Тайна "Сынов свободы": как самозванные индейцы устроили самый громкий бунт в истории США

На протяжении своей истории человечество находило множество причин для начала войн – борьба за территории или ресурсы, религиозные разногласия, династические споры и так далее. Однако есть один беспрецедентный случай, когда катализатором войны, результатом которой стало рождение нового государства, стал напиток.

Обычный, казалось бы, чай, "заваренный" в холодных соленых водах Атлантического океана, стал той искрой, из которой разгорелось пламя Американской революции. 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

Ловушка Закона о чае 1773 года: почему он имел такие страшные последствия?

Из Семилетней войны 1756 – 1763 годов (которую в Северной Америке называют Франко-индейской) Британская империя вышла победительницей, но с катастрофическим государственным долгом. Лондонский парламент, ища способы наполнить казну, решил, что американские колонии должны разделить это финансовое бремя. Началась эпоха налоговых экспериментов – сначала был введен Закон о гербовом сборе (1765), затем печально известные Законы Тауншенда (1767), которые облагали пошлиной стекло, свинец, краску, бумагу и чай.

Колонисты, воспитанные на идеалах британского конституционализма и либеральной философии Джона Локка, ответили жестко: "Никаких налогов без представительства" (No taxation without representation). То есть они не отказывались платить налоги в принципе, а отказывались платить их парламенту, в котором у них не было ни одного избранного депутата.

Под давлением массовых бойкотов Лондон пошел на уступки, отменив большинство пошлин, но принципиально оставил один налог – на чай. Это был словно символ имперской власти, знак того, что метрополия оставляет за собой право диктовать условия. Однако именно это и привело к настоящему кризису, разразившемуся весной 1773 года.

Британская Ост-Индская компания – первая в мире транснациональная мегакорпорация – оказалась на грани банкротства. На ее лондонских складах гнило более 17 миллионов фунтов (около 7,7 тысячи тонн) нераспроданного чая. Чтобы спасти этого экономического гиганта, британское правительство во главе с лордом Нортом приняло Закон о чае (Tea Act) от 10 мая 1773 года – и он оказался хитроумной экономической ловушкой.

Он позволял Ост-Индской компании продавать чай в колониях напрямую, минуя оптовиков, что делало легальный чай дешевле контрабандного голландского, который массово пили американцы. Но при этом сохранялась ненавистная трехпенсовая пошлина Тауншенда. Лорд Норт считал, что колонисты проглотят политический принцип ради дешевого товара, но фатально ошибся.

Для лидеров американских патриотов, таких как Сэмюэл Адамс и Джон Хэнкок, покупка этого дешевого чая означала признание права Лондона на взимание налогов. Во всех колониях – в Нью-Йорке, Филадельфии, Чарльстоне – силами тайной организации "Сыны свободы" (Sons of Liberty) оказывалось колоссальное давление на агентов компании, чтобы те отказывались от грузов. Корабли разворачивались обратно в Англию или оставляли чай гнить на таможнях. Но в Бостоне ситуация зашла в тупик.

Самое интересное о предпосылках Бостонского чаепития и его последствиях: смотрите видео historiia928

Бостонское чаепитие: как организовали противостояние и при чем здесь индейцы?

В конце ноября 1773 года в Бостонскую гавань вошел корабль "Дартмут" под командованием капитана Джеймса Холла, загруженный 114 ящиками чая. Впоследствии к нему присоединились еще два судна – "Элеонора" и "Бивер". Был еще четвертый корабль, но он потерпел крушение во время шторма у полуострова Кейп-Код. Согласно британскому морскому праву, у корабля, вошедшего в порт, было 20 дней на уплату пошлин и разгрузку. Если этого не происходило, таможня имела право конфисковать груз.

Губернатор Массачусетса Томас Хатчинсон, лоялист и сторонник жесткой руки, приказал военным кораблям заблокировать выход из гавани. Он твердо решил, что чай будет разгружен, а пошлина – уплачена. С другой стороны, тысячи бостонцев круглосуточно патрулировали пристань Гриффина, чтобы не допустить выгрузки ни одной унции чая на американскую землю. Тем временем часы неумолимо отсчитывали время до крайнего срока – полуночи 16 декабря.

Это была классическая патовая ситуация – ни одна из сторон не могла отступить, не потеряв лица. В тот день более 5000 человек (почти треть населения тогдашнего Бостона) собрались в здании Old South Meeting House. Атмосфера была наэлектризована до предела. Сэмюэл Адамс встал и, по свидетельствам современников, произнес историческую фразу: "Это собрание больше ничего не может сделать для спасения страны!"

Это был сигнал. В то самое время около 150 мужчин, тщательно замаскированных под индейцев племени могавков, двинулись к пристани Гриффина. Выбор маскировки был не практическим, а глубоко символическим – эти люди не пытались убедить кого-то, что они настоящие коренные американцы, а провозглашали визуальный манифест: "Мы больше не британские подданные, а американцы – мы принадлежим этому континенту".

Это не был пьяный бунт или хаотичный погром. "Могавки" разделились на три отряда, поднялись на борта упомянутых выше кораблей и забрали у капитанов ключи от трюмов, пообещав не причинить вреда ни судам, ни экипажам – и сдержали слово. В течение трех часов в жуткой тишине, прерываемой лишь глухими ударами топоров, патриоты разбили 342 ящика с чаем. Важно понимать масштаб – это было более 92 000 фунтов (около 42 тонн) отборного чая. Общая стоимость уничтоженного имущества составляла 9659 фунтов стерлингов – астрономическая сумма для того времени.

Наступило время отлива, поэтому воды в гавани было мало. Чай скапливался вокруг кораблей огромными кучами, похожими на стога сена. Мятежникам пришлось спускаться в ледяную воду и разгребать эти кучи веслами, чтобы каждый чайный листок гарантированно намок и стал непригодным. Никакой другой груз не пострадал, был сломан лишь один навесной замок, и на следующее утро "Сыны свободы" анонимно прислали капитану новый.

Как происходило Бостонское чаепитие и причастны ли к нему индейцы: смотрите видео PragerU

Какие последствия имело Бостонское чаепитие?

Когда новости о Бостонском чаепитии дошли до Лондона, британское правительство пришло в ярость. Даже те парламентарии, которые ранее симпатизировали американцам, были шокированы таким дерзким уничтожением частной собственности. Ответ империи был сокрушительным – весной 1774 года парламент принял серию карательных законов, которые в Америке назвали "Невыносимыми актами" (Intolerable Acts).

Бостонский порт был полностью заблокирован военным флотом до тех пор, пока город не возместит стоимость чая. Самоуправление в Массачусетсе было отменено, а власть передана военному губернатору генералу Томасу Хейджу. Британским войскам разрешили расквартироваться в частных домах колонистов.

Лондон надеялся, что эти драконовские меры изолируют радикальный Массачусетс и запугают другие колонии, но произошло совсем наоборот. Географическая и политическая изоляция Бостона вызвала беспрецедентную волну солидарности от Нью-Гэмпшира до Джорджии.

Колонии начали посылать в блокированный город продовольствие и деньги. А главное – в сентябре 1774 года в Филадельфии собрался Первый Континентальный конгресс. Тринадцать разрозненных колоний, у которых раньше было больше разногласий, чем общих интересов, впервые объединились против общего врага. Именно на этом поле и зародилось будущее новое государство – Соединенные Штаты Америки.