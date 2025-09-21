Спочиває велика українка у Стамбулі, який на той час був столицею Османської імперії. Який вигляд має її могила – розповість 24 Канал з посиланням на блог Даяни Михайлюк.
Де спочиває Роксолана?
Могила Роксолани розташована на території мечеті Сулейманіє Джамі у тодішньому серці імперії. Цю мечеть султан Сулейман побудував на свою честь і, за переказами, його кохана хотіла спочити саме там. Поруч із нею поховані також її онук, син султана Селіма ІІ – шехзаде Мехмед та племінниця (або ж сестра, бо історики не дійшли згоди) Сулеймана – Ханзаде Султан.
Який має вигляд могила Роксолани: дивіться відео
Науковиця Олександра Шутко для видання "Крим.Реалії" розповіла, що Роксолана була першою дружиною султана, котра була удостоєна власного мавзолею. Його на наказом падишаха звели через рік після смерті його коханої.
Однак оскільки Роксолана померла раніше, то Сулеймана поховали окремо від неї. Мавзолей падишаха – неподалік від могили його коханої на території мечеті. Проте дружин падишахів зазвичай хоронили біля них, якщо султани помирали раніше.
Натомість біля Сулеймана знайшла спочинок їхня з Роксоланою донька Міхрімах.
Що ми знаємо про походження Роксолани?
Насправді, про життя Роксолани до потрапляння в гарем Султана відомо зовсім мало, а всі версії, які є – не мають підтверджень. В історичних документах навіть не збереглося християнське ім'я дружини султана. Найпоширеніші версії – Анастасія або ж Олександра.
За свідченнями сучасників, Роксолана походила саме з земель сучасної України.
Пізніше в літературній традиції Польщі та України дружину Сулеймана нарекли Анастасією Лісовською, донькою православного священника з міста Рогатин.
Однак існує версія і про те, що насправді Роксолана родом з Поділля.