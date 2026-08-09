С тех пор вокруг этой истории переплелись как сомнительные, так и очевидные факты, а также явные подозрения о советском следе. 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

Что случилось с Симоном Петлюрой в Париже в 1926 году?

В Париже 25 мая 1926 года выстрел возле витрины книжного магазина на Rue Racine оборвал жизнь Симона Петлюры – человека, чья смерть почти сразу превратилась в международную политическую загадку. Было ли это личное убийство во имя мести или тщательно срежиссированная операция, которую впоследствии связывали с советскими спецслужбами? Этот вопрос до сих пор не дает покоя историкам.

В тот майский день Париж жил привычным ритмом – шумели кафе, студенты спешили по мощеным улицам, а на Rue Racine, недалеко от бульвара Сен-Мишель в Латинском квартале, Симон Петлюра шел по привычной для своей эмигрантской жизни дороге. И вот возле книжного магазина Gibert к нему подошел Шолом Шварцбард – согласно распространенному описанию события, тот сказал на украинском: "Господин Петлюра?" А затем начал стрелять.

Петлюра умер в Париже 25 мая 1926 года, и его смерть мгновенно стала не только уголовным делом, но и политическим символом эпохи, в которой месть, революция и государственные интриги часто шли рука об руку, как две тени на одном мосту. Ведь Симон Петлюра был не случайной фигурой на шахматной доске ХХ века, а известным украинским политическим и военным деятелем, одним из лидеров борьбы Украины за свое право на существование в бурные годы революций и гражданской войны.

После событий 1917 – 1920 годов Петлюра оказался в эмиграции, где возглавлял деятельность правительства УНР в изгнании. Его имя для значительной части украинцев было почти синонимом утраченного государства, а вот для многих евреев – болезненным маркером погромной эпохи 1918 – 1921 годов. И не стоит забывать, что для красной Москвы Симон был символом украинского антибольшевистского сопротивления, которое россияне стремились нейтрализовать не только на поле боя, но и в политической памяти.

Именно в этом и заключается драматизм всей истории. Петлюру убили не на фронте, не в результате заговора генералов и не в ночном подвале, а в сердце Парижа – города, где после Первой мировой войны пересекались судьбы эмигрантов, политических беженцев, агентов влияния и людей, которые несли с собой через границы не только паспорта, но и давнюю ненависть. Такие смерти всегда звучат громче.

Что стоит знать об убийстве Петлюры в Париже: смотрите видео historyforadults_ua

Почему процесс над Шварцбардом не укладывается в одну версию?

Процесс над Шварцбардом, начавшийся в Париже 18 октября 1927 года, превратился в один из самых громких судебных процессов межвоенного периода. Его центральный вопрос заключался не в том, именно ли Шварцбард убил Петлюру – это не оспаривалось, – а в том, было ли это преступлением без смягчающих обстоятельств или актом возмездия на фоне массовых страданий евреев в Украине. Жюри в Париже оправдало Шварцбарда.

Однако это решение не закрыло вопрос. Шолом Шварцбард в международных источниках предстает как человек со сложной, даже взрывоопасной биографией – еврейский анархист, поэт, бывший солдат, участник революционных движений. Его арест после убийства не снял главного вопроса, а лишь сделал его еще более громким – действовал ли он сам или был лишь исполнителем чужого замысла?

Во время судебного процесса Шварцбард признал убийство. СМИ тогда описывали атмосферу в суде как нервную, почти театральную, где подсудимый говорил о том, что убил Петлюру, чтобы отомстить за тысячи евреев, убитых во время погромов. Но даже если признать эмоциональную и идеологическую силу этой версии, это еще не означает, что другие версии можно похоронить вместе с судебными папками.

Это дело еще очень долго оставалось в центре внимания, потому что в нем переплелись искренний личный мотив, политический резонанс и подозрения о внешнем управлении. В апреле и мае 1926 года в материалах, связанных с расследованием, и более поздних сборниках документов уже тогда появлялись намеки на более широкий контекст – не только парижский, но и московский.

Почему убийцу Петлюры оправдали в суде и другие важные нюансы дела: смотрите видео IstoriyaBezMifiv

Было ли убийство Петлюры советской операцией?

Самая острая версия, которая до сих пор не дает покоя исследователям, заключается в том, что убийство Петлюры могло быть не частной расправой, а частью советской операции. К настоящему времени уже восстановлены и обсуждены различные современные убийству и более поздние свидетельства, выносящие это дело далеко за пределы обычного уголовного сюжета.

Среди документов фигурирует и такое заключение, которое приписывали французскому журналисту – якобы убийство Симона Петлюры было утверждено в Москве. Это не является установленным судом фактом, но именно такое подозрение давно существует в историографии как серьезная версия, а не как маргинальная фантазия.

В ходе самого процесса обсуждались различные косвенные сигналы. Например, известно, что немецкие спецслужбы сообщали французским коллегам о возможной причастности советских каналов, а также что имя Христиана Раковского – советского дипломата во Франции в 1925 – 1927 годах и бывшего украинского советского руководителя – всплывало в контексте возможного посредничества.

Это не дает однозначного ответа, но показывает, насколько глубоко дело Петлюры проникло в теневую геополитику межвоенной Европы. Впрочем, к сожалению, по состоянию на 2026 год в научном обороте нет общепризнанного окончательного вердикта, который бы юридически или архивно закрыл вопрос о возможном советском участии в убийстве Петлюры. Именно потому эта история до сих пор звучит как незакрытое дело века – в ней нет простой морали, зато есть сложный клубок насилия, памяти и пропаганды.