Герцогство Варшавское: почему поляки обожали Наполеона и какую цену заплатили за мираж свободы

В 1795 году на политической карте Европы произошла беспрецедентная катастрофа – Речь Посполитая, некогда одна из самых могущественных и крупнейших держав континента, была окончательно разорвана на части тремя хищными империями Пруссией, Австрией и Россией. Нацию с многовековой историей и гордой шляхтой словно вычеркнули из реестра.

И вдруг именно в этот самый мрачный час, когда сама надежда казалась наивной иллюзией, на горизонте взошла звезда человека, которому суждено было стать для поляков чем-то большим, чем просто союзником. Очень странные дела, но тем человеком был Наполеон Бонапарт, император Франции, и 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

Создание Герцогства Варшавского: почему Наполеон возродил Польшу?

Как можно понять феномен фанатичной, почти религиозной преданности поляков – французскому императору? Прежде всего следует отбросить исторические клише – ведь отношения между Польшей и Наполеоном были сложным танцем романтического идеализма и жесткого прагматизма. Для Бонапарта поляки были инструментом в глобальной игре, а для поляков Наполеон был единственным монархом в мире, который не просто прислушивался к ним, но и дал им оружие, вернув надежду на государственность.

Сотрудничество началось задолго до создания Герцогства Варшавского. Уже в 1797 году генерал Ян Генрик Домбровский при поддержке Директории сформировал в Италии Польские легионы. Именно тогда рождается знаменитая "Мазурка Домбровского" – нынешний гимн Польши, слова которого "Еще Польша не погибла, пока мы живем" и "Подал нам пример Бонапарт, как побеждать должны мы" стали квинтэссенцией национального духа. Те польские легионеры сражались за Францию с отчаянной храбростью, веря, что путь к свободной Варшаве лежит через победы французского оружия.

Однако эта верность обошлась ужасной ценой. Трагически сложилась, к примеру, судьба поляков, которых Наполеон в 1802 – 1803 годах отправил на остров Сан-Доминго (современное Гаити) для подавления восстания рабов – из более чем 5000 в Европу вернулись едва ли несколько сотен, остальные же в большинстве своем погибли от желтой лихорадки или в боях. К тому же ощущался немалый психологический удар – ведь нация, которая боролась за собственную свободу, была вынуждена подавлять стремление к свободе других. Впрочем, все это не отвратило поляков от Бонапарта.

И триумф наступил – в 1807 году. После блестящих побед над прусской и российской армиями под Йеной, Ауэрштедтом и Фридландом Наполеон встретился с российским императором Александром I на плоту посреди реки Неман у Тильзита. Именно там после сложных дипломатических переговоров было принято решение, всколыхнувшее всю Европу – из польских земель, ранее захваченных Пруссией, создавалось Герцогство Варшавское (Duchy of Warsaw).

Что стоит знать о Герцогстве Варшавском: смотрите видео SirManateee

Почему "герцогство", а не "королевство"? Не забываем, что Наполеон был гениальным геополитиком – он понимал, что восстановление полноценного Королевства Польского спровоцирует немедленную войну на уничтожение со стороны России и Австрии, к которой он еще не был готов. Потому был достигнут такой вот компромисс. Новое государство тем временем получило площадь около 104 тысяч квадратных километров и население более 2,5 миллиона человек, а его номинальным правителем стал саксонский король Фридрих Август I, верный союзник Франции. Фактический контроль при этом оставался в руках французских резидентов и польской элиты.

Несмотря на все такие нюансы и ограничения, для поляков это событие стало взрывом эйфории. После 12 лет забвения на карте вновь появилось образование с польской администрацией, польским языком в государственных учреждениях и, что самое главное, с собственной польской армией под командованием харизматичного князя Юзефа Понятовского.

Как Наполеон и его Кодекс изменили польское государство?

Влияние Наполеона на Польшу не ограничилось лишь изменением границ. 19 июля 1807 года он лично продиктовал в Дрездене Конституцию Герцогства Варшавского – и этот документ сильно встряхнул консервативное польское общество. Конституция вводила в действие Кодекс Наполеона, разрушавший старые феодальные порядки, а самым революционным шагом стала отмена крепостного права и провозглашение равенства всех перед законом.

