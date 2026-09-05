І все ж Перший Континентальний конгрес, а саме під цією назвою історія знає ту подію, став іскрою, з якої розгорілося нестримне полум'я Американської революції. А що саме змусило розрізнені та часто конкурентні колонії забути про чвари та об'єднатися проти наймогутнішої імперії тогочасного світу, 24 Канал розповість трохи докладніше.

Чому зібрався Перший Континентальний конгрес у США?

Погляньмо на події, що передували Конгресу. Лондон, фінансово виснажений колосальними боргами після Семирічної війни, вирішив, що американські колонії повинні платити за власний військовий захист. Проте спроби вичавити гроші через прямі податки наштовхнулися на опір через залізний політичний принцип: "Жодних податків без представництва". Американці категорично відмовлялися фінансувати парламент, у якому вони не мали жодного голосу.

Точкою неповернення стало 16 грудня 1773 року, коли води гавані Бостона почорніли від викинутого за борт елітного чаю. Бостонське чаювання стало гучним ляпасом, якого король Георг III не збирався терпіти. Відповіддю став безпрецедентний пакет каральних законів, які мали стати зашморгом на шиї Массачусетсу – порт Бостона був повністю заблокований військовим флотом до виплати компенсацій за знищений товар, колоніальне самоврядування скасували, а британським солдатам дозволили розквартировуватися у приватних будинках американців без їхньої згоди.

Насправді цим кроком британський уряд зробив фатальну геополітичну помилку. Там думали, що жорстоке покарання Массачусетсу ізолює бунтівний регіон і назавжди залякає інших, та ефект виявився протилежним – Вірджинія, Пенсильванія, Нью-Йорк та інші колонії усвідомили, що якщо корона може так легко нищити права однієї землі, завтра під ударом опиниться будь-яка інша. Це усвідомлення стало тим міцним клеєм, який зліпив доти розрізнені території в єдиний політичний організм.

Тож коли делегати переступили поріг Карпентерс-холу, вони представляли 12 із 13 колоній. Лише Джорджія, яка критично потребувала британської військової допомоги для захисту від нападів індіанців, утрималася від участі.

Чому Перший Континентальний конгрес у 1774 році є важливою подією: дивіться відео PragerU

Що обговорювали на Конгресі 1774 року та які ухвалили історичні рішення?

Це було унікальне зібрання блискучих умів і палких сердець – суворий і непохитний Джордж Вашингтон, радикальний ідеолог Семюел Адамс, блискучий юрист Джон Адамс, вогняний оратор Патрік Генрі тощо. А проте вони не мали монолітних поглядів – серед делегатів точилися запеклі, виснажливі дебати. Радикали вимагали жорсткої конфронтації, а помірковані консерватори відчайдушно шукали шляхів примирення з Лондоном. Звучав навіть план створення американського парламенту, який би діяв спільно з британським, але цю ідею відкинули з перевагою всього в один голос.

Перемогла лінія жорсткого опору. Конгрес офіційно ухвалив Саффолкські резолюції (Suffolk Resolves), які прямо закликали жителів Массачусетсу не підкорятися драконівським законам, не платити податки та негайно почати формування власних збройних загонів. Це був вже безпрецедентний крок, проте найважливішим практичним досягненням Першого Континентального конгресу стало створення Континентальної асоціації (Continental Association) – делегати домовилися про повний бойкот британських товарів з 1 грудня, а також про припинення експорту американської сировини до Британії, якщо Лондон не скасує каральні закони.

Для жорсткого контролю за виконанням бойкоту у кожному місті та графстві створювали спеціальні наглядові комітети. Фактично у такий спосіб Конгрес створив паралельну систему влади, яка почала стрімко витісняти королівську адміністрацію на місцях.

І тут важливо розуміти, що стався фундаментальний психологічний злам в американському суспільстві. До Конгресу житель Нью-Йорка мав більше економічних і культурних зв'язків з лондонцем, ніж із плантатором з Південної Кароліни. Але спільна робота у комітетах, постійний обмін листами через Комітети кореспонденції та безпрецедентна солідарність із заблокованим Бостоном створили феномен "уявленої спільноти". Коли Патрік Генрі виголосив свою знамениту фразу: "Я не вірджинець, я – американець", – це не було просто красивою театральною риторикою, а констатацією нової геополітичної реальності.

Ті 56 делегатів Конгресу не проголошували незалежності – це станеться лише через два роки. Ба більше, 26 жовтня 1774 року вони роз'їхалися по домівках, домовившись зібратися навесні наступного року, якщо їхні законні вимоги не почують, та при тому надіслали шанобливу петицію королю Георгу III, все ще наївно сподіваючись на його розсудливість. Але на землі вже виникла американська політична ідентичність, яка подолала регіональні розбіжності та вузькі економічні інтереси, тож важкий маховик історії вже був запущений, і зупинити його було неможливо.