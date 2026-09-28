Гарантии или заверения: почему у Будапештского меморандума есть разные версии – в зависимости от языка

В декабре 1994 года в заснеженном Будапеште произошло событие, которое должно было стать абсолютным триумфом глобальной безопасности, но вместо того превратилось в одну из самых трагических дипломатических иллюзий современности. Будапештский меморандум, подписанный лидерами США, Великобритании и России, формально закрепил присоединение Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

С точки зрения 2026 года, когда архитектура международного права претерпела тектонические сдвиги, этот документ можно изучать далеко не как пример успешной дипломатии – а скорее как хрестоматийный пример роковой правовой двусмысленности и опасности перевода в международных отношениях. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

Почему третий по величине ядерный арсенал мира Украины обменяли на дипломатический мираж?

Чтобы понять суть Будапештского меморандума, необходимо окунуться в геополитический контекст начала 90-х годов. После распада Советского Союза на территории Украины остался третий по мощности ядерный арсенал на планете – 176 межконтинентальных баллистических ракет, 44 стратегических бомбардировщика и около 1900 стратегических ядерных боезарядов. Огневая мощь Великобритании, Франции и Китая, взятых вместе, была меньше. Для Вашингтона и Лондона появление новой и экономически нестабильной ядерной державы в центре Европы было ночным кошмаром.

Администрация Билла Клинтона в такой ситуации руководствовалась лишь логикой нераспространения – американские стратеги стремились любой ценой консолидировать советское ядерное наследие в одних руках. Поэтому подписанный 5 декабря 1994 года в Будапеште меморандум стал политическим инструментом, позволившим Западу вздохнуть с облегчением.

Обратите внимание: было несколько факторов, которые заставили Украину отказаться от ядерного оружия. Помимо колоссального дипломатического и экономического давления со стороны США и России, наша молодая страна находилась в глубоком финансовом кризисе и не располагала собственными средствами, технологиями и замкнутым циклом для самостоятельного обслуживания, модернизации и контроля над стратегическими ракетами и другими средствами.

Документ был коротким – содержал всего 6 пунктов. Среди них ключевыми для нас были обязательства США, Великобритании и России уважать независимость, суверенитет и действующие границы Украины, воздерживаться от угрозы силой или ее применения, а также от экономического давления. Однако дьявол, как всегда, скрывался в деталях – а точнее, в юридической природе этих якобы обязательств.

Хитрости Будапештского меморандума – почему он стал дипломатическим провалом: смотрите видео sok1

Какая лингвистическая ловушка Будапештского меморандума изменила архитектуру глобальной безопасности?

Самая большая историческая драма Будапештского меморандума кроется в его языковых версиях. Согласно Венской конвенции о праве международных договоров, если текст составлен на нескольких языках, все они имеют одинаковую силу, если не оговорено иное. Но именно здесь возникла пропасть, которая обошлась слишком дорого.

В англоязычном оригинале, который готовили американские и британские юристы-международники, использовался термин security assurances (уверения в безопасности). В американской дипломатической и правовой традиции assurances – это политическая декларация, обещание не причинять вреда и консультироваться в случае кризиса. И это категорически не является чем-то юридически обязывающим в отношении военной помощи.

Иными словами, Вашингтон сознательно избегал слова guarantees, поскольку в системе координат США "гарантия" означала реальные обязательства применить военную силу для защиты союзника. Более того, такой договор потребовал бы обязательной ратификации Сенатом США. Администрация Клинтона, разумеется, знала, что Сенат ни за что не ратифицировал бы военный союз с постсоветским государством в 1994 году.

Зато в украинском и российском текстах меморандума, которые также были подписаны сторонами, фигурирует термин "гарантии безопасности". В славянских языках и местной правовой культуре слово "гарантия" имеет однозначный, жесткий характер – это стопроцентное обязательство защитить. Почему же стороны допустили такую разницу? Потому что пошли на сознательный дипломатический компромисс – западные дипломаты разрешили использовать слово "гарантии" в переводе, чтобы местным политикам было легче "продать" идею ядерного разоружения собственному обществу, а украинская сторона закрыла глаза на то, что юридически Запад опирался лишь на английское "уверение".

В итоге Будапештский меморандум стал колоссальным провалом в сфере глобального сдерживания. Документ не содержал ни единого механизма принуждения или санкций за его нарушение. И когда один из подписантов, а именно Россия, попрал Устав ООН, оказалось, что "уверения" предусматривали лишь созыв консультаций в Совете Безопасности ООН – да, именно в том органе, где у агрессора есть право вето.