Прежде чем уничтожить нацию физически, имперская машина всегда пытается уничтожить ее концептуально, превратив стремление к свободе в патологию, а имена национальных лидеров – в клеймо. Российский империализм – будь то под короной Романовых, под красной звездой большевиков или под двуглавым орлом современной эпохи – не стал исключением.

Эволюция российского лексикона ненависти к украинцам является классическим примером лингвистического геноцида. Когда наш народ отказывался раствориться, метрополия не могла с этим смириться – поэтому придумывала ярлыки, призванные дегуманизировать целую нацию, превратив ее в безликую массу "предателей" и "экстремистов". 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

Фабрика "врагов": почему империя превращала имена в синонимы абсолютного предательства?

Анатомия ненависти Российской империи и ее преемников к украинцам кристаллизовалась вокруг трех исторических фигур – Ивана Мазепы, Симона Петлюры и Степана Бандеры. Их имена оторвали от реального исторического контекста и превратили в инструменты психологического террора, делая из всех неугодных украинцев мазепинцев, петлюровцев или бандеровцев. И это не просто история трех слов – это история трех веков отчаянной, параноидальной попытки России остановить время и отменить реальность.

Первый системный удар по украинской идентичности через персонализацию врага произошел в начале XVIII века. Статус Гетманщины определялся нормами тогдашнего международного феодального права, где действовал принцип вассалитета (протектората), а не прямого подданства граждан царю – то есть статус Мазепы предполагал договорные отношения, а не слепое подданство Московскому царству или лично Петру I. Но тот, конечно, считал иначе, трактуя "целование креста" гетманом как рабство. В итоге ситуация прояснилась во время Северной войны, ставшей водоразделом, где европейская траектория Украины столкнулась с азиатским деспотизмом.

Мазепа был прагматичным европейским ренессансным лидером, и его союз со Швецией был классическим дипломатическим маневром, направленным на сохранение суверенитета своего государства в условиях нарушения сюзереном предыдущих соглашений. Однако для российской ментальности, не признававшей концепции общественного договора, поступок Мазепы стал экзистенциальным шоком – и империя ответила не просто военной силой, а беспрецедентной кампанией проклятия.

Так появился термин "мазепинец" – этот ярлык стал первой лингвистической гильотиной. Анафема Мазепе, провозглашенная российской церковью, преследовала не религиозное очищение, а тотальное политическое клеймение. С тех пор любое проявление украинской самобытности – будь то защита автономных прав или развитие собственного языка – автоматически маркировалось как "мазепинство", синонимичное для империи к абсолютной, сакральной измене. А впоследствии империя пошла в другую крайность – вообще запретила упоминать имя Мазепы.

В XIX веке во время европейской "Весны народов" российская тайная полиция "реанимировала" этот ярлык. Читать стихи на родном языке, исследовать фольклор или требовать базовых культурных прав означало быть мазепинцем. Империя просто подменила понятия – естественное право нации на самоопределение было приравнено к государственной измене. Ярлык "мазепинцы" выполнял функцию карантинной зоны, куда загоняли всех, кто отказывался становиться "малоросом". Это была попытка стереть субъектность, убедить мир и самих украинцев, что их нации не существует, а есть лишь кучка отступников, отравленных идеями давно умершего гетмана.

Откуда появились "мазепинцы", "петлюровцы" и "бандеровцы": смотрите видео otaman2014

Как большевистская машина террора придумала новые термины для стирания нашей идентичности?

Когда в 1917 году империя Романовых распалась, на историческую сцену вышла Украинская Народная Республика. Тогдашнее украинское движение было абсолютно синхронным с общеевропейским процессом распада империй и образования национальных государств. Между тем новые хозяева Кремля, большевики, быстро поняли, что старый ярлык "мазепинцы" звучит слишком архаично для эпохи индустриализации и пролетарских революций. Им нужен был новый "монстр", который оправдывал бы красный террор – и тогда родился "петлюровец".

Симон Петлюра, возглавивший вооруженную борьбу за независимость, стал идеальной мишенью для советской пропаганды. "Петлюровца" сконструировали с дьявольским мастерством, искусственно раздувая его масштаб – ярлык сочетал в себе обвинения в буржуазном национализме, контрреволюции и бандитизме, но это еще не все. Если "мазепинец" был предателем царя, то "петлюровец" стал врагом всего "прогрессивного человечества" – классовым врагом, которого нужно было уничтожить физически.

Слово "петлюровец" означало смертный приговор без суда и следствия. Этот ярлык позволил большевикам замаскировать классическую колониальную войну против Украины под классовую борьбу – Москва уничтожала украинскую интеллигенцию, офицерство и зажиточное крестьянство не за социальные взгляды, а за национальную принадлежность. Впоследствии, в 1930-х годах, клеймо "недобитых петлюровцев" стало частью идеологического обоснования Голодомора – миллионы крестьян были обречены на голодную смерть, поскольку империя видела в них носителей того самого гена независимости, который она маркировала именем Петлюры.

Но самым страшным оказался третий этап этой эволюции ненависти. В горниле Второй мировой войны, когда столкнулись два самых кровавых тоталитарных режима ХХ века, украинское движение сопротивления получило новое название – "бандеровцы". Степан Бандера и Организация украинских националистов стали для Москвы абсолютным фантомным ужасом. Советская пропаганда вложила колоссальные ресурсы в демонизацию этого термина. "Бандеровец" стал синонимом абсолютного зла, фашизма и жестокости. Этот ярлык использовался в КГБ для оправдания массовых депортаций в Сибирь, расстрелов и многолетнего заключения диссидентов в лагерях ГУЛАГа.

Уникальность ярлыка "бандеровец" заключалась еще и в его способности к мутации. Он не просто пережил распад Советского Союза – "бандеровцев" бережно возродил из пепла режим Владимира Путина в XXI веке. Российская пропаганда оторвала это слово от любой исторической реальности – оно до начала полномасштабного вторжения в 2022 году в российском лексиконе означало уже просто "украинец, который отказывается быть россиянином и хочет жить в демократической Европе".

Самое примечательное, что эволюция этих ярлыков ненависти от мазепинцев через петлюровцев до бандеровцев не была случайным изменением политических терминов. Это была целенаправленная, многовековая стратегия дегуманизации украинцев. Россия создавала эти ярлыки, чтобы не смотреть в глаза реальности – украинская нация существует, у нее есть своя воля и своя история. Каждый новый ярлык становился все более истеричным, отражая растущий страх империи перед неизбежной потерей контроля. Но история расставила все по своим местам – Мазепу, Петлюру и Бандеру мы знаем как борцов за свободу, тогда как сама Россия, захлебнувшись ненавистью, утратила свое место в цивилизованном мире.