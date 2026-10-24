Український переклад Біблії: як один скромний вчитель переграв каральну машину російського царя

У середині ХІХ століття Російська імперія здригнулася перед звичайним рукописом, написаним українською – мовою, якої офіційно "не існувало". Державна репресивна машина негайно кинула колосальні ресурси на приховування цього тексту – перекладу Святого Письма, здійсненого Пилипом Морачевським.

Ось так скромний інспектор гімназій опинився у вирі масштабних подій, а його тиха кабінетна праця перетворилася на нічний кошмар петербурзьких чиновників. 24 Канал розповість трохи докладніше про ту грандіозну битву за фундаментальне право нації розмовляти з Творцем своєю рідною мовою.

Чому переклад Євангелія став політичною загрозою для імперії Романових?

Щоб зрозуміти масштаб страху, який охопив Санкт-Петербург у 1860-х роках, необхідно поглянути на ситуацію крізь призму соціології націй. Дослідники європейського націоналізму неодноразово наголошували, що переклад Біблії є тим рубіконом, після переходу якого етнічна група останньо формується як модерна нація. До прикладу – Мартін Лютер закріпив створення німецької нації, переклавши Святе Письмо. Тож нічого дивного, що такого кроку від котрогось з українців панічно боявся російський імперський уряд.

В імперській парадигмі Росії українська мова мала залишатися лише "селянським наріччям", придатним хіба для фольклору та побутових жартів. А поява Євангелія українською мовою автоматично переводила ту у статус сакральних, високих мов, руйнуючи міф про "єдиний загальноросійський народ". І ця поява сталася – у 1861 році Пилип Морачевський завершив свій блискучий переклад чотирьох Євангелій та подав його на розгляд Священного Синоду, який передав рукопис на експертизу до Імператорської академії наук.

І от парадокс – з одного боку, провідні лінгвісти, які тоді працювали в Академії, визнали переклад Морачевського шедевром. Вони підтвердили, що текст ідеально передає дух оригіналу, а українська мова має достатнє лексичне багатство для вираження найскладніших теологічних концепцій. З іншого боку, ця сама наукова рецензія стала вироком для рукопису.

Для міністра внутрішніх справ Петра Валуєва та Священного Синоду це був сигнал найвищої політичної тривоги – якщо Бог заговорить українською, імперська асиміляція зазнає краху. Саме переклад Морачевського став одним із головних тригерів для появи сумнозвісного Валуєвського циркуляра 1863 року, який категорично заборонив друк релігійних та освітніх книг українською мовою, також проголосивши, що такої мови "не було, немає і бути не може".

Найважливіше про життя і творчість Пилипа Морачевського: дивіться відео Chernihiv-area

Як скромний вчитель Морачевський переграв репресивну машину Петербурга?

Пилип Морачевський – поет, прозаїк, педагог та лінгвіст – не був радикальним революціонером, не будував барикад і не готував збройних повстань. Проте його зброя виявилася значно потужнішою за гармати. Варто відзначити й унікальну методологію Морачевського – він не просто адаптував церковнослов'янський чи російський синодальний текст, а й звіряв усе з давньогрецьким оригіналом і латинською Вульгатою. Це робило його працю незалежною, самодостатньою та інтелектуально невразливою.

Коли імперська цензура наклала абсолютне вето на публікацію, почався період жорстокого психологічного терору. На Морачевського тиснули, вимагали відмовитися від своїх переконань, його кар'єра була зруйнована, а сам він опинився під негласним наглядом таємної поліції. Державний Левіафан сподівався, що час і забуття знищать цей небезпечний рукопис. Пилип помер у 1879 році, так і не побачивши свою працю надрукованою – тож, здавалося, імперія перемогла.

Але історія дисидентських рухів доводить, що ідеї, зафіксовані на папері, мають дивовижну здатність переживати своїх катів. Рукопис Морачевського тихо лежав в архівах, чекаючи свого часу, і цей час настав після революції 1905 року, коли під тиском масових протестів та завдяки втручанню ліберальної європейської громадськості Російська імперія була змушена послабити цензурні лещата. У 1906, через 45 років після створення, переклад Євангелія від Матвія, здійснений Пилипом Морачевським, нарешті побачив світ. Решта три вийшли друком у 1907, 1908 і 1911 роках.

Ця подія стала відчутним зсувом в історії Східної Європи. Скромний вчитель математики та словесності, нехай і посмертно, фактично переграв гігантську імперію, заклавши непорушний фундамент для сучасної української духовності. Та безперечно довів, що жодні циркуляри не здатні зупинити націю, яка усвідомила свою ідентичність.