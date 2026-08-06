А мы знаем ее как Роксолану – девушку, которая прошла путь от пленницы с русских земель до одной из самых влиятельных фигур османского двора XVI века. 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

Откуда берет начало легенда о Роксолане?

История Хасеки Хюррем Султан давно вышла за пределы романтизированных легенд. В трудах историков, опирающихся на османские хроники, дипломатическую переписку и европейские свидетельства, эта женщина предстает не волшебницей из мифов, а рассудительной, политически проницательной деятельницей, умевшей чувствовать слабые места имперского механизма. Она не действовала мечом, при этом ее слова часто имели не меньший вес, чем армии.

Но начиналась эта история не в Османской империи. Точное место рождения Хюррем Султан не зафиксировано ни в одном современном ей официальном турецком документе, но историки осторожно говорят о вероятном происхождении ее из Рогатина в Галичине (который в то время принадлежал Польше). Именно поэтому в европейской традиции эта женщина фигурировала как Роксолана – то есть "русинка" или "женщина из Руси".

В международной историографии нет единого мнения относительно точных деталей ее ранней жизни, но общие рамки сравнительно стабильны – девушку захватили во время татарского набега и в итоге продали в рабство в Османскую империю. Подобные судьбы в XVI веке были трагически распространены – однако далеко не каждая из них заканчивалась восхождением на самые высокие ступени государственной власти.

Обратите внимание: распространенное якобы имя Роксоланы – Настя Лисовская – является вымыслом польской и украинской художественной литературы XIX века. Однако оно настолько глубоко вошло в украинскую культуру, что часто воспринимается как исторический факт.

Как украинка оказалась на троне Османской империи: смотрите видео ІсторіїДляСну

Как Роксолана завоевала место рядом с Сулейманом Великолепным?

Попав в султанский гарем, Хюррем оказалась в среде, где выживали только сильнейшие. Здесь значение имели не только красота или изящество, но и память, самодисциплина, умение читать людей и предвидеть последствия. Именно эти качества, судя по многочисленным исследованиям, и стали главным оружием русинки. А поворотным моментом в ее жизни стало сближение с султаном Сулейманом I, известным в европейской традиции как Великолепный, а в османской – как Законодатель.

Отношения между ними стали беспрецедентными для династической практики Османской империи, поскольку Сулейман, в отличие от многих предшественников, не ограничился временной связью с фавориткой, а официально женился на Хюррем. Сам факт этого брака имел глубокий политический резонанс, поскольку в системе османской власти он нарушал устоявшиеся нормы, согласно которым матери султанских принцев обычно не становились официальными женами правителя.

Из-за этого положение Хюррем стало уникальным – она не просто жила при дворе, а фактически заняла место, которое открывало прямой доступ к центру принятия решений. Вот, скажем, и европейские дипломаты, находившиеся в Стамбуле, замечали ее влияние. В письмах и донесениях они описывали ее как женщину, умеющую вмешиваться в кадровые и дипломатические вопросы, а также как личность, чье присутствие способно изменить баланс сил во дворце.

Одним из важнейших способов ее влияния была переписка. Сохранились письма Хюррем к Сулейману, а также ее контакты с другими представителями политического мира. В этих текстах прослеживаются не просто эмоции, а тщательно выстроенный язык убеждения. Она обращалась к султану как к партнеру, собеседнику и правителю, которого можно было склонить к определенному решению – не давлением, а правильно выбранным тоном и аргументами.

Еще одним инструментом влияния Роксоланы была благотворительная деятельность. Хюррем связывают с масштабными вакафами – религиозно-благотворительными фондами, которые финансировали мечети, медресе, больницы, общественные столовые и другие учреждения. Самые известные объекты, связанные с ее именем, появились в Стамбуле, Иерусалиме и Мекке. Благодаря таким проектам женщина не только демонстрировала набожность, но и оставляла материальный след в городской и сакральной географии империи.

Как на самом деле выглядела Хюррем Султан, известная как Роксолана: смотрите видео Історіяібіографіїбезвисновків

Почему Хюррем Султан вызывала страх?

Стратегия Хюррем была чрезвычайно разумной, и ее влияние постоянно росло. Поэтому страх перед этой женщиной не был лишь позднейшей литературной интерпретацией – в источниках и исследованиях она действительно предстает участницей жесткой борьбы за престолонаследие и дворцовое равновесие. Ее самым ярым соперником считают Махидевран, мать Мустафы, старшего и очень популярного сына Сулеймана.

Именно эта борьба превратила османский двор в арену непростой драмы, где речь шла не только о личных симпатиях, но и о будущем империи. Историки до сих пор спорят о роли Хюррем в падении Мустафы, казненного в 1553 году. Прямых документальных доказательств ее личной причастности нет, однако неоспоримым остается другое – у многих тогда были все основания думать: "Кто же, как не она?"

Хюррем также ассоциируется с ослаблением позиций великого визиря Ибрагима-паши, который был казнен в 1536 году. И здесь исследователи призывают к осторожности – источники не позволяют говорить о ее единоличном контроле над этим процессом. Но общая картина свидетельствует, что Роксолана была не пассивной наблюдательницей, а активной участницей борьбы за высшие посты империи.

Важно знать: популярные сериалы и романы значительно преувеличили "волшебное всемогущество" Хюррем. В реальности она не управляла империей из-за кулис – но действительно обладала ощутимым политическим влиянием в пределах османского двора, где каждое решение могло стоить очень дорого.

Какое значение имеет Роксолана в истории и каково ее наследие: смотрите видео imtgsh

Как историки оценивают Хюррем Султан и ее деятельность?

Отдельное измерение влияния Хюррем – ее статус матери султанского сына, будущего Селима II. В системе османского двора материнство было не только частной ролью, но и политическим ресурсом. Воспитание наследника, доступ к его окружению, контроль над информацией и символическое представительство интересов сына делали женщину при дворе чрезвычайно важной.

Именно поэтому Хюррем иногда рассматривают как одну из предвестниц так называемой "Эпохи султаната женщин" – периода, когда женщины императорской семьи обладали беспрецедентным политическим влиянием. Однако и здесь важно быть точным – Хюррем не создала эту эпоху сама, но ее роль стала одним из самых заметных ранних примеров того, как женщина может влиять на государство изнутри.

Даже смерть в 1558 году не положила конец истории ее влияния. Напротив, память о ней еще долго жила в архитектуре, дипломатических сообщениях и более позднем европейском воображении. Для одних она стала символом женских амбиций, для других – воплощением опасной силы, расшатывающей традиционные порядки. Но в обоих случаях это была сила, с которой считались.

По состоянию на 2026 год международная историография не поддерживает образ Хюррем как колдуньи, заговорщицы в мифическом смысле или бесспорной правительницы всей империи. Однако авторы работ об османском дворе, гаремной политике и женской власти четко указывают на ее реальное, хорошо задокументированное влияние в рамках конкретных политических институтов.

Историческая сила и популярность Роксоланы обусловлены как раз тем, что эта женщина смогла превратить уязвимое положение в источник силы. Рабыня стала женой султана, жена – политической партнершей, а партнерша – фигурой, изменившей представления о роли женщины в высшей власти Османской империи. Хюррем не была всесильной, но обладала достаточным влиянием, чтобы империя внимательно слушала ее шаги.