15 сентября 1916 – первое применение танков в бою: как британцы на Сомме изменили историю войн

Западный фронт Первой мировой войны застыл в параличе окопной войны. Колючая проволока, словно терновый венец, опоясывала Европу, и пулеметы диктовали свои безжалостные правила выживания. А долина реки Соммы превратилась в гигантскую, ненасытную мясорубку, в которой человеческие жизни перемалывали в кровавую грязь ради нескольких метров земли.

Утро 15 сентября 1916 года выдалось типичным для французской Пикардии – сырым, пронизывающим и окутанным густым туманом, который неохотно поднимался над истерзанной землей. Но вдруг среди лунного пейзажа, испещренного воронками от артиллерийских снарядов, британская армия выпустила на поле боя нечто такое, что навсегда изменило природу войны. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

Как "цистерны для воды" превратились в стальных монстров и сломили немецкую оборону?

История создания этого оружия была окутана густым завесой секретности. Чтобы скрыть все от немецкой разведки, британское Адмиралтейство и Министерство боеприпасов использовали кодовое название tank – резервуар, бак, цистерна. Так и говорили рабочим на заводах – мол, вы собираете передвижные емкости для воды, предназначенные для британских войск в пустынях Ближнего Востока.

Но то, что выползло из утреннего тумана у деревень Флер и Курселет, меньше всего напоминало водовозы. Это были танки Mark I – 28-тонные ромбообразные стальные левиафаны длиной под 8 метров. Их причудливая форма была продиктована единственным, но критически важным требованием – способностью переползать через трехметровые немецкие траншеи и разрывать заграждения из колючей проволоки.

Интересно, что эти машины делились на "самцов" и "самок". Первые были вооружены двумя 57-миллиметровыми военно-морскими пушками, вторые – только пулеметами Vickers и Hotchkiss. Условия внутри этих монстров были настоящим филиалом ада – экипаж из 8 человек работал в невероятной тесноте, деля пространство с огромным 105-сильным двигателем Daimler, который не имел ни звуковой, ни тепловой изоляции.

Температура внутри бронированной коробки достигала 50 градусов, воздух был густым от выхлопных газов, паров кордита и запаха раскаленного масла. А грохот стоял такой, что командир мог общаться с водителем только с помощью ударов гаечным ключом по моторному отсеку. Более того, для связи с командованием в тылу экипажи брали с собой почтовых голубей, которых выпускали через специальные люки в крыше.

Когда эти неуклюжие грохочущие чудовища, двигавшиеся со скоростью пешехода (где-то 6 километров в час), вынырнули из тумана, эффект таки был парализующим. Баварские пехотинцы, до этого мужественно выдерживавшие недели непрерывных артиллерийских обстрелов, бросали оружие и бежали – ведь немецкие пули просто отскакивали от брони.

Как Британия впервые в истории применила танки в Битве на Сомме: смотрите видео Historical_express_2024

Почему тактический провал стал стратегическим триумфом, который находит отзвук даже в 2026?

Один из британских пилотов-наблюдателей в тот день передал по радио историческое сообщение: "Танк едет по главной улице Флера, а британская пехота радостно шагает следом". Звучит великолепно – но правда в том, что дебют танков оказался катастрофой

Да, если смотреть на события 15 сентября 1916 года через призму сухой военной статистики, то первое в истории применение танков в бою выглядит довольно печально. Из 49 машин, выделенных для наступления, лишь 32 смогли добраться до исходных позиций – остальные сломались по дороге или увязли в грязи. Более того, непосредственное участие в атаке приняли лишь 18 танков.

Эти машины были медленными, слепыми, механически крайне ненадежными и уязвимыми для прямого попадания артиллерии. Командующий британскими экспедиционными силами генерал Дуглас Хейг бросил их в бой преждевременно, проигнорировав мольбы разработчиков дождаться массового производства, чтобы нанести один сокрушительный и масштабный удар.

Однако историческое значение того события измеряется не квадратными километрами отвоеванной земли. В то сентябрьское утро на полях Пикардии окончательно ушла в прошлое старая эпоха кавалерийских атак и зародилась концепция современной механизированной войны. Танк доказал главное – позиционный тупик можно прорвать. Он вернул на поле боя маневренность, защитив пехоту броней и обеспечив ее мобильной огневой поддержкой.

Британские инженеры и отважные танкисты первого призыва не просто выиграли локальное сражение за несколько французских деревень. Они разорвали шаблон военной мысли и доказали, что технологическая инновация, даже несовершенная и сырая, способна сломить психологию врага и переписать доктрины, которые казались незыблемыми.

К сегодняшнему дню, по состоянию на 2026 год, военные технологии совершили гигантский скачок. Современные поля сражений контролируют беспилотные системы, искусственный интеллект, высокоточное оружие и спутниковая разведка. Однако фундаментальная концепция, заложенная 110 лет назад в Битве на Сомме, остается неизменной – бронированная машина, способная сочетать огневую мощь, защиту и мобильность, до сих пор является стержнем сухопутных операций в любой точке земного шара.