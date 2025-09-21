Про це Ольга Батюк розповіла в ексклюзивному коментарі 24 Каналу.

Як українка потрапила на зйомки Wednesday?

Ольга Батюк поділилася враженнями від участі у зйомках другого сезону популярного серіалу Wednesday. Вона розповіла, що все почалося з реєстрації в ірландській кінокомпанії Celtic Casting.

Одного дня їй надійшло запрошення на примірку костюмів та гриму для проєкту з робочою назвою NERO. Сценарій тримали в суворій таємниці, а учасників масовки зобов'язали підписати угоди про нерозголошення.

Нас привезли на локацію у графстві Віклоу – із великого пустиря зробили грандіозний парк атракціонів зі штучним озером. Там я познайомилася ще з однією українкою. Перед початком зйомок нам заклеїли камери на телефонах і дали підписати угоди про нерозголошення – ніхто не мав права розповідати, що саме знімається,

– згадує Ольга.

Ольга на знімальному майданчику / Фото, надане 24 Каналу

За її словами, атмосфера на майданчику була водночас виснажливою та захопливо. Зйомки тривали з 17:00 до 5:00 ранку при температурі лише +6 градусів. Масовку годували тричі на добу, видавали пледи та грілки для рук.

"Ми були шоковані, коли вже на місці дізналися, що це зйомки продовження серіалу Wednesday", – розповіла Ольга.

Зауважимо, що Ольга з'являється у кадрі в 5 серії другого сезону Wednesday на 27 хвилині 46 секунді.

В серіалі Wednesday можна помітити українку: дивіться відео

Які враження в Ольги від співпраці з відомими акторами?

Особливий спогад у неї залишився від сцени з Луїсом Гузманом (Гомес Адамс). Мовиться про момент, коли йому вручали запрошення на фестиваль біля машини.

В одному з дублів, коли ми йшли повз машину, я підвернула ногу й мало не впала прямо на Луїса Гузмана. Він виявився справжнім джентльменом: миттєво підхопив мене за руку, поцікавився, чи все зі мною гаразд, чи потрібна допомога медиків. А під час наступних дублів, коли ми поверталися на вихідні позиції, він щоразу перепитував, як я себе почуваю,

– поділилася українка.

Кетрін Зета-Джонс і Луїс Гусман / Постер Netflix

Також на знімальному майданчику вона бачила Ісаака Ордоньеса (Пагслі Адамс). За словами команди, у той вечір був присутній і сам режисер Тім Бартон, однак через густий дим і декорації роздивитися його було складно.

Ольга зізнається, що не очікувала настільки дбайливого ставлення до масовки.

"Нас справді цінували й берегли. Це додало мені впевненості, що хочу продовжувати зніматися й далі. Якщо пощастить, дуже хотілося б стати частиною інших міжнародних проєктів", – зазначає вона.

Чи буде 3 сезон Wednesday?

Стрімінговий сервіс Netflix у своєму блозі Tudum підтвердив вихід третього сезону серіалу Wednesday. У нових епізодах Дженна Ортега знову повернеться до головної ролі.

Шоураннери Альфред Гоф і Майлз Міллер зазначили, що новий сезон продовжить сюжетні лінії попереднього, глибше розкриватиме персонажів і ще більше занурить глядачів у світ Невермора. За їх словами, вони прагнуть зробити цей сезон "найкращим".

Серіал Wednesday буде мати третій сезон / Постер Netflix

Також співавтори пообіцяли більше історій, пов'язаних із родиною Аддамсів, та натякнули на розкриття сімейних таємниць.

Водночас дату прем’єри третього сезону Netflix поки не оголосив. Шоураннери натякнули, що шанувальникам доведеться почекати.

Як Дженна Ортега зіграла одразу дві ролі у Wednesday?

Зірка серіалу Wednesday Дженна Ортега втілила одразу двох персонажів на екрані. Крім головної героїні, актриса також зіграла відьму Гуді Аддамс, яка жила в минулому.

Фанати відзначили разючу схожість між героїнями, і згодом цю здогадку підтвердили творці проєкту. Через різні образи й костюми багато глядачів спершу навіть не здогадалися, що обидві ролі виконала саме Ортега.