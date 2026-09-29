Слова обладают колоссальной силой, особенно когда становятся инструментом государственной амнезии. В мировой историографии Вторая мировая война имеет четкую дату начала – 1 сентября 1939 года, однако для миллионов людей, оказавшихся за железным занавесом, этот глобальный конфликт был искусственно разделен пополам.

Термин "Великая Отечественная война", охватывающий период с 22 июня 1941 года по май 1945 года – это не просто историческое название, а тщательно сконструированный геополитический миф, дымовая завеса, созданная Иосифом Сталиным, чтобы стереть из коллективной памяти позорный союз с нацистской Германией и собственное участие в разжигании самой кровавой бойни в истории человечества. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

Почему первые 22 месяца Второй мировой войны исчезли из советской истории?

Когда тоталитарный режим сталкивается с катастрофой, которую в значительной степени сам же и спровоцировал, у него возникает потребность в новом нарративе. Вот и Иосифу Сталину было жизненно необходимо переписать историю – так, чтобы превратить Советский Союз из соучастника агрессии в ее главную, и желательно невинную жертву. Для этого Кобе понадобилась масштабная лингвистическая и психологическая манипуляция.

Здесь стоит вспомнить события августа 1939 года – именно те, о которых сталинский режим предпочитал забыть. Речь идет о пакте Молотова – Риббентропа, который не был просто договором о ненападении, как это десятилетиями утверждала советская пропаганда, а представлял собой стратегическую договоренность о разделе Европы. Секретные протоколы к этому документу стали смертным приговором для Польши, стран Балтии, Финляндии и части Румынии.

То есть Вторая мировая война началась не с противостояния двух идеологий, а с их тесного сотрудничества. 1 сентября 1939 года Вермахт пересек западную границу Польши, а 17 сентября Красная армия нанесла полякам удар в спину с востока. Кульминацией этого братства по оружию стал совместный военный парад нацистских и советских войск в Брест-Литовске 22 сентября 1939 года, который принимали генерал Хайнц Гудериан и комбриг Семен Кривошеин.

Более того, в течение следующих 22 месяцев Советский Союз был ключевым экономическим партнером Третьего Рейха. Пока немецкие бомбардировщики превращали в руины Лондон и Ковентри, советские поезда бесперебойно поставляли Гитлеру нефть, зерно, марганец и каучук, необходимые для ведения войны против Великобритании и Франции.

Без советской сырьевой базы блицкриг Гитлера в Западной Европе был бы логистически невозможен. Именно этот период – время кровавого рукопожатия двух диктаторов – Сталин должен был навсегда вычеркнуть из истории. И здесь нужно понимать, что этого просто не произошло бы, если бы Германия не решилась на войну на два фронта и не напала бы на СССР. Но она решилась и напала – поэтому у Сталина возникла необходимость в новой точке отсчета.

Как возник миф о "Великой Отечественной войне" и почему он так прочно укоренился: смотрите видео CenterCounteringDisinformation

Как пропаганда Кремля превратила соучастника агрессии в жертву?

Утро 22 июня 1941 года стало моментом краха сталинских иллюзий. Операция "Барбаросса" не только уничтожила советскую оборону, но и разрушила миф о непобедимости коммунистической системы. Сталин, находясь в состоянии глубокого шока, молчал почти две недели. Когда же 3 июля 1941 года он наконец обратился к народу по радио, его риторика кардинально изменилась – даже вместо привычного "товарищи" он сказал "братья и сестры".

Далее Сталин быстро осознал, что советские граждане не пойдут на смерть ради колхозов, ГУЛАГа или идей марксизма-ленинизма – им нужна была другая, более глубокая мотивация. Между тем уже 23 июня на страницах газеты "Правда" очень кстати появился термин "Отечественная война" – как сознательная отсылка к Отечественной войне 1812 года против Наполеона, а добавление эпитета "Великая" завершило формирование нового бренда. В той самой речи 3 июля Сталин заимствовал эту формулировку и превратил ее в обязательный государственный идеологический штамп.

Массовое распространение этого термина выполнило сразу несколько стратегических задач. Во-первых, он сместил акцент с провальной внешней политики и преступного союза с Гитлером на священный долг защиты родной земли. Во-вторых, он искусственно изолировал германо-советский конфликт от глобального контекста Второй мировой войны.

В этой новой, вымышленной реальности не было места ни оккупации восточной Польши, ни расстрелу польских офицеров в Катыни, ни позорной Зимней войне против Финляндии, за которую СССР исключили из Лиги Наций. Все это было сознательно стерто из официальной памяти, чтобы советский солдат выглядел только либо как невинная жертва, либо как освободитель – а не как захватчик, которым он был в начале мирового конфликта.

Важно понимать: развенчание советских мифов ни в коем случае не является оправданием преступлений нацистской Германии или лично Адольфа Гитлера. Третий Рейх был абсолютным злом, которое заслуженно потерпело крах и понесло наказание. Однако историческая справедливость требует признать, что до июня 1941 года сталинский Советский Союз был не жертвой этого зла, а его активным соучастником.

К счастью, к сегодняшнему дню мировое академическое сообщество развенчало этот миф. Архивы и исследования не оставляют сомнений – концепция "Великой Отечественной войны" является классическим примером оруэлловского новояза, с помощью которого помимо прочего формировалась удобная амнезия для миллионов людей. Это лингвистический памятник тоталитарному лицемерию, созданный для того, чтобы скрыть кровь миллионов жертв под маской героического пафоса.