Крестьяне в Герцогстве обрели личную свободу и право свободно передвигаться – хотя эта свобода и имела горький привкус. Декрет от 21 декабря 1807 года уточнял, что земля, постройки и инвентарь остаются собственностью помещиков, поэтому неудивительно, что тогда родилась эта известная польская пословица – крестьянину сняли кандалы вместе с сапогами. И все же то был колоссальный цивилизационный скачок, навсегда изменивший социальную структуру польской нации, интегрировавший ее в современное европейское правовое пространство. Между тем благодарность поляков за восстановление государственности продолжала расширять границы, в том числе и на полях сражений.

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Самым ярким эпизодом стал бой под Сомосьеррой в Испании в ноябре 1808 года. Когда французская пехота остановилась перед неприступными испанскими батареями в горном ущелье, Наполеон отдал приказ польской легкой кавалерии на атаку. Это казалось самоубийством, но эскадрон под командованием Яна Леона Козетульского совершил невозможное – за несколько минут, понеся страшные потери, поляки прорвали 4 линии артиллерии и открыли императору путь на Мадрид. Этот подвиг стал легендой, закрепившей за поляками статус самых элитных и преданных воинов Империи.

В 1809 году Герцогство Варшавское прошло испытание на прочность. Пока Наполеон воевал в Испании и Баварии, Австрийская империя нанесла удар по полякам – в сражении под Рашином австрийской армии численностью около 30 тысяч человек противостояли всего 14 тысяч под командованием Юзефа Понятовского. Но поляки не только выстояли, а и перешли в контрнаступление, освободив от австрийцев Галичину с Краковом. Территория герцогства увеличилась тогда до 155 тысяч квадратных километров, и это был момент наивысшей национальной гордости.

Вторжение в Россию и падение Империи: что в итоге случилось с Герцогством Варшавским?

Кульминация этой исторической драмы наступила в 1812 году. Готовясь ко вторжению в Россию, Наполеон не зря называл ту кампанию Второй польской войной – ведь для поляков это был священный крестовый поход за полное восстановление Речи Посполитой в границах 1772 года. Герцогство выставило колоссальную для своих размеров армию – более 100 тысяч солдат, и это был самый большой иностранный контингент в составе Великой Армии (Grande Armée).

Поляки сражались с беспрецедентной яростью под Смоленском и Бородино, они первыми вошли в Москву и последними прикрывали катастрофическое отступление французской армии через Березину. Из 100 тысяч польских солдат домой вернулось менее четверти. Экономика Герцогства была разрушена, а страна – обескровлена.

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Но даже после падения Наполеона, когда большинство европейских союзников предали его, поляки остались верными. В Битве народов под Лейпцигом в 1813 году князь Юзеф Понятовский, который только что получил от Наполеона маршальский жезл (единственный иностранец, удостоенный этого звания), героически погиб, прикрывая отступление императора. Он утонул в водах реки Эльстер.

Герцогство Варшавское также утонуло в водовороте истории и прекратило свое существование в 1815 году по решению Венского конгресса. Польские земли вновь разделили, и большая часть отошла к Российской империи как Царство Польское (сначала в формате автономии, но ненадолго). Однако в Герцогстве Варшавском, словно в инкубаторе, уже успела созреть модерная польская нация.

Казалось бы, танец Польши и Наполеона завершился катастрофическим падением. К тому же было очевидно, что Наполеон использовал поляков – он выкачивал из герцогства деньги и кровь. Так почему же поляки продолжают боготворить императора Франции? Ответ кроется в плоскости национальной психологии и исторической памяти.

Для нации, которую пытались стереть с лица земли, тогдашняя кровавая дань Наполеону была единственным шансом на выживание. Бонапарт был единственным мировым лидером той эпохи, который бросил вызов империям, уничтожившим Польшу. Он дал полякам современную конституцию, передовую правовую систему, действовавшую на польских землях вплоть до середины XX века, и – а это самое главное – вернул им достоинство.