать мир с царем Петром I, пока Гетманщина не будет полностью освобождена от московского господства, а все ее извечные права не будут восстановлены.

Для шведской короны казаки были не просто вспомогательным войском, а полноценным политическим партнером, способным обеспечить логистику, разведку и контроль над огромными территориями. И хотя Полтавская битва 1709 года разрушила эти планы, сам факт заключения такого договора свидетельствует о высочайшем уровне казацкой дипломатии, способной интегрировать свои национальные интересы в глобальную стратегию самой сильной армии тогдашней Европы.

Иван Мазепа и дипломатические маневры Гетманщины: смотрите видео baturin-capital.gov.ua

Османская империя: игра на острие ятагана

Особенно сложным, многогранным и, пожалуй, наименее понятным для современного человека был дипломатический танец Гетманщины с Портой. Для Османской империи Северное Причерноморье было зоной жизненно важных интересов. Стамбул рассматривал казаков одновременно как опасную угрозу (из-за их морских походов на османские города) и как идеальный буфер против экспансии Речи Посполитой и Московии.

Османские дефтеры (реестровые книги) и хроники XVII века демонстрируют поразительную эволюцию отношения султанского двора к казакам. От статуса "неверных разбойников" (eşkiya) Гетманщина быстро перешла к статусу желанного вассала и стратегического партнера. Наиболее ярким примером этой дипломатии является политика гетмана Петра Дорошенко, который в 1669 году заключил Корсунское соглашение с султаном Мехмедом IV.

Дорошенко добился от Стамбула условий, которые были значительно выгоднее, чем те, что имели другие вассалы Порты, такие как Валахия или Трансильвания. При этом Гетманщина освобождалась от уплаты хаража (налога для немусульман), сохраняла полную автономию во внутренних делах, свободные выборы гетмана и неприкосновенность православной веры. К тому же султан гарантировал военную защиту.

Дипломатический протокол в Стамбуле был чрезвычайно строгим, но казацкие послы умели играть по этим правилам. Они пользовались услугами опытных драгоманов (переводчиков), прекрасно разбирались в иерархии османских визирей и умело использовали коррупцию и фракционную борьбу внутри султанского гарема и дивана для продвижения своих интересов. Переписка между султанами и гетманами свидетельствует о глубоком взаимном уважении и признании политического веса друг друга.

Так что казацкая дипломатия XVII – XVIII веков не была хаотическим метанием между сильными соседями. Это была продуманная, глубоко интеллектуальная и чрезвычайно прагматичная внешняя политика. Гетманы и их генеральные писари мыслили категориями европейского баланса сил. Они хитро играли на страхах Франции перед Габсбургами, на амбициях Швеции по доминированию на Балтике и на стремлении Османской империи обезопасить свои северные границы.

Гетманщина доказала, что даже без глубоких исторических традиций государственности, признанных тогдашними монархиями, можно заставить королей и султанов сесть за стол переговоров. Ее дипломатические маневры на грани возможного навсегда вписали украинское казацкое государство в историю большой европейской политики.