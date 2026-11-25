Історія світової науки рясніє іменами видатних чоловіків, але дуже часто за їхніми гучними тріумфами ховаються зламані долі неймовірно талановитих жінок. Однією з таких трагічних постатей є Мілева Марич – блискуча сербська математикиня та перша дружина Альберта Айнштайна, чий реальний внесок у фундаментальну фізику досі викликає палкі суперечки.

Десятиліттями різноманітні конспірологи та феміністичні дослідниці безапеляційно стверджують, що саме вона була таємною співавторкою революційної теорії відносності, яку видатний фізик просто привласнив. Щоб відокремити історичну правду від емоційних вигадок, 24 Канал розкриє докладніше справжню драму цієї непересічної жінки.

Чи вкрав Айнштайн теорію відносності у власної дружини?

Мілева Марич та Альберт Айнштайн познайомилися у 1896 році у стінах престижного Цюрихського політехнічного інституту у Швейцарії. Вона була єдиною жінкою на своєму курсі фізики та математики, що для Європи кінця ХІХ століття залишалося серйозним викликом суспільним нормам та свідченням її неабиякого інтелекту. Їхній бурхливий студентський роман дуже швидко переріс у потужний інтелектуальний тандем, де юна сербка стала для майбутнього нобелівського лауреата не лише коханою жінкою, але й головною слухачкою його найсміливіших ідей.

Головним аргументом прихильників теорії про те, що Марич є повноцінною співавторкою революційних статей 1905 року (так званого "Року чудес", коли були закладені основи сучасної фізики), стали їхні ранні листи, знайдені у 1986 та опубліковані у 1987 році. У цих приватних текстах Айнштайн неодноразово використовував займенники множини, захоплено пишучи про "нашу роботу щодо відносного руху" або "нашу теорію".

Проте провідні західні історики науки, зокрема американський фізик Джон Стачел (перший керівник масштабного проєкту "Документи Айнштайна" у США), після ретельного аналізу першоджерел дійшли однозначного висновку, що використання слова "наша" було радше емоційним виявом юнацької прихильності, психологічної близькості та спільного захоплення наукою, аніж юридичною констатацією рівноцінного академічного партнерства. У своїх листах до близьких друзів Мілева ніколи не приписувала собі авторство фундаментальних концепцій, завжди з неабиякою гордістю називаючи їх геніальними здобутками Альберта.

Ба більше, популярний міф про те, що Мілева нібито виконувала за чоловіка всю "складну математичну роботу", розбивається об реальні факти. По-перше, математичний апарат спеціальної теорії відносності 1905 року не був надзвичайно складним – революційність ідей Айнштайна полягала саме у концептуальному фізичному мисленні. По-друге, коли Альберту дійсно знадобилася допомога з вищою математикою для створення загальної теорії відносності (після 1912 року), він звернувся не до дружини, а до свого друга-математика Марселя Гроссмана. Мілева, попри хороші студентські оцінки, не мала знань такого рівня. Ця жінка, безперечно, допомагала перевіряти розрахунки на ранніх етапах та виконувала роль незамінного інтелектуального асистента, але іскра геніального осяяння належала суто Айнштайну.

Трагічна історія Мілеви Марич, дружини Альберта Айнштайна: дивіться відео ForgottenFamilyArchive

Чому Айнштайн віддав колишній дружині всі нобелівські гроші?

Ще одним надзвичайно потужним каталізатором сучасних чуток про вкрадене авторство став шлюборозлучний договір, умови якого були підписані в червні 1918 року (саме розлучення офіційно оформили у лютому 1919). Згідно з його жорсткими умовами, Альберт Айнштайн юридично зобов'язався передати Мілеві капітал від престижної Нобелівської премії, якщо її коли-небудь здобуде у майбутньому. Коли у 1922 фізик справді отримав нагороду за 1921 рік (цікаво, що за пояснення фотоелектричного ефекту, а не за теорію відносності), то дотримав свого слова і передав колишній дружині величезну на той час суму.

Деякі біографи-аматори та журналісти поспішили гучно назвати цей вчинок "платою за мовчання" та фактичним визнанням її прихованого внеску у світову науку. Однак авторитетні міжнародні дослідники, спираючись на сухі юридичні документи та листування швейцарських адвокатів, повністю спростовують цю привабливу конспірологічну версію. Насправді передача преміальних коштів була лише прагматичним кроком – Айнштайн відчайдушно прагнув офіційного розлучення, щоб якнайшвидше одружитися зі своєю кузиною Ельзою, а Мілева категорично вимагала надійних фінансових гарантій для себе та їхніх двох спільних синів.

Життя Марич після болючого розриву перетворилося на суцільну шекспірівську трагедію, сповнену нестерпного болю та постійних випробувань. Їхня перша позашлюбна донька Лізерль, таємно народжена у 1902 році, або померла від інфекції у ранньому дитинстві, або була віддана на усиновлення, що назавжди залишило глибокий шрам у змученій душі жінки. Згодом їхній молодший син Едуард захворів на важку форму шизофренії. Нобелівські гроші Мілева інвестувала у три багатоквартирні будинки в Цюриху, проте через колосальні витрати на лікування сина два з них довелося продати. Третій будинок, де жила сама Марич, опинився під загрозою конфіскації за борги. Щоб колишня дружина не опинилася на вулиці, Альберт Айнштайн викупив цю нерухомість, зберігши за Мілевою право жити там до кінця її днів.

Але померла вона у 1948 році у Цюриху абсолютно самотня, паралізована і виснажена, так і не залишивши після себе жодних мемуарів чи публічних претензій на наукову славу свого колишнього чоловіка. Мілева Марич була жінкою видатного розуму та неймовірної стійкості, чий величезний науковий потенціал був безжально розчавлений патріархальними бар'єрами тієї епохи, важким тягарем материнства та жертовним життям у холодній тіні одного з найвеличніших геніїв в історії людства.