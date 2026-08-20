Это было спланированное массовое убийство, которое пытались стереть из памяти человечества на целых полвека. 24 Канал расскажет об этом подробнее.

Почему Катынь стала незаживающей раной Европы?

В сентябре 1939 года Европа погрузилась во Вторую мировую войну. Нацистская Германия раздирала Польшу с запада, а 17 сентября, выполняя тайный протокол пакта Молотова – Риббентропа, с востока нанес удар в спину Советский Союз. Польское государство, зажатое между двумя безжалостными кровавыми режимами, прекратило свое существование. Именно тогда в советском плену оказались сотни тысяч польских граждан.

Большинство рядовых солдат впоследствии отпустили или отправили в трудовые лагеря, но офицерский корпус, полицейских, пограничников и интеллигенцию изолировали в специальных лагерях НКВД – Козельском, Старобельском и Осташковском. Среди пленных были тысячи офицеров запаса – мобилизованные врачи, инженеры, университетские профессора, юристы, учителя, писатели и священнослужители.

Даже плен этих людей означал зачистку тех, кто мог бы возглавить движение сопротивления против советской оккупации, даже более – интеллектуальное обезглавливание нации. Но в итоге произошло нечто гораздо худшее.

Зима 1939 – 1940 годов прошла для пленных в относительной неизвестности. Они писали письма домой, читали лекции друг другу, надеялись на обмен или передачу их в нейтральные страны. Они не знали, что их судьбу уже решают в кабинетах Кремля с циничным математическим подходом.

5 марта 1940 года народный комиссар внутренних дел Лаврентий Берия подготовил докладную записку для Иосифа Сталина. В этом документе, который десятилетиями хранился под грифом "Совершенно секретно" в так называемом "Закрытом пакете №1", Берия характеризовал польских военнопленных как "закоренелых, неисправимых врагов советской власти" – и предлагал просто расстрелять их.

На документе появились размашистые подписи – Сталин, Ворошилов, Молотов, Микоян. Калинин и Каганович проголосовали по телефону. Этот единственный лист бумаги стал смертным приговором для почти 22 тысяч человек.

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Что случилось с поляками в Катыни?

Массовое убийство в Катыни было совершено с промышленной безжалостностью. С апреля 1940 года пленных партиями начали вывозить из лагерей. Тем, кто находился в Козельске, суждено было погибнуть именно в Катынском лесу. Их привозили на станцию Гнездово, грузили в специальные автобусы без окон (так называемые "черные воронки") и везли в лес. Там, на краю заранее вырытых рвов, им стреляли в затылок.

Здесь кроется одна из важнейших деталей, которая позже сыграет ключевую роль в международном расследовании – палачи из НКВД использовали немецкие пистолеты Walther калибра 7,65 миллиметра и немецкие патроны, закупленные еще до войны. Потому что советское оружие быстро перегревалось от тысяч выстрелов, а немецкое работало безотказно.

Весной 1940 года письма из лагерей внезапно перестали приходить. Польское правительство в изгнании, базировавшееся в Лондоне, постоянно спрашивало Москву о судьбе своих офицеров, особенно после того, как в 1941 году Германия напала на СССР, и поляки стали союзниками. Сталин цинично отвечал генералу Владиславу Сикорскому, что офицеры, вероятно, "сбежали в Маньчжурию" или заблудились где-то в бескрайних степях.

Правда всплыла в апреле 1943 года. Немецкие войска, оккупировавшие Смоленскую область, обнаружили массовые захоронения в Катынском лесу. Министр пропаганды Третьего Рейха Йозеф Геббельс мгновенно понял потенциал этой находки. Немцы пригласили Международный комитет Красного Креста и экспертов из оккупированных и нейтральных стран Европы для эксгумации.

Немецкие гильзы, найденные в могилах, стали главным аргументом советской пропаганды – она пыталась возложить вину на нацистов. Но исследование тел, зимняя одежда на убитых, даты на найденных в карманах газетах и дневниках (ни одна запись не была датирована позднее весны 1940 года) – все бесспорно указывало на то, что расстрелы произошли в то время, когда территория находилась под контролем СССР.

Реакция Москвы была яростной. СССР разорвал дипломатические отношения с польским правительством в изгнании, обвинив его в сотрудничестве с Гитлером. А когда осенью 1943 года Красная армия отбила Смоленск, советские власти немедленно создали собственную комиссию под руководством академика Бурденко, чтобы сфальсифицировать доказательства, подложить в могилы документы 1941 года и официально заявить, что поляков расстреляли немцы.

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Почему молчал Запад?

Наиболее трагическим аспектом Катынского дела на международной арене стала реакция западных союзников. Уинстон Черчилль и Франклин Делано Рузвельт имели доступ к разведывательным данным, подтверждавшим вину Советского Союза. Британские дипломаты и американские военные атташе присылали подробные отчеты. Однако геополитическая реальность диктовала свои жестокие правила.

Для победы над Гитлером нужен был Сталин. Правду о Катыни принесли в жертву ради сохранения антигитлеровской коалиции. Британское правительство ввело цензуру в отношении польских изданий в Лондоне, которые пытались писать о трагедии, а отчеты американских офицеров спрятали глубоко в архивах.

Позже, во время Нюрнбергского процесса, советские прокуроры попытались включить Катынь в перечень преступлений нацистской Германии. Однако доказательная база была настолько слабой и сфабрикованной, что международный трибунал тихо обошел этот эпизод в своем окончательном приговоре, не признав вину немцев, но и не указав на истинных виновников.

Лишь в 1952 году специальный комитет Конгресса США (Комитет Мэддена) провел масштабное расследование, опросил сотни свидетелей и вынес однозначный вердикт – вина за расстрел в Катыни лежит исключительно на советском НКВД. Однако в коммунистической Польше слово "Катынь" оставалось под строгим запретом. Родственники погибших десятилетиями не могли открыто оплакивать своих отцов, мужей и братьев.

Историческая справедливость начала восстанавливаться лишь в конце существования СССР. В апреле 1990 года Союз официально признал ответственность НКВД за Катынское преступление. А в 1992 году президент России Борис Ельцин передал польскому президенту Леху Валенсе копии документов из того самого "Закрытого пакета № 1", в том числе постановление от 5 марта 1940 года.

Пазл окончательно сложился. Ложь, которая держалась полвека, рухнула под тяжестью архивных доказательств. История о Катыни доказывает, что ни слои земли, ни политическая цензура и ни геополитические компромиссы не способны навсегда похоронить истину.