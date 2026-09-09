Цена бумажных гарантий: почему гениальный план Филиппа Орлика по возвращению Украины провалился

Европейская дипломатия XVIII века напоминала изящный, но смертельно опасный танец на льду. И на этом фоне Филипп Орлик – гетман в изгнании, блестящий интеллектуал и неутомимый борец – вел свою самую тяжелую партию.

У него было все, что требовала эпоха от выдающегося государственного деятеля – безупречное образование, острый ум, легитимность и поддержка самых влиятельных монархов своего времени. Почему же его план потерпел неудачу? 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

Иллюзия шведского льва и османский прагматизм

Шведский король Карл XII называл Филиппа Орлика своим братом по оружию, османские султаны принимали его послов с самыми высокими почестями, а французский двор восхищался его знанием латыни – однако этот гетман так и не смог вернуть Украину. Грандиозная геополитическая шахматная доска XVIII века, на которой идеалы разбивались о холодные скалы Realpolitik, оказалась безжалостной к украинскому лидеру.

После катастрофы под Полтавой в 1709 году Орлик оказался в Бендерах, на территории Османской империи, вместе с остатками шведской армии и гетманом Иваном Мазепой. После смерти последнего в сентябре Карл XII официально признал Орлика гетманом и гарантировал, что не сложит оружия, пока Украина не будет освобождена – это было мощное обещание от монарха, который еще вчера заставлял трепетать всю Европу.

Но сложно не признавать реальность – "шведский лев" к тому моменту был тяжело ранен. Карл XII превратился в почетного пленника султана, а его казна была пуста. То есть Орлик был вынужден полагаться на союзника, чей геополитический капитал стремительно таял. Однако даже при таких обстоятельствах появился реальный шанс изменить ход истории – в 1711 году во время Прутского похода московских войск.

Тогда проявился безжалостный прагматизм Высокой Порты. Когда армия Петра I оказалась в полном окружении, Орлик увидел в этом долгожданный триумф и даже шанс уничтожить Московское царство, однако великий визирь Балтаджи Мехмед-паша руководствовался не интересами украинской независимости, а безопасностью османских границ. А еще, как свидетельствуют донесения европейских послов того времени, щедрыми взятками.

Прутский мирный договор стал первым гвоздем в гроб надежд гетмана. Империи договорились между собой, проигнорировав интересы украинцев, что и неудивительно – для Стамбула Украина была лишь разменной монетой, буферной зоной, которой можно было пожертвовать ради стратегического спокойствия на Черном море.

Какими были жизнь и борьба Филиппа Орлика за Украину: смотрите видео IstoriyaBezMifiv

Глухая стена европейского баланса сил и трагедия одинокого пророка

Поняв, что ни Швеция, ни Османская империя не способны обеспечить военное возвращение Украины, Филипп Орлик придумал совершенно гениальный план. В 1720-х и 1730-х годах он развернул беспрецедентную дипломатическую кампанию – писал Папе Римскому, британскому двору, польскому, немецким княжествам и правителям Франции. Но столкнулся с циничной сущностью тогдашней европейской дипломатии.

Что именно предлагал Орлик? Создать антироссийскую коалицию с участием Франции, Швеции, Польши, Турции и Крыма. Гетман аргументированно доказывал, что экспансия новой Российской империи угрожает всей Европе – и французские дипломаты в целом соглашались с его логикой и даже восхищались его аналитикой. Но куда же без "но".

После Войны за испанское наследство Европа была измотана. И, скажем, Франция действительно искала новых союзников – но впоследствии начала рассматривать именно Петербург как противовес Габсбургам. Письма Орлика читали, подшивали в папки с золотыми вензелями, но оставляли без физического ответа. Европейские монархи сочувствовали гетману – однако ни один из них не был готов отправлять своих солдат гибнуть за далекие степи.

Как бы то ни было, очевидно, что Филипп Орлик опередил свое время. Он мыслил категориями международного права, конституционализма и коллективной безопасности – и это в то время, когда Европа признавала лишь право сильного и размер артиллерийских парков. Трагедия гетмана заключалась не в ошибках или недостатке таланта – он стал жертвой глобального геополитического сдвига, когда на континенте формировался новый баланс сил, в котором не было места для Украины.

Последние годы своей жизни Орлик провел в Салониках, под надзором османских властей, фактически в почетном плену, затем в Буджаке и Яссах. Он продолжал писать письма, которые становились все более отчаянными, но европейские дворы уже перевернули эту страницу истории. Имея поддержку самых могущественных монархов на бумаге, гетман умер в 1742 году с осознанием того, что в реальном мире международной политики обещания стоят меньше, чем порох и золото.