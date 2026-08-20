Це сплановане масове вбивство, яке намагалися стерти з пам'яті людства на цілі пів століття. 24 Канал розповість про нього докладніше.

Чому Катинь стала незагоєною раною Європи?

У вересні 1939 року Європа запалала у Другій світовій війні. Нацистська Німеччина розривала Польщу із заходу, а 17 вересня, виконуючи таємний протокол пакту Молотова – Ріббентропа, зі сходу завдав удару у спину Радянський Союз. Польська держава, затиснута між двома безжальними кривавими режимами, припинила існування. Саме тоді у радянському полоні опинилися сотні тисяч польських громадян.

Більшість рядових солдатів згодом відпустили або відправили до трудових таборів, але офіцерський корпус, поліцейських, прикордонників та інтелігенцію ізолювали у спеціальних таборах НКВС – Козельському, Старобільському та Осташковському. Серед полонених були тисячі офіцерів запасу – мобілізовані лікарі, інженери, університетські професори, юристи, вчителі, письменники та священнослужителі.

Навіть полон цих людей означав зачистку тих, хто міг би очолити рух опору проти радянської окупації, ба більше – інтелектуальне обезголовлення нації. Але у підсумку сталося щось значно гірше.

Зима 1939 – 1940 років минула для полонених у відносній невідомості. Вони писали листи додому, читали лекції одне одному, сподівалися на обмін або передачу їх до нейтральних країн. Вони не знали, що їхню долю вже вирішують у кабінетах Кремля з цинічним математичним підходом.

5 березня 1940 року народний комісар внутрішніх справ Лаврентій Берія підготував доповідну записку для Йосипа Сталіна. У цьому документі, який десятиліттями зберігали під грифом "Цілком таємно" у так званому "Закритому пакеті №1", Берія характеризував польських військовополонених як "запеклих, невиправних ворогів радянської влади" – і пропонував просто розстріляти їх.

На документі з'явилися розмашисті підписи – Сталін, Ворошилов, Молотов, Мікоян. Калінін і Каганович проголосували телефоном. Цей один аркуш паперу став смертним вироком для майже 22 тисяч людей.

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Що сталося з поляками у Катині?

Масове вбивство у Катині скоїли з індустріальною безжальністю. З квітня 1940 року полонених партіями почали вивозити з таборів. Тим, хто перебував у Козельську, судилося загинути саме у Катинському лісі. Їх привозили на станцію Гнєздово, вантажили у спеціальні автобуси без вікон (так звані "чорні воронки") і везли до лісу. Там, на краю заздалегідь виритих ровів, їм стріляли у потилицю.

Тут криється одна з найважливіших деталей, яка пізніше зіграє ключову роль у міжнародному розслідуванні – кати з НКВС використовували німецькі пістолети Walther калібру 7,65 міліметра і німецькі набої, закуплені ще до війни. Бо радянська зброя швидко перегрівалася від тисяч пострілів, а німецька працювала безвідмовно.

Навесні 1940 року листи з таборів раптово припинили йти. Польський уряд у вигнанні, що базувався в Лондоні, постійно запитував Москву про долю своїх офіцерів, особливо після того, як у 1941 році Німеччина напала на СРСР, і поляки стали союзниками. Сталін цинічно відповідав генералу Владиславу Сікорському, що офіцери, ймовірно, "втекли до Маньчжурії" або загубилися десь у безкраїх степах.

Правда виринула у квітні 1943 року. Німецькі війська, які окупували Смоленщину, виявили масові поховання у Катинському лісі. Міністр пропаганди Третього Рейху Йозеф Геббельс миттєво зрозумів потенціал цієї знахідки. Німці запросили Міжнародний комітет Червоного Хреста та експертів з окупованих і нейтральних країн Європи для ексгумації.

Німецькі гільзи, знайдені у могилах, стали головним аргументом радянської пропаганди – та намагалася перекласти провину на нацистів. Але дослідження тіл, зимовий одяг на вбитих, дати на знайдених у кишенях газетах і щоденниках (жоден запис не був датований пізніше весни 1940 року) – все беззаперечно вказувало на те, що розстріли відбулися тоді, коли територію контролював СРСР.

Реакція Москви була лютою. СРСР розірвав дипломатичні відносини з польським урядом у вигнанні, звинувативши його у співпраці з Гітлером. А коли восени 1943 року Червона армія відбила Смоленськ, радянська влада негайно створила власну комісію під керівництвом академіка Бурденка, щоб сфальсифікувати докази, підкинути у могили документи 1941 року й офіційно заявити, що поляків розстріляли німці.

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Чому мовчав Захід?

Найбільш трагічним аспектом Катинської справи на міжнародній арені стала реакція західних союзників. Вінстон Черчилль і Франклін Делано Рузвельт мали доступ до розвідувальних даних, які підтверджували провину Радянського Союзу. Британські дипломати та американські військові аташе надсилали детальні звіти. Проте геополітична реальність диктувала свої жорстокі правила.

Для перемоги над Гітлером потрібен був Сталін. Правду про Катинь принесли у жертву заради збереження антигітлерівської коаліції. Британський уряд наклав цензуру на польські видання у Лондоні, які намагалися писати про трагедію, а звіти американських офіцерів заховали глибоко в архівах.

Пізніше, під час Нюрнберзького процесу, радянські прокурори спробували додати Катинь до переліку злочинів нацистської Німеччини. Проте доказова база була настільки слабкою і сфабрикованою, що міжнародний трибунал тихо оминув цей епізод у своєму остаточному вироку, не визнавши провину німців, але й не вказавши на справжніх винуватців.

Лише у 1952 році спеціальний комітет Конгресу США (Комітет Маддена) провів масштабне розслідування, опитав сотні свідків і виніс однозначний вердикт – провина за розстріл у Катині лежить тільки на радянському НКВС. Проте у комуністичній Польщі слово "Катинь" залишилося під суворою забороною. Родичі загиблих десятиліттями не могли відкрито оплакати своїх батьків, чоловіків та братів.

Історична справедливість почала відновлюватися лише наприкінці існування СРСР. У квітні 1990 року Союз офіційно визнав відповідальність НКВС за Катинський злочин. А у 1992 президент Росії Борис Єльцин передав польському президенту Леху Валенсі копії документів з того самого "Закритого пакета №1", зокрема й постанову від 5 березня 1940 року.

Пазл остаточно склався. Брехня, яка трималася пів століття, впала під вагою архівних доказів. Історія про Катинь доводить, що жоден шар землі, жодна політична цензура і жодні геополітичні компроміси не здатні назавжди поховати істину.