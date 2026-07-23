Петро Могила і його освітній переворот: як Київ став інтелектуальним серцем православного світу

Постать Петра Могили значно виходить за межі шкільного підручника. Його освітня ставка стала частиною великої історії про те, як православ'я шукало власну силу у знанні. А заснована ним Києво-Могилянська академія стала місцем, де формувалася нова українська інтелектуальна традиція.

Вона виховала покоління, яке навчилося мислити ширше за місцеві кордони, але при цьому трималося українського й православного коріння. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Як Петро Могила змінив роль освіти для православ'я?

Петро Могила перетворив Київ не просто на церковний осередок, а на місце, де народжувалася нова православна інтелектуальна еліта. Саме його ініціатива дала старт академії, що стала символом амбіції, дисципліни й великого культурного розвороту. Адже у ті часи, коли Європа жила серед війн, конфесійних зламів і політичних тріщин, поява у Києві сильного освітнього центру була жестом історичного масштабу.

Петро Могила був вихідцем із молдавського заможного князівського роду. А до Києва він прибув у момент, коли місто вже мало сакральну вагу, але потребувало нового дихання. У 1632 році він став митрополитом Київським, Галицьким і всієї Русі, а це означало не лише церковну владу, а й відповідальність за майбутнє православної спільноти у Речі Посполитій.

Тоді Могила підтримав об'єднання Київської братської школи з лаврською школою, і з цього поєднання виросла Києво-Братська колегія – установа, яка згодом, десь років за 20 після смерті митрополита, стане відомою як Києво-Могилянська академія – перший вищий загальноосвітній та всестановий навчальний заклад у Східній Європі.

Це був не просто адміністративний крок, а велика культурна ставка, зроблена всупереч часу. Могила добре розумів, що православний світ має говорити з Європою на рівних, а отже мовами аргументів, богослов'я, філософії та класичної вченості. Саме тому у програмі нової школи важливе місце посіли латина, грецька мова, риторика, поетика й логіка.

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Цікавий факт. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний разом з усім Військом Запорізьким вступив до Київського братства, надаючи школі політичний та військовий захист. Це врятувало її від ліквідації польською владою, а ще й позиціювало козацтво як свідому політичну силу, яка захищала національну освіту.

Києво-Могилянська академія як міст між Києвом і Європою

Петро Могила не був мрійником – він діяв як практик, який розумів силу інституцій. Його реформи охоплювали не лише освіту, а й богослужбову дисципліну, видавничу справу та впорядкування церковного життя. Але саме школа стала тим інструментом, через який його ім'я пережило епоху.

Митрополит бачив, що добре навчене духовенство здатне не лише служити, а й переконувати, полемізувати, перекладати, писати й захищати свою традицію в інтелектуальних баталіях XVII століття. У цьому й полягав головний парадокс Могили – він був консервативним церковним діячем, але мислив мовою модернізації.

Традиційні старі методи, як от "греко-слов'янська" самоізоляція, вели православ'я до інтелектуальної смерті та програшу у боротьбі з експансією єзуїтів і католицизму. Тож Петро Могила не пішов шляхом засуджування Заходу, а значною мірою запозичив передову західноєвропейську латинську модель освіти, організаційну структуру єзуїтських колегіумів та високі стандарти тогочасної науки.

Він дав українській православній еліті ту ж інтелектуальну зброю (латину, риторику, логіку), яку мали її опоненти, завдяки чому врятував нашу культуру від асиміляції та зробив її частиною європейського модерного контексту. Саме тому її значення швидко вийшло за межі Києва, хоча й той став центром тяжіння для люду, що шукав богословську й філософську підготовку високого рівня.

Випускники академії успішно запрацювали у різних землях східнослов'янського світу. Нова освіта не замикалася у місцевому світі, а була відкритою до ширших інтелектуальних обмінів. Саме ця риса й зробила її довговічною, позбавила провінційності, сформувала високу культуру мислення, і у підсумку впливала і на український, і на ширший східноєвропейський культурний ландшафт.

Як виникла Києво-Могилянська академія та яке мала значення: дивіться відео kyiv_word

Чому спадщина Могили важлива й сьогодні?

Петро Могила діяв у час, коли за право визначати культурний і духовний порядок денний точилася тиха, але вперта боротьба. У такій реальності освіта набувала особливого значення – саме вона ставала місцем, де формувалися майбутні священники, богослови, мислителі та загалом люди, здатні захищати свою спільноту не мечем, а знанням.

Підхід і задум Петра Могили були напрочуд сучасними. Він розумів, що без освічених людей церква залишиться вразливою, а громада – залежною від чужих трактувань і чужої культури. Тому ставка на навчання стала для митрополита способом укріпити не тільки віру, а й саму українську традицію мислення. Освіта перетворилася на силу, яка працювала на майбутнє.

Могила помер у 1647 році, але його головна справа не зникла разом із ним. Навпаки, стала однією з найміцніших інтелектуальних традицій регіону. Києво-Могилянська академія залишила глибокий слід у розвитку освіти, богослов'я, філософії, літератури та політичної думки. Її історія не про випадковий успіх, а про свідомо збудований центр знань, який постав у відповідь на виклики доби.

Саме тому зрештою академія перетворилася на простір, де православна традиція здобула і голос, і інтелектуальну опору. Вона почала жити власним великим життям, ставши не просто школою, а цілим середовищем, що розмовляло з епохою на рівних. І розмовляє досі, доводячи, що інституції, побудовані на знанні, живуть довше за політичні режими.