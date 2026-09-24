Хлопок вместо совести и раскол в США: почему Джефферсон писал о равенстве, имея 600 рабов

4 июля 1776 года в Филадельфии воздух был наполнен идеями Просвещения и духом революции. Именно в этот день Континентальный конгресс принял Декларацию независимости США – документ, в котором были зафиксированы бессмертные слова Томаса Джефферсона: "Мы считаем самоочевидной истиной, что все люди созданы равными".

Однако вот что интересно – этот человек на протяжении всей своей жизни оставался владельцем более 600 порабощенных людей. Этот поразительный парадокс ярко иллюстрирует фундаментальную трещину в самом фундаменте Соединенных Штатов Америки – и 24 Канал расскажет о ней немного подробнее.

Почему отцы-основатели США закрыли глаза на рабство во время рождения республики?

Страна, родившаяся из беспрецедентной борьбы за свободу от британской короны, одновременно крепко держала в оковах сотни тысяч людей африканского происхождения. Но это звучит парадоксально лишь на первый взгляд – на самом деле рабство в новообразованных США не было просто досадной ошибкой или временным явлением, напротив – оно было экономическим двигателем, питавшим молодую республику, и политическим компромиссом, без которого довольно разные края могли бы никогда и не стать единым государством.

А его судьба лежала в плоскости прагматичной и циничной экономики и политического выживания. Во время Филадельфийского конвента 1787 года, где создавали Конституцию США, вопрос рабства едва не разорвал хрупкий союз 13 колоний. Южные штаты, экономика которых полностью зависела от плантационного земледелия, категорически отказывались входить в состав нового государства, если институт рабства будет отменен. Поэтому делегаты Севера, многие из которых считали рабство моральным злом, пошли на роковой компромисс ради сохранения единства.

Так родился печально известный "Компромисс трех пятых" (Three-Fifths Compromise), согласно которому порабощенного человека считали равным трем пятым свободного человека при определении количества представителей штата в Конгрессе. Это дало Югу непропорциональную политическую власть на десятилетия вперед, но многие из отцов-основателей наивно надеялись, что рабство постепенно отомрет естественным путем (поскольку выращивание табака истощало почвы и становилось менее прибыльным). Но история распорядилась иначе.

В 1793 году Эли Уитни изобрел машину для очистки хлопка, и этот небольшой механизм изменил ход американской истории. Очистка хлопка стала в 50 раз быстрее, что превратило эту культуру в самый прибыльный экспортный товар в мире. Между тем к середине XIX века Юг США производил более 75% мирового хлопка, который снабжал текстильные фабрики Великобритании и Севера США.

Таким образом, рабство перестало быть "угасающим институтом" – оно превратилось в многомиллиардную индустрию. Порабощенные люди стали самым ценным финансовым активом в стране, их совокупная стоимость превышала стоимость всех железных дорог и заводов США, взятых вместе. Отказ от рабства для Юга означал добровольное уничтожение собственной экономики.

Парадокс Томаса Джефферсона и почему проблема рабства привела к Гражданской войне: смотрите видео factbyfactua

Как географическая экспансия и выборы одного президента спровоцировали кровавую войну?

С расширением границ США на запад политическое равновесие также начало разрушаться. Каждый новый штат, присоединявшийся к Союзу, становился полем битвы – будет ли он свободным или рабовладельческим. Миссурийский компромисс 1820 года и Компромисс 1850 года были лишь временными пластырями на гнойной ране, и нация стремительно поляризовалась.

Север индустриализировался, принимал миллионы европейских иммигрантов и строил общество свободного труда, а Юг застыл в аграрной олигархии, где элита плантаторов контролировала не только экономику, но и политику, прессу и церковь, оправдывая рабство уже не как "необходимое зло", а просто как благо. Но точкой невозврата стало решение Верховного суда США.

В деле "Дред Скотт против Сендфорда" 1857 года суд постановил, что чернокожие люди не могут быть гражданами США и что Конгресс не имеет права запрещать рабство на федеральных территориях. Это решение вызвало ярость на Севере и убедило многих, что рабовладельческая элита захватила контроль над всей страной.

Когда в 1860 году президентом был избран Авраам Линкольн – кандидат от новой Республиканской партии, выступавшей против распространения рабства на новые территории, – Юг запаниковал. Хотя Линкольн изначально не обещал отменить рабство там, где оно уже существовало, южные штаты увидели в его победе экзистенциальную угрозу.

Начиная с Южной Каролины, 11 штатов объявили о выходе из США (сецессии) и образовали Конфедеративные Штаты Америки. Их конституция прямо гарантировала вечное право на владение рабами. Вот так и началась Гражданская война 1861 – 1865 годов, самый кровавый конфликт в истории страны, который забрал жизни более 620 тысяч солдат.

То, что начиналось как борьба за сохранение Союза, под давлением обстоятельств, военной необходимости и неустанной борьбы самих порабощенных, массово бежавших в лагеря армии Севера, превратилось в войну за освобождение. 1 января 1863 года Линкольн издал Прокламацию об освобождении рабов, которая навсегда изменила цель войны. А в декабре 1865 года, уже после убийства Линкольна, была ратифицирована 13 поправка к Конституции США, которая окончательно объявила рабство вне закона.

Это не было внезапным пробуждением совести, а скорее мучительным, кровавым вырыванием ядовитого корня, глубоко проникшего в самую суть американского государства. Борьба за свободу расколола страну пополам, и хотя оковы были разбиты, тени той эпохи – в виде сегрегации, расизма и социального неравенства – неустанно преследовали Америку на протяжении следующих столетий.