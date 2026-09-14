Какими были первые феминистки – в античном Риме, средневековой Европе и Османской империи

Историю человечества на протяжении веков писали мужчины, держа в одной руке окровавленный меч, а в другой – гусиное перо. Однако сквозь плотную завесу патриархального нарратива всегда пробивались голоса тех, кого пытались заставить замолчать.

Современный термин "феминизм" появился лишь в XIX веке, но сама идея женского сопротивления, борьбы за политическую субъектность и право распоряжаться собственной жизнью пульсировала в жилах цивилизаций задолго до появления суфражисток. Какими были первые, еще не названые этим словом, феминистки античности, Средневековья и исламского Востока, 24 Канал расскажет немного подробнее.

Могли ли римские матроны заставить сенат капитулировать?

Античный Рим был фундаментально патриархальным обществом, где власть отца (paterfamilias) над жизнью, имуществом и смертью всех, кто принадлежал к фамилии, считалась абсолютной. Однако именно на мощеных улицах Вечного Города состоялся один из первых задокументированных массовых женских протестов – в 195 году до нашей эры римские матроны вышли на улицы, требуя отмены закона Оппия (Lex Oppia).

Его приняли в разгар Второй Пунической войны, чтобы запретить женщинам владеть более чем половиной унции золота, а еще и носить разноцветную одежду и ездить по городу в экипажах. Между тем война давно закончилась, экономика стабилизировалась – но мужчины не спешили возвращать женщинам их финансовые свободы. И тогда женщины заблокировали улицы, перекрыли подходы к Форуму – и не давали покоя консулам. Консерватор Катон Старший был в ярости, предупреждая сенаторов: "Если вы позволите им стать равными вам, они немедленно станут вашими госпожами". Но женщины все же победили – закон отменили.

Еще более ярким проявлением женской политической воли стало выступление Гортензии в 42 году до нашей эры. Когда триумвиры (Октавиан, Марк Антоний и Лепид) решили обложить непомерным налогом 1400 самых богатых женщин Рима для финансирования гражданской войны, Гортензия бесстрашно вошла на Форум и произнесла блестящую речь: "Почему мы должны платить налоги, если мы не имеем доли в почестях, командовании и управлении государством?" Железная логика и публичная смелость той женщины заставили триумвиров отступить и существенно уменьшить налог.

Кто построил крепость женского достоинства посреди мрака Средневековья?

Средневековая Европа, скованная жесткими догмами и феодальной иерархией, казалась наименее подходящим местом для интеллектуального бунта. Женщину массово рассматривали через призму первородного греха – однако именно в это время, на рубеже XIV и XV веков, появляется Кристина Пизанская (Christine de Pizan), первая в Европе женщина, зарабатывавшая на жизнь исключительно писательским трудом.

Оставшись вдовой с тремя детьми, она не ушла в монастырь, а взялась за перо. Ее магнум опус, "Книга о Граде Женском" (Le Livre de la Cité des Dames), в 1405 году стал настоящим манифестом раннего европейского феминизма. В ответ на мизогинные тексты своих современников Кристина создает аллегорический город, кирпичами которого являются биографии выдающихся женщин прошлого – от правительниц до ученых. Она аргументированно доказывала, что интеллектуальная и нравственная "неполноценность" женщин, о которой кричали философы того времени, является не природным недостатком, а лишь следствием отсутствия доступа к образованию.

Короткая история современного феминизма: смотрите видео Essaia

Параллельно с интеллектуальным бунтом Кристины в Северной Европе расцветало движение бегинок. Это были общины женщин, которые жили вместе, работали, занимались благотворительностью, но не давали официальных монашеских обетов и не подчинялись мужчинам. Бегинажи стали уникальными пространствами женской экономической и духовной автономии.

Как проявляли силу женщины Османской империи?

На Востоке, в Османской империи, мы увидим совершенно иную парадигму женской силы. Западная традиция веками изображала гарем как место пассивности, однако современные историки давно доказали обратное – эпоха так называемого "Женского султаната" XVI – XVII веков ярко показала, как женщины, используя институт материнства и сложные дипломатические сети, фактически управляли одной из самых могущественных империй мира. Они переписывались с европейскими монархами, финансировали грандиозные архитектурные проекты и определяли внешнюю политику.

Но настоящий, идеологически оформленный османский феминизм зародился в конце XIX века. Его олицетворением стала Фатма Алие Топуз – первая романистка исламского мира. Она публиковала свои эссе и книги под собственным именем, что было неслыханной смелостью.

На страницах журнала "Газета для дам" (Hanımlara Mahsus Gazete) эта женщина блестяще доказывала, что ислам в своей первоначальной сути не запрещает женщинам получать образование или участвовать в общественной жизни, а все ограничения являются лишь наслоением патриархальных традиций. Она требовала равных прав в браке и доступа к профессиональной реализации, став интеллектуальным мостом между традиционным Востоком и современным движением за права женщин.

В целом, история этих женщин – от римского Форума до османских типографий – доказывает одну неоспоримую истину: стремление к свободе и равенству не является географической или хронологической аномалией. Это базовая человеческая потребность, которая всегда находила свой голос, даже когда за этот голос могли бросить на арену ко львам, сжечь на костре или навсегда запереть за высокими стенами.