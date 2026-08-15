15 серпня 1947 – розпад Британської Індії: чому через це загинули мільйони людей

Британська Індія зникла з карти світу 15 серпня 1947 року. Але разом із новими державами, Індією та Пакистаном, постали хаос, страх і масові втечі людей через нові кордони.

Поділ, який мав стати початком незалежності, перетворився на одну з найкривавіших трагедій ХХ століття. 24 Канал розповість про неї трохи докладніше.

Поспішний поділ і страшна ціна: що сталося 15 серпня 1947 з Британською Індією?

15 серпня 1947 року на мапі Південної Азії народилися дві нові держави, але разом із незалежністю на їхні землі прийшла й одна з найстрашніших людських трагедій ХХ століття. Розпад Британської Індії обернувся кривавим хаосом, масовими міграціями та насильством, яке коштувало життя від одного до двох мільйонів людей.

Усе сталося не в одну мить, але саме 15 серпня розрив став незворотним – колонія Британська Індія (або Британський Радж) припинила існування, а на її уламках постали Індія і Пакистан. Цей поділ був не просто політичною зміною кордонів – це була жорстка та нервова операція на живому тілі величезного субконтиненту, де у шалені вузли переплелися релігії, мови, громади, землі й страхи.

На зміну імперському порядку прийшла карта, намальована поспіхом. Лінія Радкліффа розсікла живі історичні простори, де громади століттями жили поруч. При цьому британська влада швидко втрачала контроль у регіоні, а передача влади відбувалася в атмосфері поспіху, невпевненості та політичної недовіри.

На тлі загострення релігійних протистоянь і слабкого правопорядку виникла одна з найсмертоносніших комунальних криз між громадами. Покотилася хвиля насильства – від Пенджабу до Бенгалії, від міських кварталів до залізничних станцій, від села до села. Масштаби змін були колосальні – залишити домівки були змушені від 15 до 20 мільйонів людей.

Як відбувався поділ Британської Індії на незалежні Індію та Пакистан: дивіться відео historiia928

Кров і кордони: як розпад Британської Індії забрав мільйони життів?

Сер Сіріл Радкліфф, британський юрист, який ніколи раніше не бував на схід від Парижа, за 36 днів накреслив кордони нових держав. Його лінії стали безжальним скальпелем, що розрізав індійські провінції. Індуїсти та сикхи у паніці тікали до Індії, а мусульмани – до Пакистану. Цей міграційний вир миттєво перетворився на м'ясорубку. Тільки близько 75 тисяч жінок були викрадені, зґвалтовані або змушені вийти заміж за своїх кривдників.

Дороги були забиті колонами виснажених біженців, які простягалися на десятки кілометрів і ставали легкими мішенями для озброєних банд. Але найстрашнішим символом розділу Британської Індії стали "потяги-привиди" – вщерть заповнені людьми, що шукали порятунку. Вони прибували на кінцеві станції Лахора чи Амрітсара у моторошній тиші – тому що були залиті кров'ю, а всі пасажири вбиті.

Чому ж імперія допустила такий апокаліпсис? Дослідники вказують на тотальне виснаження Великої Британії після Другої світової війни. Лондон просто не мав ні фінансових, ні військових ресурсів для підтримки порядку. Останній віцекороль Індії лорд Луїс Маунтбеттен вирішив проголосити незалежність не у червні 1948, як було заплановано, а на рік раніше – цей гарячковий поспіх паралізував адміністрацію. Навіть поліція та армія розкололися за релігійною ознакою, залишаючи мільйони беззахисних людей на поталу мародерам та фанатикам.

Наслідки цього розрізу по живому пульсують і сьогодні, у 2026 році. Поспіх залишив нерозв'язаним питання Кашміру, що спровокувало кілька воєн і перетворило регіон на одну з найнебезпечніших ядерних гарячих точок планети. Трагедія 1947 року – це не просто архівна сторінка, а велика незагоєна рана Південної Азії, яка нагадує світу про те, що кордони, накреслені байдужою рукою, завжди просякають кров'ю.