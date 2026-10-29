Вбивали за окуляри та зам'які долоні: чому купка інтелектуалів знищила чверть населення Камбоджі

Історія знає чимало кривавих диктаторів, але трагедія Камбоджі виділяється моторошним, майже лабораторним цинізмом. Усього за 4 роки невелика група марксистів перетворила квітучу країну на гігантський концтабір просто неба.

Замість обіцяного комуністичного раю архітектори нового світу влаштували безпрецедентний геноцид, стерши з лиця землі близько 2 мільйонів власних громадян. При тому цей апокаліпсис був спланований не неосвіченими фанатиками, а витонченими інтелектуалами, які ще вчора пили каву у паризьких бістро. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Як паризькі студенти перетворилися на безжальних катів власного народу?

Коріння камбоджійської катастрофи слід шукати не у непрохідних джунглях Південно-Східної Азії, а у затишних аудиторіях та студентських кафе Парижа 1950-х років. Саме там, у столиці Франції, сформувалося ядро майбутніх лідерів Червоних кхмерів, які згодом застосують здобуті знання для знищення власної нації. Салот Сар, який увійде в історію як Пол Пот, вивчав радіоелектроніку, Ієнг Сарі студіював політичні науки, а головний ідеолог Кхієу Сампхан захищав докторську дисертацію з економіки у Паризькому університеті.

Ці молоді люди, глибоко інфіковані радикальними лівими ідеями, маоїзмом та сталінізмом, створили таємний марксистський гурток, де конструювали мрію про абсолютну соціальну рівність. Вони студіювали праці європейських філософів, захоплювалися радикалізмом Французької революції та щиро вірили, що зможуть хірургічним шляхом побудувати ідеальне суспільство, назавжди позбавлене класової нерівності та експлуатації. А коли повернулися на батьківщину з європейськими дипломами (крім Пота, який не склав іспитів), ці інтелектуали очолили партизанський рух.

Майстерно скориставшись політичною нестабільністю, корупцією проамериканського режиму Лон Нола та катастрофічними наслідками килимових бомбардувань під час В'єтнамської війни, 17 квітня 1975 року загони Червоних кхмерів тріумфально увійшли до столиці Камбоджі Пномпеня. Виснажені війною мешканці міста зустрічали їх з надією на довгоочікуваний мир – але вже за кілька годин ця ілюзія розбилася об стіну абсолютного терору.

Керівництво партії, знеособлено відоме як Ангка (Організація), фактично оголосило про початок Нульового року. За їхнім маніакальним задумом, історію нації потрібно було почати з абсолютно чистого аркуша, фізично стерши всі здобутки попередніх цивілізаційних епох. За лічені дні понад два мільйони жителів Пномпеня під прицілом автоматів примусово виселили у джунглі та сільську місцевість. Важкохворі просто з лікарень, літні люди, вагітні та малі діти змушені були йти пішки під палючим тропічним сонцем, а тих, хто падав від безсилля або наважувався сперечатися, розстрілювали на узбіччях.

Міста проголосили розсадниками капіталістичної деградації, а єдиним прийнятним способом існування визнавали рабську працю на рисових плантаціях. Головний парадокс цієї трагедії полягав у тому, що люди, які здобули елітну європейську освіту, вирішили свідомо та методично знищити інтелект як явище. Вони дійшли висновку, що для функціонування ідеальної аграрної утопії потрібні лише покірні селяни, позбавлені критичного мислення. Будь-який зв'язок із минулим світом вважали державним злочином, що безальтернативно карався смертю. Гроші, приватна власність, релігія, школи, лікарні, пошта і навіть традиційний інститут родини були скасовані.

Пол Пот і Червоні кхмери – моторошні факти про нелюдський режим у Камбоджі: дивіться відео Document_history

Чому аграрна утопія Червоних кхмерів стала найшвидшим геноцидом у сучасній історії?

Ось так офіційними декретами нової влади країну перетворили на суцільне поле соціального експерименту. І реальність Демократичної Кампучії (саме так Пол Пот назвав країну) стала набагато страшнішою за найпохмуріші літературні антиутопії. Усю державу формували як безперервну мережу воєнізованих трудових комун, де знеособлені люди працювали по 12 – 14 годин на добу за єдину винагороду – миску рідкої рисової баланди. Тотальне фізичне виснаження, епідемії тропічних хвороб та штучно створений голод стали щоденними супутниками камбоджійців.

Проте найстрашнішим інструментом режиму був не голод, а цілеспрямований параноїдальний терор проти власного населення. Ангка розгорнула безжальне полювання на всіх, кого можна було хоча б теоретично запідозрити у нелояльності або приналежності до інтелігенції. Вчителі, лікарі, інженери, колишні державні службовці, студенти та військові підлягали негайному фізичному знищенню разом із їхніми родинами аж до немовлят, аби "вирвати буржуазний бур'ян із корінням".

Сюрреалізм ситуації сягнув кривавого апогею, коли смертним вироком стало носіння окулярів, знання будь-якої іноземної мови або навіть занадто м'які долоні, що свідчили про відсутність мозолів від важкої фізичної праці. Європейські випускники, які самі вільно цитували французьких класиків, холоднокровно відправляли на страту сотні тисяч людей лише за те, що ті вміли читати.

Символом цього індустріалізованого безумства стала в'язниця S-21 (Туол Сленг) у Пномпені, цинічно облаштована у будівлі колишньої середньої школи. Нею керував ще один колишній вчитель математики – Канг Кек Ієв, відомий у партії як товариш Дуч. З понад 18 тисяч в'язнів, які пройшли через нелюдські тортури у стінах S-21, живими вийшли менше десятка. Решту вантажівками вивозили на сумнозвісні Поля смерті (Чоенг Ек), де жертв забивали мотиками, бамбуковими палицями та залізними прутами, щоб зекономити дорогоцінні патрони для потреб революції.

З часом параноя вищого керівництва Червоних кхмерів лише масштабувалася. Коли економіка країни остаточно колапсувала через абсолютно некомпетентне управління та абсурдні сільськогосподарські нормативи, Пол Пот став маніакально шукати зрадників у власних найближчих лавах. Почалися масові криваві чистки партійного апарату та армії, що послабило режим зсередини. Зрештою, агресивна ксенофобська зовнішня політика та постійні збройні провокації на кордоні призвели до повномасштабного вторгнення в'єтнамських військ.

7 січня 1979 року режим Пол Пота безславно впав, залишивши після себе вщент зруйновану країну, заміновані поля та гори пробитих черепів. За неповні 4 роки правління Червоних кхмерів загинуло від 1,5 до 2 мільйонів людей, що становило близько чверті усього населення країни. Цей безпрецедентний жах назавжди залишиться в історії людства як моторошне нагадування, що наймасштабніші злочини проти людяності часто починаються з красивих теоретичних ідей, нехай навіть виплеканих у тиші ситих і престижних університетів Заходу.