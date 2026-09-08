Для російського царя Петра І втеча його найзапеклішого ворога стала особистою образою, раною на його імперському самолюбстві. Він був готовий на все, аби здобути собі голову старого гетьмана. Проте на заваді російському абсолютизму стала непереборна стіна, і 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Як османський закон гостинності врятував Мазепу після Полтавської битви?

Картина дипломатичної істерії, яку влаштувала Росія після Полтавської битви 1709 року та втечі Івана Мазепи на контрольовані Османською імперією землі, справді вражала. Петро І відправив своєму послу у Порті Петру Толстому безпрецедентний наказ – купити видачу Мазепи за будь-яку ціну. Пропонувалося застосувати гарантовану, астрономічну суму – 300 тисяч золотих дукатів.

У тогочасній Європі за ці гроші можна було найняти цілу армію або купити невелике князівство. Тож російський двір, спираючись на стереотипи про тотальну корумпованість Османської імперії, був абсолютно впевнений, що турки продадуть "невірного" втікача без зайвих вагань. Але Петро І недооцінив фундаментальні основи ісламського права та османської імперської етики.

Згідно з концепцією "аман" (безпека, недоторканність) та традицією "ільтіджа" (надання притулку), будь-яка людина, що попросила захисту у султана й дістала його, ставала священним гостем. Видати такого гостя ворогу, навіть за гори золота, означало для султана Ахмеда III втратити "намус" – честь і обличчя перед усім ісламським світом.

Відтак османські урядовці, які зазвичай охоче брали подарунки, у питанні видачі шведського короля та його союзника виявили непохитну принциповість. Проте справа була не лише в релігійній етиці – на дипломатичній шахівниці Константинополя також розігрувалася блискуча партія, у якій Мазепа був не просто втікачем, а цінним геополітичним активом.

Якою була доля Івана Мазепи загалом, та на території Османської імперії після Полтавської битви зокрема: дивіться відео IstoriyaBezMifiv

Мазепа як геополітичний актив: як себе проявила віртуозна європейська дипломатія?

Французький посол Шарль де Ферріоль та шведський емісар Станіслав Понятовський розгорнули потужну антиросійську кампанію у кулуарах султанського Дивану. Вони майстерно грали на страхах османів, переконуючи великого візира Чорлулу Алі-пашу, що Росія – це екзистенційна загроза, яка не зупиниться на Україні (нічого нового для нас, авжеж). Але еайпотужнішим союзником Мазепи у цій грі став кримський хан Девлет II Ґерай.

Він особисто прибув до Константинополя і виголосив перед султаном палку промову, де доводив, що видача українського гетьмана стане демонстрацією слабкості Порти та прямим запрошенням для російських військ до подальшої експансії. Хан наполягав, що Мазепа є символом антиросійського спротиву, і його присутність у Бендерах тримає Петра І в постійній напрузі, змушуючи розпорошувати сили.

Коли російський посол Толстой, зрозумівши, що хабарі не діють, перейшов до прямих погроз і ультиматумів про оголошення війни, османський уряд відповів крижаним спокоєм. Султан Ахмед III дав чітко зрозуміти – імперія радше оголить мечі, ніж порушить закон гостинності. Вольтер пізніше описував ці події у своїй "Історії Карла XII" як яскравий приклад зіткнення двох світів – безпринципного російського та східного кодексу честі.

Розв'язка цієї драми виявилася несподіваною і трагічною. У вересні 1709 року, виснажений фізично та морально, 70-річний Іван Мазепа помер у селі Варниця поблизу Бендер. Його смерть зробила російські вимоги про екстрадицію безглуздими, але дипломатична криза вже запустила маховик невідворотного конфлікту, що у підсумку призвела до Прутського походу 1711 року. Утім, Петро І зазнав тоді нищівної поразки від османської армії.