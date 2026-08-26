Жестокая судьба казаков под короной Габсбургов: малоизвестная история о Банатской Сечи в Австрии

Конец XVIII века превратил Восточную Европу в гигантскую геополитическую шахматную доску, где империи играли судьбами целых народов, перемещая их, словно пешки, по окровавленному полю. В это время произволом российской царицы Екатерины II был разрушен старый мир казацкой вольницы, и тысячи изгнанников оказались перед экзистенциальным выбором – ассимиляция, смерть или поиск новой родины.

Многие знают, что часть казаков основала Задунайскую Сечь. Но именно в это время на историческую арену выходит еще один драматический эпизод – создание Банатской Сечи в пределах Австрийской империи, крах которой впоследствии привел к беспощадному противостоянию казаков-изгнанников с фанатичными некрасовцами уже на землях османов. 24 Канал расскажет обо всем этом чуть подробнее.

Как появилась казацкая Банатская Сечь в Австрии?

Император Священной Римской империи Иосиф II, руководствуясь прагматическим расчетом, разглядел в казаках-изгнанниках идеальный инструмент для укрепления Военной границы (Militärgrenze) против Османской империи. В 1785 году австрийская корона официально разрешила части казаков (их было около 8 тысяч), которые ранее скитались в османских владениях, поселиться в провинции Банат – болотистом регионе на пересечении современных границ Румынии, Сербии и Венгрии между реками Тиса и Дунай.

Банат даже отдаленно не напоминал рай. Это была суровая дикая земля, где выживание требовало сверхчеловеческих усилий. Австрийская бюрократическая машина пыталась втиснуть свободных воинов в жесткие рамки регулярной пограничной службы – казакам выделили земли, однако частично лишили их привычного самоуправления, превратив кошевых атаманов в австрийских офицеров. Не выдержав муштры и административного давления, казаки начали массово покидать австрийские границы. Они спускались вниз по Дунаю, на территорию Османской империи, где вливались в ряды Задунайской Сечи. И именно там их ждал настоящий ужас – столкновение с некрасовцами, идеологическими и экономическими антиподами.

Кто такие некрасовцы и почему началась война?

Некрасовцы были потомками донских казаков-староверов, которые после поражения восстания Кондратия Булавина в начале XVIII века под предводительством Игната Некрасова бежали на территорию Османской империи. Порта предоставила им убежище в Добрудже и дельте Дуная в обмен на военную службу. За десятилетия жизни под турецким протекторатом некрасовцы превратились в замкнутую и религиозно фанатичную секту – они сохранили старые обряды, носили традиционные бороды, яростно ненавидели любую имперскую власть (особенно православную), но были абсолютно лояльны к султану. Дельта Дуная стала их вотчиной, а лов осетровых рыб – основой экономики.

Что мы знаем о Банатской Сечи: смотрите видео Тисячолітняісторія

Тем временем задунайские казаки (ряды которых пополнили беглецы из Баната), ища источники пропитания, начали осваивать устье Дуная – и так вторглись в экономическую зону некрасовцев. Для европейских дипломатов того времени это выглядело как мелкая стычка рыбаков, но на земле это была тотальная война на уничтожение. Раз за разом происходили жестокие поножовщины среди камышей – не классические сражения с построением пехоты, а партизанская война в грязи, где пленных не брали.

Чем завершилось кровавое противостояние?

Некрасовцы видели в новоприбывших двойную угрозу. Во-первых, экономическую – украинские казаки были превосходными рыбаками и быстро начали перехватывать контроль над самыми богатыми рыбными угодьями, которые приносили значительные доходы от продажи икры. Во-вторых, идеологическую – для староверов православные казаки были еретиками.

Османские власти тоже не строили из себя ангелочков – они натравливали казаков на некрасовцев, руководствуясь принципом "разделяй и властвуй". Султанские чиновники выдавали разрешения на лов рыбы в одних и тех же местах одновременно и староверам, и задунайцам – впрочем, это могло быть и из-за тотальной коррупции и бюрократического хаоса.

Как бы то ни было, кровавая бойня в дунайских плавнях продолжалась десятилетиями. Западные путешественники, проезжавшие через Добруджу в начале XIX века, с ужасом описывали сожженные поселения и реки, красные от крови. В итоге казаки все же вытеснили некрасовцев с ключевых позиций в дельте Дуная, вынудив их остатки мигрировать дальше вглубь Османской империи, вплоть до Анатолии.