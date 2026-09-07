Аж раптом саме у цей найтемніший час, коли сама надія здавалася наївною ілюзією, на горизонті зійшла зірка людини, якій судилося стати для поляків чимось більшим, ніж просто союзником. Дивні дива, та тією людиною був Наполеон Бонапарт, імператор Франції, і 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Створення Герцогства Варшавського: чому Наполеон відродив Польщу?

Як можна зрозуміти феномен фанатичної, майже релігійної відданості поляків – французькому імператору? Передовсім слід відкинути історичні кліше – бо відносини між Польщею та Наполеоном були складним танцем романтичного ідеалізму та жорсткого прагматизму. Для Бонапарта поляки були інструментом у глобальній партії, а для поляків Наполеон був єдиним монархом у світі, який не просто слухав їх, а дав їм зброю і повернув надію на державність.

Співпраця почалася задовго до створення Герцогства Варшавського. Вже у 1797 році генерал Ян Генрик Домбровський за підтримки Директорії формує в Італії Польські легіони. Саме тоді народжується знаменита "Мазурка Домбровського" – нинішній гімн Польщі, слова якого "Іще Польща не згинула, поки ми живемо" і "Дав нам приклад Бонапарт, як перемагати маєм" стали квінтесенцією національного духу. Ті польські легіонери билися за Францію з відчайдушною хоробрістю, вірячи, що шлях до вільної Варшави лежить через перемоги французької зброї.

Проте ця вірність мала жахливу ціну. Трагічно склалася, до прикладу, доля поляків, яких Наполеон у 1802 – 1803 роках відправив на острів Сан-Домінго (сучасне Гаїті) придушувати повстання рабів – з понад 5000 до Європи повернулося заледве кілька сотень, решта ж здебільшого загинули від жовтої лихоманки чи у боях. Ще й психологічний удар відчувався неабиякий – бо нація, яка боролася за власну свободу, була змушена придушувати прагнення до свободи інших. Утім, усе це не відвернуло поляків від Бонапарта.

І тріумф настав – у 1807 році. Після блискучих перемог над прусською та російською арміями під Єною, Ауерштедтом та Фрідландом, Наполеон зустрівся з російським імператором Олександром I на плоті посеред річки Німан біля Тільзита. Саме там після складних дипломатичних торгів ухвалили рішення, яке сколихнуло всю Європу – з польських земель, раніше захоплених Пруссією, створювалося Герцогство Варшавське (Duchy of Warsaw).

Що варто знати про Герцогство Варшавське: дивіться відео SirManateee

Чому "герцогство", а не "королівство"? Не забуваймо, що Наполеон був геніальним геополітиком – він розумів, що відновлення повноцінного Королівства Польського спровокує негайну війну на знищення з боку Росії та Австрії, до якої він ще не був готовий. Тому стався от такий компроміс. Нова держава тим часом отримала площу близько 104 тисяч квадратних кілометрів і населення понад 2,5 мільйони людей, а номінальним правителем її став саксонський король Фрідріх Август I, вірний союзник Франції. Фактичний контроль при тому залишався у руках французьких резидентів та польської еліти.

Попри всі такі нюанси та обмеження, для поляків ця подія стала вибухом ейфорії. Після 12 років небуття на карті знову з'явилося утворення з польською адміністрацією, польською мовою в урядових установах і, що найголовніше, з власною польською армією під командуванням харизматичного князя Юзефа Понятовського.

Як Наполеон та його Кодекс змінили польську державу?

Вплив Наполеона на Польщу не обмежився лише зміною кордонів. 19 липня 1807 року він особисто продиктував у Дрездені Конституцію Герцогства Варшавського – і цей документ добряче струсонув консервативне польське суспільство. Конституція запроваджувала Кодекс Наполеона, який руйнував старі феодальні порядки, а найбільш революційним кроком стало скасування кріпосного права та проголошення рівності всіх перед законом.

