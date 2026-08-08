Хто насправді поставив моаї на острові Пасхи та що знищило тамтешню цивілізацію

Острів Пасхи, також знаний як Рапа-Нуї – це місце, де серед океану й досі стоять загадкові моаї, мовчазні свідки сили, віри та майстерності давніх мешканців. Не дивно, що довкола цих статуй десятиліттями множилися міфи.

Аж від прибульців і до таємничої зниклої цивілізації. Але сучасні дослідження дають значно реальнішу картину, і 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Що варто знати про Пуп Землі?

Цей клаптик суші посеред безмежної блакиті Тихого океану, де камінь, вітер і людська пам'ять сплелися в одну з найзагадковіших історій світу, європейці вперше побачили недільного дня 5 квітня 1722 року. Нідерландський мореплавець Якоб Роггевен на християнське свято Великодня помітив його – та так і назвав, островом Пасхи. Місцеві мали свою назву – Те-Піто-о-те-Хенуа, "Пуп Землі", але згодом призвичаїлися до іншої, запозиченої у гостей із Таїті – Рапа-Нуї, "Велика Рапа" (Малою Рапою полінезійці називали інший зі своїх островів).

Так от, саме на острові Пасхи стоять моаї – велетенські статуї з видовженими обличчями та незворушними поглядами, які ніби й досі прислухаються до шуму хвиль. Протягом десятиліть навколо них вирували легенди про надприродні сили, втручання прибульців і зниклу загадкову давню цивілізацію. Сучасна ж наука дає не менш драматичне пояснення – моаї поставили самі рапануйці, а занепад їхнього суспільства був не наслідком однієї катастрофи, а довгої низки екологічних, соціальних і зовнішніх ударів.

Хто створив і встановив моаї на Рапа-Нуї?

Статуї моаї були витвором полінезійського народу рапануйців, який оселився на острові приблизно у XII столітті. Їх різьбили не з базальту і не з суцільної скелі, а переважно з вулканічного туфу у кар'єрі Рано Рараку. Цей м'який пористий камінь дозволяв створювати досить великі за розмірами фігури. Це означає, що за монументами стояла не якась міфічна цивілізація, а цілком реальна місцева громада з розвиненою соціальною організацією, релігійними уявленнями та здатністю мобілізувати значну працю.

Найцікавіше про острів Пасхи: дивіться відео visionaryua

Моаї не були "просто статуями". У більшості досліджень їх трактують як сакральні образи предків, вождів або носіїв духовного авторитету. Їх встановлювали на кам'яних платформах аху, зазвичай обличчям у бік поселень, ніби покійні предки продовжували пильнувати живих. Саме ця функція робить моаї не лише археологічною пам'яткою, а й матеріальним свідченням світогляду рапануйців, у якому сила роду, пам'ять про предків і сакральний простір були нерозривні.

Тож станом на 2026 рік найбільш дискусійним лишається не питання "хто поставив моаї", а питання "як". Як ці багатотонні кам'яні велетні переміщали від кар'єру до берегових платформ? Останніми роками вчені дедалі частіше відкидають уявлення про рабську працю або зовнішнє втручання – експериментальні дослідження та польові спостереження свідчать, що значну частину моаї могли перевозити у вертикальному або напіввертикальному положенні за допомогою мотузок, колективної координації та ритмічного "гойдання", з яким статуя ніби "крокувала" вперед. Утім, ця модель не є єдиною для всіх випадків.

Як зникла цивілізація острова Пасхи?

Не слід романтизувати історію про моаї. Щоб різьбити, транспортувати й встановлювати їх, суспільству потрібні були дерева, мотузки, важелі, санчата, а також значна кількість людей і тривала організація праці. Власне, тут і починається історія про виснаження острова. Колись він був значно більш лісистим, але до моменту прибуття європейців значна частина дерев уже зникла.

Деревину використовували для будівництва, паливних потреб, човнів, переміщення статуй і господарства загалом. До цього додавалися ерозія ґрунтів, тиск людської популяції та, ймовірно, вплив полінезійського пацюка, який міг заважати відновленню пальм, поїдаючи насіння. Тобто тут важливо не спрощувати все до популярної формули "рапануйці самі себе знищили".

Що варто знати про моаї: дивіться відео earth-ua

Сучасні дослідники наголошують, що екологічна трансформація острова була поступовою, а місцеве суспільство, хоч і адаптувалося, змінювало стратегії господарювання, переходило до нових форм землеробства, все ж не змогло витримати тривале пристосування до дедалі суворіших умов. Причім мовиться не про "загадкову загибель", а про кілька послідовних ударів.

Перший європейський контакт у 1722 році відкрив нову епоху – епоху нових хвороб. А ще насильницьких викрадень людей, колоніального тиску та зламу демографічної рівноваги. У XIX столітті особливо руйнівними стали перуанські рейди работорговців, під час яких багатьох жителів острова Пасхи вивезли силоміць. Далі ще прийшли місіонери зі своїми правилами, політичний контроль і новий земельний режим, який ще більше підірвав традиційний уклад.

Отже, остаточний крах традиційного суспільства Рапа-Нуї спричинили не тільки знищення лісів, а і європейське вторгнення, работоргівля, епідемії та колоніальна перебудова життя – тобто комплекс причин. Саме це й відрізняє науковий погляд від міфологічного, утім, доволі популярного – надто сильна спокуса бачити в осьрові Пасхи попередження для сучасного світу, наскільки крихкою може бути ізольована екосистема, якщо людська діяльність виходить за межі її здатності відновлюватися.