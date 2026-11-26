Росія століттями називає Миколу Гоголя своїм "великим письменником", старанно стираючи його українське коріння – але насправді він був українцем, якого імперія просто зламала. Саме спроба відмовитися від власної ідентичності заради слави у Петербурзі обернулася для генія важкою депресією, божевіллям і страшною смертю.

Гоголя вбила не містика, хоча й вона зіграла свою роль – його знищив жорстокий внутрішній конфлікт між українським єством та вимогами російської цензури, який згодом переріс у руйнівну релігійну манію. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Чи стала втрачена українська ідентичність каталізатором божевілля Гоголя?

Щоб зрозуміти коріння глибокої психологічної кризи Миколи Гоголя, академічна наука пропонує відкинути російські імперські та радянські міфи. Професорка Едіта Бояновська у своїх фундаментальних працях переконливо доводить, що Гоголь був людиною, розірваною навпіл. Народжений на Полтавщині як Микола Васильович Гоголь-Яновський, він увібрав у себе вітальну, барокову культуру українського козацтва. Проте амбіції та бажання літературного визнання змусили його переїхати до холодного бюрократичного Санкт-Петербурга – міста, яке Микола ненавидів і якого боявся, але яке диктувало правила гри в імперії.

Цей вимушений переїзд (на той час у Російській імперії просто не існувало повноцінного українського книжкового ринку, який міг би прогодувати автора) став початком того фатального роздвоєння. Гоголь одягнув маску "великого російського письменника", створюючи тексти мовою імперії, але його ментальний каркас, гумор та світосприйняття залишалися глибоко чужими для російської столиці. Спочатку він підкорив тамтешню публіку, продаючи їй "екзотичну Малоросію" – барвистий світ "Вечорів на хуторі біля Диканьки", але коли цей ресурс вичерпався і письменник звернув свій погляд на російську дійсність, усі барви зникли. Власне, найвідоміші твори Миколи, присвячені Росії, просякнуті не любов'ю, а відчуженням, сарказмом та екзистенційним жахом перед імперською порожнечею.

Письменник намагався втекти від цього конфлікту до Риму, де прожив багато років, насолоджуючись свободою від петербурзького тиску. Саме в Італії він міг бути собою – європейцем із полтавським корінням, якомога далі від цензорів та критиків, які вимагали від нього стати духовним лідером чужої йому нації. Водночас статус "пророка", який на Гоголя штучно поклали російські критики на кшталт Віссаріона Бєлінського, виявився нестерпним тягарем.

Спробою приміряти на себе цю нав'язану роль стала публіцистична збірка "Вибрані місця з листування з друзями" 1847 року, де Гоголь намагався повчати Росію, як жити правильно. Проте книга зазнала нищівної критики з усіх боків – і цей публічний провал став найсильнішим ударом по психіці письменника. Від Миколи продовжували вимагати вказати шлях до порятунку Росії у другому томі "Мертвих душ", але письменник, чия душа належала іншому культурному коду, просто не міг знайти світла в імперській реальності. Ця неможливість примирити власне єство з очікуваннями суспільства і стала тим тригером, який запустив механізм важкої клінічної депресії. Його ідентичність не розчинилася – вона перетворилася на внутрішнього ката, який щодня нагадував генію про його екзистенційну зраду самого себе.

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Хто насправді вбив письменника і навіщо той знищив другий том "Мертвих душ"?

Останні місяці життя Гоголя у Москві на початку 1852 року – це хроніка жаху, яку сучасні психіатри класифікують як важкий епізод біполярного розладу або глибоку меланхолію, ускладнену релігійним фанатизмом. Ключову і вкрай деструктивну роль у цьому відіграв отець Матвій Константиновський. Цей радикальний священник переконав виснаженого сумнівами письменника (граючи, зокрема, на дитячих травмах Миколи, мати якого була до містицизму релігійною та в яскравих фарбах описувала малому жахи Страшного суду та пекла), що його творчість є гріховною, а єдиний шлях до спасіння – це жорсткий аскетизм і відмова від літератури. Під впливом цих маніпуляцій Гоголь практично припинив їсти, що призвело до критичного виснаження організму та помутніння розуму.

У ніч з 23 на 24 лютого (за новим стилем) 1852 року сталася, ймовірно, одна з найбільших трагедій у світовій літературі – перебуваючи у стані гострого психозу, Гоголь спалив рукопис другого тому "Мертвих душ". Наступного ранку він плакав, стверджуючи, що це диявол змусив його кинути зошити у вогонь. Радше за все, це був не творчий акт, а наслідок важкої хвороби, помноженої на фізичне голодування, хоча існують й інші версії – до прикладу, що письменник свідомо знищив текст, бо так і не зміг змусити себе випустити у світ фальшиву історію про "ідеальних" російських поміщиків.

Смерть Гоголя 4 березня 1852 року стала результатом не містичного прокляття, а кричущої медичної недбалості. Методи його лікування були жахливими – замість того, щоб рятувати пацієнта від виснаження, консиліум на чолі з доктором Овером застосовував середньовічні тортури. Знесиленого, зневодненого Гоголя силоміць саджали у гарячу ванну, поливаючи голову крижаною водою, і ставили п'явки на ніс, що викликало сильну кровотечу. Для людини з критично низьким артеріальним тиском і зупинкою травлення це був смертний вирок. Його серце просто не витримало цього медичного садизму.

Сучасна наука також спростовує популярний бульварний міф про те, що Гоголя нібито поховали живцем (разом із легендою про перевернутий череп у труні). Експертиза доводить, що зміни положення тіла пов'язані суто з природними процесами руйнування дощок домовини під тиском ґрунту. Але страшна правда й у тім, що Микола Гоголь помер у страшних муках, ставши жертвою власних внутрішніх демонів, релігійного аб'юзу та невігластва лікарів. Його історія – це трагедія генія, який став заручником імперської системи та зрештою був розчавлений машиною, яка так і не змогла зрозуміти його справжньої, глибоко української душі.