Селяни у Герцогстві здобули особисту свободу і право вільно пересуватися – хоча ця свобода й мала гіркий присмак. Декрет від 21 грудня 1807 року уточнював, що земля, будівлі та інвентар залишаються власністю поміщиків, тож і не дивно, що тоді народилося це відоме польське прислів'я – селянину зняли кайдани разом із чоботями. І все ж то був колосальний цивілізаційний стрибок, який назавжди змінив соціальну структуру польської нації, інтегрувавши її в модерний європейський правовий простір. Тим часом вдячність поляків за відновлення державності продовжувала розширювати межі, зокрема й на полях битв.

Чому між поляками та Наполеоном є особливий зв'язок: дивіться відео historylessons.senses

Найяскравішим епізодом став бій під Сомосьєррою в Іспанії у листопаді 1808 року. Коли французька піхота зупинилася перед неприступними іспанськими батареями у гірській ущелині, Наполеон віддав наказ польській легкій кавалерії атакувати. Це здавалося самогубством, але ескадрон під командуванням Яна Леона Козетульського здійснив неможливе – за кілька хвилин, зазнавши страшних втрат, поляки прорвали 4 лінії артилерії й відкрили імператору шлях на Мадрид. Цей подвиг став легендою, що закріпила за поляками статус найелітніших і найвідданіших воїнів Імперії.

У 1809 році Герцогство Варшавське пройшло випробування на міцність. Поки Наполеон воював в Іспанії та Баварії, Австрійська імперія завдала удару по поляках – у битві під Рашином австрійській армії у приблизно 30 тисяч осіб протистояло лише 14 тисяч під командуванням Юзефа Понятовського. Та поляки не лише вистояли, а й перейшли у контрнаступ, звільнивши від австрійців Галичину з Краковом. Територія Герцогства зросла тоді до 155 тисяч квадратних кілометрів, і це був момент найвищої національної гордості.

Вторгнення у Росію та падіння Імперії: що у підсумку сталося з Герцогством Варшавським?

Кульмінація цієї історичної драми настала у 1812 році. Готуючись до вторгнення у Росію, Наполеон не дарма називав цю кампанію Другою польською війною – бо для поляків це був священний хрестовий похід за повне відновлення Речі Посполитої у кордонах 1772 року. Герцогство виставило колосальну для своїх розмірів армію – понад 100 тисяч солдатів, і це був найбільший іноземний контингент у складі Великої Армії (Grande Armée).

Поляки билися з безприкладною люттю під Смоленськом і Бородіном, вони першими увійшли до Москви й останніми прикривали катастрофічний відступ французької армії через Березину. Зі 100 тисяч польських солдатів додому повернулося менше чверті. Економіка Герцогства була зруйнована, а країна – знекровлена.

Чому Росія одразу не приєднала Герцогство Варшавське, хоча перемогла Наполеона: дивіться відео HistoryMatters

Але навіть після падіння Наполеона, коли більшість європейських союзників зрадили його, поляки залишилися вірними. У Битві народів під Лейпцигом у 1813 році князь Юзеф Понятовський, який щойно дістав від Наполеона маршальський жезл (єдиний іноземець, ушанований цим званням), героїчно загинув, прикриваючи відступ імператора. Він потонув у водах річки Ельстер.

Варшавське Герцогство також потонуло у вири історії та припинило своє існування у 1815 році за рішенням Віденського конгресу. Польські землі знову розділили, і більша частина відійшла до Російської імперії як Царство Польське (спершу у форматі автономії, але ненадовго). А проте у Герцогстві Варшавському, як в інкубаторі, вже встигла визріти модерна польська нація.

Здавалося б, танець Польщі й Наполеона завершився катастрофічним падінням. А ще ж очевидно було, що Наполеон використовував поляків – він викачував з герцогства гроші та кров. То чому ж поляки продовжують обожнювати імператора Франції? Відповідь криється у площині національної психології та історичної пам'яті.

Для нації, яку намагалися стерти з землі, тодішня кривава данина Наполеону була єдиним шансом на виживання. Бонапарт був єдиним світовим лідером тієї епохи, який кинув виклик імперіям, що знищили Польщу. Він дав полякам сучасну конституцію, передову правову систему, яка діяла на польських землях аж до середини XX століття, і – а це найголовніше – повернув їм гідність.