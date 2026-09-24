А проте ось цікавинка – сам цей чоловік залишався власником понад 600 поневолених людей протягом свого життя. Цей разючий парадокс яскраво ілюструє фундаментальну тріщину у самому фундаменті Сполучених Штатів Америки – і 24 Канал розповість про неї трохи докладніше.

Чому батьки-засновники США заплющили очі на неволю під час народження республіки?

Країна, яка народилася з безпрецедентної боротьби за свободу від британської корони, одночасно міцно тримала у кайданах сотні тисяч людей африканського походження. Але це звучить парадоксально лише на перший погляд – насправді рабство у новостворених США не було просто прикрою помилкою чи тимчасовим явищем, навпаки – воно було економічним двигуном, який живив молоду республіку, і політичним компромісом, без якого доволі різні краї могли б ніколи й не відбутися як єдина держава.

А її доля лежала у площині прагматичної та цинічної економіки й політичного виживання. Під час Філадельфійського конвенту 1787 року, де створювали Конституцію США, питання рабства ледь не розірвало крихкий союз 13 колоній. Південні штати, чия економіка повністю залежала від плантаційного землеробства, категорично відмовлялися входити до складу нової держави, якщо інститут рабства буде скасовано. Тож делегати Півночі, багато з яких вважали рабство моральним злом, пішли на фатальний компроміс заради збереження єдності.

Так народився сумнозвісний "Компроміс трьох п'ятих" (Three-Fifths Compromise), згідно з яким поневолену людину вважали за три п'ятих вільної особи для визначення кількості представників штату у Конгресі. Це дало Півдню непропорційну політичну владу на десятиліття вперед, але чимало хто з батьків-засновників наївно сподівався, що рабство поступово відімре природним шляхом (бо вирощування тютюну виснажувало ґрунти й ставало менш прибутковим). Але історія розпорядилася інакше.

У 1793 році Елі Вітні винайшов бавовноочищувальну машину, і цей невеликий механізм змінив перебіг американської історії. Очищення бавовни стало у 50 разів швидшим, що перетворило цю культуру на найприбутковіший експортний товар у світі. Тим часом до середини XIX століття Південь США виробляв понад 75% світової бавовни, яка живила текстильні фабрики Великої Британії та Півночі США.

Отже, рабство перестало бути "інститутом, що згасає" – воно перетворилося на багатомільярдну індустрію. Поневолені люди стали найціннішим фінансовим активом у країні, їхня сукупна вартість перевищувала вартість усіх залізниць та заводів США разом узятих. Відмовитися від рабства для Півдня означало добровільно знищити власну економіку.

Парадокс Томаса Джефферсона і чому проблема рабства призвела до Громадянської війни: дивіться відео factbyfactua

Як географічна експансія та вибори одного президента спровокували криваву війну?

З розширенням кордонів США на захід політична рівновага також почала руйнуватися. Кожен новий штат, що приєднувався до Союзу, ставав полем битви – чи буде він вільним, чи рабовласницьким. Міссурійський компроміс 1820 року та Компроміс 1850 року були лише тимчасовими пластирами на гнійній рані, і нація стрімко поляризувалася.

Північ індустріалізувалася, приймала мільйони європейських іммігрантів і будувала суспільство вільної праці, а Південь консервувався в аграрній олігархії, де еліта плантаторів контролювала не лише економіку, а й політику, пресу та церкву, виправдовуючи рабство вже не як "необхідне зло", а просто як благо. Та точкою неповернення стало рішення Верховного суду США.

У справі "Дред Скотт проти Сендфорда" 1857 року суд постановив, що чорношкірі люди не можуть бути громадянами США, і що Конгрес не має права забороняти рабство на федеральних територіях. Це рішення викликало лють на Півночі та переконало багатьох, що рабовласницька еліта захопила контроль над усією країною.

Коли у 1860 році президентом було обрано Авраама Лінкольна – кандидата від нової Республіканської партії, яка виступала проти поширення рабства на нові території, – Південь запанікував. Хоча Лінкольн спочатку не обіцяв скасувати рабство там, де воно вже існувало, південні штати побачили в його перемозі екзистенційну загрозу.

Починаючи з Південної Кароліни, 11 штатів оголосили про вихід із США (сецесію) та утворили Конфедеративні Штати Америки. Їхня конституція прямо гарантувала вічне право на володіння рабами. Ось так і почалася Громадянська війна 1861 – 1865 років, найкривавіший конфлікт в історії країни, який забрав життя понад 620 тисяч солдатів.

Те, що починалося як боротьба за збереження Союзу, під тиском обставин, військової необхідності та невтомної боротьби самих поневолених, які масово тікали до таборів армії Півночі, перетворилося на війну за визволення. 1 січня 1863 року Лінкольн видав Прокламацію про звільнення рабів, яка назавжди змінила мету війни. А у грудні 1865, вже після вбивства Лінкольна, була ратифікована 13 поправка до Конституції США, яка остаточно поставила рабство поза законом.

Це не було раптовим пробудженням совісті, а радше болісним, кривавим вириванням отруйного кореня, який глибоко проріс у саму суть американської держави. Боротьба за свободу розколола країну навпіл, і хоча кайдани були розбиті, тіні тієї епохи – у формі сегрегації, расизму та соціальної нерівності – невтомно переслідували Америку протягом наступних століть.