Вооруженные до зубов пацифисты: как Швейцария стала самым известным нейтральным государством в мире

Сегодня Швейцария ассоциируется в мире с идиллическими альпийскими лугами, безупречными хронометрами, непробиваемыми банковскими хранилищами и штаб-квартирами международных миротворческих организаций. Кажется, будто эта страна всегда была оазисом спокойствия, огражденной от мировых катаклизмов величественными горными хребтами.

Однако за глянцевым фасадом скрывается довольно неординарная история. Если мы отмотаем время на полтысячелетия назад, то увидим не дипломатов в дорогих костюмах, а суровых, закаленных в боях горцев, чей белый крест на красном фоне наводил ужас на монархов всей Европы. То есть Швейцария не всегда была страной мира – когда-то ее главным и самым прибыльным экспортным товаром была кровь, а как это изменилось – 24 Канал расскажет чуть подробнее.

Как самые жестокие воины Европы выбрали путь мира?

Превращение беднейшего горного региона, что поставлял элитных наемников для чужих войн, в самое известное нейтральное государство планеты – это не сказка о внезапном моральном прозрении. Это история жесткого прагматизма, болезненных уроков и гениальной стратегии выживания, которая доказала свою эффективность даже в неспокойные 2020-е годы.

В XV и в начале XVI века швейцарскую пехоту (Reisläufer) считали непобедимой машиной смерти. Вооруженные длинными пиками и тяжелыми алебардами, сплоченные железной дисциплиной, швейцарцы лавиной сметали рыцарскую конницу. Французские короли, итальянские герцоги и римские папы платили астрономические суммы, чтобы нанять этих воинов. Кстати, знаменитая Швейцарская гвардия Ватикана – как раз единственный живой реликт той эпохи.

Переломный момент наступил в сентябре 1515 года во время битвы при Мариньяно, которую современники окрестили Битвой гигантов. Тогда Швейцарская конфедерация, опьяненная предыдущими победами, столкнулась с модернизированной французской армией и ее сокрушительной артиллерией. За два дня кровавой мясорубки швейцарцы потеряли около 10 тысяч человек – катастрофическая цифра для небольших кантонов.

Это поражение стало холодным душем. Элита Конфедерации осознала, что эпоха господства пехоты заканчивается, а попытки играть в геополитические игры и расширять собственные территории приведут буквально к уничтожению нации. Кроме того, Европу вскоре разорвала Реформация, и швейцарские кантоны разделились на католические и протестантские.

Если бы швейцарцы продолжили вмешиваться еще и во внешние религиозные войны, Конфедерация неизбежно распалась бы из-за внутренней резни. Поэтому отказ от внешней экспансии стал не просто логичным решением, а единственным клеем, что удержал это хрупкое государство в целости. Хотя официально наемничество окончательно запретили законом лишь в 1859 году, именно после Мариньяно Швейцария как государство навсегда отказалась от агрессивных войн.

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Действительно ли нейтралитет Швейцарии означает беззащитность?

Международное признание швейцарского нейтралитета произошло на Венском конгрессе 1815 года. Большие европейские державы поняли, что независимая буферная зона в центре Альп, контролирующая ключевые горные перевалы, выгодна всем. Однако сами швейцарцы никогда не страдали наивностью – они прекрасно знали, что бумага, на которой пишутся мирные договоры, не остановит вражеские танки.

Так родилась концепция вооруженного нейтралитета. Прежде всего Швейцария превратила свою географию в неприступную крепость. Стратегия "Национального редута" (Schweizer Alpenfestung), особенно усовершенствованная генералом Анри Гизаном во время Второй мировой войны, предусматривала, что в случае вторжения армия покидает равнины и отступает в глубоко эшелонированную систему альпийских бункеров.

Кроме того, все ключевые мосты, туннели и дороги были заминированы. Врагу давали четкий сигнал – вы можете попытаться захватить нашу страну, но получите лишь выжженную землю и заплатите за это непомерную цену человеческими жизнями. Собственно, этот подход остается актуальным и сегодня. По состоянию на 2026 год Швейцария сохраняет призывную армию, а в бункерах под Альпами до сих пор могут укрыться 100% населения страны, причем еще и гостей пригласить.

Современный мир, впрочем, бросает новые вызовы швейцарскому нейтралитету, особенно после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Берн присоединился к экономическим санкциям ЕС против агрессора, но слышны голоса, называющие это нарушением традиций. С военной же точки зрения Швейцария осталась непоколебимой – правительство жестко блокировало любой реэкспорт своего оружия и боеприпасов в зоны активных боевых действий.

В целом, швейцарский нейтралитет – это не трусость и не попытка скрыться от реальности, а филигранно выверенная и вооруженная до зубов дипломатия. Страна, которая когда-то поставляла Европе лучших убийц, поняла важнейшую истину – настоящая сила не в способности начать войну, а в умении сделать так, чтобы война никогда не пересекла твои границы.