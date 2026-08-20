20 августа 1672 – прорыв обороны Каменца-Подольского: как неприступную крепость сдали почти без боя

Каменец-Подольский на протяжении веков возвышался над глубоким каньоном реки Смотрич – и не просто как фортификационное сооружение, а как монументальный символ. В дипломатических депешах Парижа, Лондона и Рима XVII века этот город неизменно фигурировал под пафосным, но заслуженным титулом "Оплот христианства".

Казалось, сама природа, высекшая из камня этот неприступный полуостров, сделала его падение невозможным. Однако 20 августа 1672 года крепость Каменца-Подольского начала стремительно падать к ногам османского султана Мехмеда IV. Как и почему это произошло – 24 Канал расскажет подробнее.

Падение Каменца-Подольского: почему Европа потеряла свой щит за считанные дни?

Летом 1672 года огромная армия Османской империи, возглавляемая лично султаном Мехмедом IV и его блестящим большим визирем Фазилом Ахмедом Кепрюлю, выступила из Эдирне на север. Судьба Каменца-Подольского к тому времени уже была предрешена в кулуарах Варшавы – ведь Речь Посполитая раздиралась внутренними распрями. Король Михал Корибут Вишневецкий, слабый и непопулярный, ввязался в ожесточенный конфликт с магнатской оппозицией, и никак не мог консолидировать силы для защиты южных рубежей. Тем временем шляхта создавала конфедерации и делила власть.

Для полноценной обороны Каменецкой крепости и города требовалось не менее 7 – 8 тысяч профессиональных солдат. Но когда османские авангарды приблизились к местным стенам, гарнизон насчитывал мизерные 1500 человек. И то это были остатки регулярной пехоты, несколько сотен драгунов и местное ополчение, не имевшее ни надлежащей подготовки, ни мотивации противостоять самой сильной армии тогдашнего мира, насобиравшей более 80 тысяч воинов. Однако – август 1672 года стал не столько триумфом османского оружия, сколько приговором политическому параличу польско-литовского государства.

Фазил Ахмед-паша, выдающийся стратег и мастер осадного дела, не стал тратить время на бессмысленные лобовые штурмы каменных стен Каменца-Подольского. Он применил тактику, которая уже доказала свою эффективность во время осады Кандии на Крите – массированный артиллерийский террор и глубокие минные галереи. И вот именно 20 августа 1672 года стало критической точкой невозврата – османские войска захватили внешние земляные укрепления перед Новым замком.

Перед этим османская тяжелая артиллерия, расположенная на господствующих высотах вокруг города, совершала непрерывный, словно апокалиптический обстрел Нового замка – передовой линии обороны, построенной в начале века. Пушки методично превращали гордость европейской фортификации в кучу щебня. В то же время османские саперы, лучшие в Европе в то время, вгрызались в скалистый грунт и прокладывали минные галереи под ключевые бастионы. Защитники слышали глухие удары кирок под землей – и этот звук посеял отчаяние среди горожан и ополченцев из-за осознания того, что в любой момент земля может взорваться под ногами.

Как османы брали Каменец-Подольский в 1672 году: смотрите видео igor..518

Капитуляция вместо самоубийства: почему гарнизон Каменца сдался почти без боя?

К 25 августа ситуация стала катастрофической. Новый замок был практически разрушен, а османские минеры заложили взрывчатку под стены Старого замка. Командование обороны, в частности генеральный староста подольский Николай Потоцкий, понимали, что помощи от короля не будет. Продолжение сопротивления означало бы только одно – после неизбежного пролома стен османы по обычаям войны того времени могли бы вырезать все население города или продать его в рабство.

Так что решение о сдаче было принято не из-за паники и трусости, а из-за прагматизма и расчета. 26 августа начались переговоры, а 27 числа Каменец капитулировал, причем на удивительно почетных условиях – султан гарантировал жизнь горожанам, разрешил гарнизону свободно покинуть крепость с оружием, а католическим семьям можно было уехать или даже остаться при условии уплаты налога.

Трагическим аккордом этой драмы стал взрыв порохового погреба в Старом замке уже после подписания капитуляции. По свидетельствам очевидцев, которые позже легли в основу отчетов для европейских дворов, майор артиллерии Гейкинг, не смирившись с позором, взорвал арсенал. В огненном смерче погиб и ротмистр Ежи Володиевский, "Каменецкий Гектор", один из немногих настоящих героев той короткой обороны.

В целом, падение Каменец-Подольского в августе 1672 года стало не следствием военной слабости стен, а результатом роковой безответственности элит Речи Посполитой. Крепость сдали почти без боя, потому что государство, которое должно было ее защищать, еще раньше сдалось внутренним распрям.