5 сентября 1774 – начался Первый Континентальный конгресс: почему колонии объединились против Британии

В Карпентерс-холле города Филадельфия 5 сентября 1774 года собрались 56 мужчин. На тот момент они не походили на создателей новой независимой нации – напротив, большинство искренне считало себя верными подданными британской короны, но их возмущало то, что имперская метрополия безжалостно попирала их базовые права.

И все же Первый Континентальный конгресс, а именно под таким названием история знает это событие, стал искрой, из которой разгорелось неудержимое пламя Американской революции. А что именно заставило разрозненные и зачастую конкурирующие колонии забыть о распрях и объединиться против самой могущественной империи того времени, 24 Канал расскажет немного подробнее.

Почему собрался Первый Континентальный конгресс в США?

Давайте посмотрим на события, предшествовавшие Конгрессу. Лондон, финансово истощенный колоссальными долгами после Семилетней войны, решил, что американские колонии должны платить за собственную военную защиту. Однако попытки выжать деньги через прямые налоги натолкнулись на сопротивление из-за железного политического принципа: "Никаких налогов без представительства". Американцы категорически отказывались финансировать парламент, в котором у них не было ни одного голоса.

Точкой невозврата стало 16 декабря 1773 года, когда воды гавани Бостона почернели от выброшенного за борт элитного чая. Бостонское чаепитие стало громкой пощечиной, которой король Георг III не собирался терпеть. Ответом стал беспрецедентный пакет карательных законов, которые должны были стать удавкой на шее Массачусетса – порт Бостона был полностью заблокирован военным флотом до выплаты компенсаций за уничтоженный товар, колониальное самоуправление отменили, а британским солдатам разрешили расквартировываться в частных домах американцев без их согласия.

На самом деле этим шагом британское правительство совершило роковую геополитическую ошибку. Там полагали, что жестокое наказание Массачусетса изолирует мятежный регион и навсегда запугает остальных, но эффект оказался противоположным – Вирджиния, Пенсильвания, Нью-Йорк и другие колонии осознали, что если корона может так легко попрать права одной земли, завтра под ударом окажется любая другая. Это осознание стало тем прочным клеем, который скрепил доселе разрозненные территории в единый политический организм.

Так что когда делегаты переступили порог Карпентерс-холла, они представляли 12 из 13 колоний. Только Джорджия, которая остро нуждалась в британской военной помощи для защиты от нападений индейцев, воздержалась от участия.

Почему Первый Континентальный конгресс 1774 года является важным событием: смотрите видео PragerU

Что обсуждали на Конгрессе 1774 года и какие исторические решения были приняты?

Это было уникальное собрание блестящих умов и пылких сердец – суровый и непоколебимый Джордж Вашингтон, радикальный идеолог Сэмюэл Адамс, блестящий юрист Джон Адамс, пламенный оратор Патрик Генри и так далее. Однако у них не было единых взглядов – среди делегатов велись ожесточенные, изнурительные дебаты. Радикалы требовали жесткой конфронтации, а умеренные консерваторы отчаянно искали пути примирения с Лондоном. Звучал даже план создания американского парламента, который действовал бы совместно с британским, но эту идею отвергли с перевесом всего в один голос.

Победила линия жесткого сопротивления. Конгресс официально принял Саффолкские резолюции (Suffolk Resolves), которые прямо призывали жителей Массачусетса не подчиняться драконовским законам, не платить налоги и немедленно приступить к формированию собственных вооруженных отрядов. Это был уже беспрецедентный шаг, однако важнейшим практическим достижением Первого Континентального конгресса стало создание Континентальной ассоциации (Continental Association) – делегаты договорились о полном бойкоте британских товаров с 1 декабря, а также о прекращении экспорта американского сырья в Британию, если Лондон не отменит карательные законы.

Для жесткого контроля за выполнением бойкота в каждом городе и графстве создавались специальные надзорные комитеты. Фактически таким образом Конгресс создал параллельную систему власти, которая начала стремительно вытеснять королевскую администрацию на местах.

И здесь важно понимать, что в американском обществе произошел фундаментальный психологический перелом. До Конгресса житель Нью-Йорка имел больше экономических и культурных связей с лондонцем, чем с плантатором из Южной Каролины. Но совместная работа в комитетах, постоянный обмен письмами через Комитеты корреспонденции и беспрецедентная солидарность с блокированным Бостоном создали феномен "представленного сообщества". Когда Патрик Генри произнес свою знаменитую фразу: "Я не виргинец, я – американец", – это было не просто красивой театральной риторикой, а констатацией новой геополитической реальности.

Те 56 делегатов Конгресса не провозглашали независимость – это произойдет лишь через два года. Более того, 26 октября 1774 года они разошлись по домам, договорившись собраться весной следующего года, если их законные требования не будут услышаны, и при этом направили уважительную петицию королю Георгу III, все еще наивно надеясь на его благоразумие. Но на земле уже сформировалась американская политическая идентичность, преодолевшая региональные разногласия и узкие экономические интересы, так что тяжелый маховик истории уже был запущен, и остановить его было невозможно.