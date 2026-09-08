Для российского царя Петра I побег его злейшего врага стал личным оскорблением, раной для его имперского самолюбия. Он был готов на все, чтобы заполучить голову старого гетмана. Однако на пути российского абсолютизма встала непреодолимая преграда, и 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

Как османский закон гостеприимства спас Мазепу после Полтавской битвы?

Картина дипломатической истерии, устроенной Россией после Полтавской битвы 1709 года и бегства Ивана Мазепы на земли, контролируемые Османской империей, действительно поражала. Петр I отправил своему послу в Порте Петру Толстому беспрецедентный приказ – купить выдачу Мазепы любой ценой. Предлагалось выделить гарантированную, астрономическую сумму – 300 тысяч золотых дукатов.

В тогдашней Европе за эти деньги можно было нанять целую армию или купить небольшое княжество. Поэтому российский двор, опираясь на стереотипы о тотальной коррумпированности Османской империи, был абсолютно уверен, что турки продадут "неверного" беглеца без лишних колебаний. Но Петр I недооценил фундаментальные основы исламского права и османской имперской этики.

Согласно концепции "аман" (безопасность, неприкосновенность) и традиции "ильтиджа" (предоставление убежища), любой человек, попросивший защиты у султана и получивший ее, становился священным гостем. Выдать такого гостя врагу, даже за горы золота, означало для султана Ахмеда III потерять "намус" – честь и лицо перед всем исламским миром.

Поэтому османские чиновники, которые обычно охотно принимали подарки, в вопросе выдачи шведского короля и его союзника проявили непоколебимую принципиальность. Однако дело было не только в религиозной этике – на дипломатической шахматной доске Константинополя также разыгрывалась блестящая партия, в которой Мазепа был не просто беглецом, а ценным геополитическим активом.

Какова была судьба Ивана Мазепы в целом, и на территории Османской империи после Полтавской битвы в частности: смотрите видео IstoriyaBezMifiv

Мазепа как геополитический актив: как проявила себя виртуозная европейская дипломатия?

Французский посол Шарль де Ферриоль и шведский эмиссар Станислав Понятовский развернули мощную антироссийскую кампанию в кулуарах султанского Дивана. Они мастерски играли на страхах османов, убеждая великого визиря Чорлулу Али-пашу, что Россия – это экзистенциальная угроза, которая не остановится на Украине (ничего нового для нас, конечно же). Но самым могущественным союзником Мазепы в этой игре стал крымский хан Девлет II Герай.

Он лично прибыл в Константинополь и произнес перед султаном пламенную речь, в которой доказывал, что выдача украинского гетмана станет демонстрацией слабости Порты и прямым приглашением для российских войск к дальнейшей экспансии. Хан настаивал, что Мазепа является символом антироссийского сопротивления, и его присутствие в Бендерах держит Петра I в постоянном напряжении, заставляя распылять силы.

Когда российский посол Толстой, поняв, что взятки не действуют, перешел к прямым угрозам и ультиматумам об объявлении войны, османское правительство ответило ледяным спокойствием. Султан Ахмед III дал ясно понять – империя скорее обнажит мечи, чем нарушит закон гостеприимства. Вольтер позже описывал эти события в своей "Истории Карла XII" как яркий пример столкновения двух миров – безпринципного российского и восточного кодекса чести.

Развязка этой драмы оказалась неожиданной и трагической. В сентябре 1709 года, изможденный физически и морально, 70-летний Иван Мазепа скончался в селе Варница недалеко от Бендер. Его смерть лишила смысла российские требования об экстрадиции, но дипломатический кризис уже запустил механизм неминуемого конфликта, что в итоге привело к Прутскому походу 1711 года. Впрочем, Петр I потерпел тогда сокрушительное поражение от османской армии.