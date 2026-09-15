Ранок 15 вересня 1916 року видався типовим для французької Пікардії – сирий, пронизливий і оповитий густим туманом, який неохоче підіймався над понівеченою землею. Аж раптом серед місячного пейзажу, поритого вирвами від артилерійських снарядів, британська армія випустила на поле бою щось таке, що назавжди змінило анатомію війни. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Як "цистерни для води" перетворилися на сталевих монстрів і зламали німецьку оборону?

Історія створення цієї зброї була оповита густою завісою секретності. Аби приховати все від німецької розвідки, британське Адміралтейство та Міністерство боєприпасів використовували кодову назву tank – резервуар, бак, цистерна. Так робітникам на заводах і казали – мовляв, ви збираєте пересувні місткості для води, призначені для британських військ у пустелях Близького Сходу.

Але те, що виповзло з ранкового туману під селами Флер та Курселет, найменше нагадувало водовозки. Це були танки Mark I – 28-тонні ромбоподібні сталеві левіафани завдовжки під 8 метрів. Їхня химерна форма була продиктована єдиною, але критично важливою вимогою – здатністю переповзати через триметрові німецькі траншеї та розривати загородження з колючого дроту.

Цікаво, що ті машини поділяли на "самців" і "самок". Перші були озброєні двома 57-міліметровими військово-морськими гарматами, другі – тільки кулеметами Vickers та Hotchkiss. Умови всередині цих монстрів були справжнім філіалом пекла – екіпаж із 8 людей працював у неймовірній тісноті, ділячи простір із величезним 105-сильним двигуном Daimler, який не мав жодної звукової чи теплової ізоляції.

Температура всередині броньованої коробки сягала 50 градусів, повітря було густим від вихлопних газів, випарів кордиту та запаху розпеченого мастила. А гуркіт стояв такий, що командир міг спілкуватися з водієм лише за допомогою ударів гайковим ключем по моторному відсіку. Ба більше, для зв'язку з командуванням у тилу екіпажі брали з собою поштових голубів, яких випускали через спеціальні люки у даху.

Коли ці незграбні гуркітливі потвори, що рухалися зі швидкістю пішохода (десь 6 кілометрів на годину), виринули з туману, ефект таки паралізував. Баварські піхотинці, які до цього мужньо витримували тижні безперервних артилерійських бомбардувань, кидали зброю і тікали – бо ж німецькі кулі просто відскакували від броні.

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Чому тактичний провал став стратегічним тріумфом, який відлунює навіть у 2026?

Один із британських пілотів-спостерігачів того дня передав по радіо історичне повідомлення: "Танк іде головною вулицею Флера, а британська піхота радісно крокує слідом". Звучить чудово – але правда у тім, що дебют танків був катастрофою

Так, якщо дивитися на події 15 вересня 1916 року через призму сухої військової статистики, то перше в історії застосування танків у бою має доволі сумний вигляд. З 49 машин, виділених для наступу, лише 32 змогли дістатися вихідних позицій – решта зламалися дорогою або загрузли в багнюці. Ба більше, безпосередню участь в атаці взяли лише 18 танків.

Ті машини були повільними, сліпими, механічно вкрай ненадійними й вразливими до прямого влучання артилерії. Командувач британськими експедиційними силами генерал Дуглас Гейг кинув їх у бій передчасно, проігнорувавши благання розробників дочекатися масового виробництва, аби завдати одного нищівного та масштабного удару.

Проте історичне значення тієї події вимірюється не квадратними кілометрами відвойованої землі. Того вересневого ранку на полях Пікардії остаточно померла стара епоха кавалерійських атак і народилася концепція сучасної механізованої війни. Танк довів головне – позиційний глухий кут можна прорвати. Він повернув на поле бою маневровість, захистивши піхоту бронею і забезпечивши її мобільною вогневою підтримкою.

Британські інженери та відчайдушні танкісти першого призову не просто виграли локальний бій за кілька французьких сіл. Вони розірвали шаблон військової думки та довели, що технологічна інновація, навіть недосконала і сира, здатна зламати психологію ворога і переписати доктрини, які здавалися непорушними.

До сьогодні, станом на 2026 рік, військові технології зробили гігантський стрибок. Сучасні поля битв контролюють безпілотні системи, штучний інтелект, високоточна зброя та супутникова розвідка. Однак фундаментальна концепція, закладена 110 років тому у Битві на Соммі, залишається незмінною – броньована машина, здатна поєднувати вогневу міць, захист і мобільність, досі є стрижнем сухопутних операцій у будь-якій точці земної кулі.