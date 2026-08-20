Казалось, сама природа, высекшая из камня этот неприступный полуостров, сделала его падение невозможным. Однако 20 августа 1672 года крепость Каменца-Подольского начала стремительно падать к ногам османского султана Мехмеда IV. Как и почему это произошло – 24 Канал расскажет подробнее.

Падение Каменца-Подольского: почему Европа потеряла свой щит за считанные дни?

Летом 1672 года огромная армия Османской империи, возглавляемая лично султаном Мехмедом IV и его блестящим большим визирем Фазилом Ахмедом Кепрюлю, выступила из Эдирне на север. Судьба Каменца-Подольского к тому времени уже была предрешена в кулуарах Варшавы – ведь Речь Посполитая раздиралась внутренними распрями. Король Михал Корибут Вишневецкий, слабый и непопулярный, ввязался в ожесточенный конфликт с магнатской оппозицией, и никак не мог консолидировать силы для защиты южных рубежей. Тем временем шляхта создавала конфедерации и делила власть.

Для полноценной обороны Каменецкой крепости и города требовалось не менее 7 – 8 тысяч профессиональных солдат. Но когда османские авангарды приблизились к местным стенам, гарнизон насчитывал мизерные 1500 человек. И то это были остатки регулярной пехоты, несколько сотен драгунов и местное ополчение, не имевшее ни надлежащей подготовки, ни мотивации противостоять самой сильной армии тогдашнего мира, насобиравшей более 80 тысяч воинов. Однако – август 1672 года стал не столько триумфом османского оружия, сколько приговором политическому параличу польско-литовского государства.

Фазил Ахмед-паша, выдающийся стратег и мастер осадного дела, не стал тратить время на бессмысленные лобовые штурмы каменных стен Каменца-Подольского. Он применил тактику, которая уже доказала свою эффективность во время осады Кандии на Крите – массированный артиллерийский террор и глубокие минные галереи. И вот именно 20 августа 1672 года стало критической точкой невозврата – османские войска захватили внешние земляные укрепления перед Новым замком.

Перед этим османская тяжелая артиллерия, расположенная на господствующих высотах вокруг города, совершала непрерывный, словно апокалиптический обстрел Нового замка – передовой линии обороны, построенной в начале века. Пушки методично превращали гордость европейской фортификации в кучу щебня. В то же время османские саперы, лучшие в Европе в то время, вгрызались в скалистый грунт и прокладывали минные галереи под ключевые бастионы. Защитники слышали глухие удары кирок под землей – и этот звук посеял отчаяние среди горожан и ополченцев из-за осознания того, что в любой момент земля может взорваться под ногами.

Как османы брали Каменец-Подольский в 1672 году: смотрите видео igor..518

Капитуляция вместо самоубийства: почему гарнизон Каменца сдался почти без боя?

К 25 августа ситуация стала катастрофической. Новый замок был практически разрушен, а османские минеры заложили взрывчатку под стены Старого замка. Командование обороны, в частности генеральный староста подольский Николай Потоцкий, понимали, что помощи от короля не будет. Продолжение сопротивления означало бы только одно – после неизбежного пролома стен османы по обычаям войны того времени могли бы вырезать все население города или продать его в рабство.

Так что решение о сдаче было принято не из-за паники и трусости, а из-за прагматизма и расчета. 26 августа начались переговоры, а 27 числа Каменец капитулировал, причем на удивительно почетных условиях – султан гарантировал жизнь горожанам, разрешил гарнизону свободно покинуть крепость с оружием, а католическим семьям можно было уехать или даже остаться при условии уплаты налога.

Трагическим аккордом этой драмы стал взрыв порохового погреба в Старом замке уже после подписания капитуляции. По свидетельствам очевидцев, которые позже легли в основу отчетов для европейских дворов, майор артиллерии Гейкинг, не смирившись с позором, взорвал арсенал. В огненном смерче погиб и ротмистр Ежи Володиевский, "Каменецкий Гектор", один из немногих настоящих героев той короткой обороны.

В целом, падение Каменец-Подольского в августе 1672 года стало не следствием военной слабости стен, а результатом роковой безответственности элит Речи Посполитой. Крепость сдали почти без боя, потому что государство, которое должно было ее защищать, еще раньше сдалось внутренним распрям.