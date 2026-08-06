А ми її знаємо як Роксолану – дівчину, яка пройшла шлях від полонянки з руських земель до однієї з найвпливовіших фігур османського двору XVI століття. 24 Канал розповість про все це трохи докладніше.

Звідки бере початок легенда про Роксолану?

Історія Хасекі Гюррем Султан давно вийшла за межі романтизованих легенд. У працях істориків, які спираються на османські хроніки, дипломатичне листування та європейські свідчення, ця жінка постає не чарівницею з міфів, а обачною, політично вдумливою діячкою, яка вміла відчувати слабкі місця імперського механізму. Вона не діяла не мечем, при тому її слова часто важили не менше, ніж армії.

Але починалася ця історія не в Османській імперії. Точне місце народження Гюррем Султан не зафіксоване у жодному сучасному їй офіційному турецькому документі, але історики обережно говорять про ймовірне походження її з Рогатина у Галичині (який на той час належав до Польщі). Саме тому в європейській традиції ця жінка фігурувала як Роксолана – тобто "русинка" або "жінка з Русі".

У міжнародній історіографії немає згоди щодо точних деталей її раннього життя, але загальна рамка порівняно стабільна – дівчину захопили під час татарського набігу і зрештою продали у рабство в Османську імперію. Подібні долі у XVI столітті були трагічно поширеними – а проте далеко не кожна завершувалася підйомом до найвищих рівнів державної влади.

Зверніть увагу: поширене нібито ім'я Роксолани – Настя Лісовська – є продуктом польської та української художньої літератури XIX століття. Проте він настільки глибоко увійшов в українську культуру, що часто читається як історичний факт.

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Як Роксолана здобула місце поруч із Сулейманом Пишним?

Потрапивши до султанського гарему, Гюррем опинилася у середовищі, де виживали лише найсильніші. Тут значення мали не тільки краса чи витонченість, а й пам'ять, самодисципліна, вміння читати людей і передбачати наслідки. Саме ці якості, судячи з численних досліджень, і стали головною зброєю русинки. А поворотним моментом у її житті стало зближення із султаном Сулейманом I, відомим у європейській традиції як Пишний, а в османській – як Законодавець.

Стосунки між ними стали безпрецедентними для династичної практики Османської імперії, оскільки Сулейман, на відміну від багатьох попередників, не обмежився тимчасовим зв'язком із фавориткою, а офіційно одружився з Гюррем. Сам факт цього шлюбу мав глибокий політичний резонанс, бо у системі османської влади він порушував усталені норми, де матері султанських принців зазвичай не перетворювалися на офіційних дружин правителя.

Через це становище Гюррем стало унікальним – вона не просто жила при дворі, а фактично посіла місце, яке відкривало прямий доступ до центру ухвалення рішень. От, скажімо, і європейські дипломати, які перебували в Стамбулі, помічали її вплив. У листах і донесеннях вони описували її як жінку, яка вміє втручатися у кадрові й дипломатичні питання, а також як персону, чия присутність здатна змінити баланс сил у палаці.

Один із найважливіших способів її впливу було листування. Збереглися листи Гюррем до Сулеймана, а також її контакти з іншими представниками політичного світу. У цих текстах простежуються не просто емоції, а ретельно вибудувана мова переконання. Вона зверталася до султана як до партнера, співрозмовника і правителя, якого можна було схилити до певного рішення – не тиском, а правильно обраним тоном і аргументами.

Іншим інструментом сили Роксолани була благодійна діяльність. Гюррем пов'язують із масштабними вакафами – релігійно-благодійними фондами, які фінансували мечеті, медресе, лікарні, громадські кухні та інші установи. Найвідоміші об'єкти, пов'язані з її іменем, з'явилися у Стамбулі, Єрусалимі та Мецці. Через такі проєкти жінка не лише демонструвала побожність, а й залишала матеріальний слід у міській і сакральній географії імперії.

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Чому Гюррем Султан боялися?

Стратегія Гюррем була надзвичайно розумною і її вплив постійно зростав. Тож і страх перед цією жінкою не був лише пізнішою літературною інтерпретацією – у джерелах і дослідженнях вона дійсно постає учасницею жорсткої боротьби за спадкоємство й палацову рівновагу. Найгострішим суперником її вважають Махідевран, матір Мустафи, старшого й дуже популярного сина Сулеймана.

Саме ця боротьба зробила османський двір ареною непростої драми, де йшлося не тільки про особисті симпатії, а про майбутнє імперії. Історики й досі дискутують про роль Гюррем у падінні Мустафи, страченого 1553 року. Прямих документальних доказів її особистої причетності немає, проте незаперечним залишається інше – багато хто тоді мав усі підстави думати: "Хто ж, як не вона?"

Гюррем також асоціюється з послабленням позицій великого візира Ібрагіма-паші, який був страчений у 1536 році. І тут дослідники закликають до обережності – джерела не дозволяють говорити про її одноосібний контроль над цим процесом. Але загальна картина свідчить, що Роксолана була не пасивною спостерігачкою, а активною учасницею боротьби навколо найвищих посад імперії.

Важливо знати: популярні серіали й романи значно перебільшили "чарівну всемогутність" Гюррем. У реальності вона не керувала імперією з-за лаштунків – але дійсно мала відчутний політичний вплив у межах османського двору, де кожне рішення могло дуже дорого коштувати.

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Як оцінюють історики Гюррем Султан та її діяльність?

Окремий вимір впливу Гюррем – її статус матері султанського сина, майбутнього Селіма II. У системі османського двору материнство було не лише приватною роллю, а й політичним ресурсом. Виховання спадкоємця, доступ до його оточення, контроль над інформацією та символічне представництво інтересів сина робили жінку при дворі надзвичайно важливою.

Саме тому Гюррем іноді розглядають як одну з передвісниць так званої "Епохи султанату жінок" – періоду, коли жінки імператорської родини мали безпрецедентний політичний вплив. Однак і тут важливо бути точним – Гюррем не створила цю епоху сама, але її роль стала одним із найпомітніших ранніх прикладів того, як жінка може впливати на державу зсередини.

Навіть смерть у 1558 році не завершила історію її впливу. Навпаки, пам'ять про неї ще довго жила в архітектурі, дипломатичних повідомленнях і пізнішій європейській уяві. Для одних вона стала символом жіночої амбіції, для інших – втіленням небезпечної сили, що розхитує традиційні порядки. Але в обох випадках це була сила, з якою рахувалися.

Станом на 2026 рік міжнародна історіографія не підтримує образ Гюррем як чаклунки, змовниці у міфічному сенсі чи беззаперечної керівниці всієї імперії. Але автори праць про османський двір, гаремну політику та жіночу владу чітко вказують на її реальний, добре засвідчений вплив у межах конкретних політичних інституцій.

Історична сила і популярність Роксолани обумовлена якраз тим, що ця жінка змогла перетворити вразливе становище на джерело ресурсу. Рабиня стала дружиною султана, дружина – політичною партнеркою, а партнерка – фігурою, яка змінила уявлення про роль жінки у найвищій владі Османської імперії. Гюррем не була всесильною, але була достатньо впливовою, щоб імперія уважно слухала її кроки.